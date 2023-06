Jako pohádka. Měli jsme tribunu sever, slávistickou šatnu i podobné dresy, zářil Souček

ČTK

Záložník Tomáš Souček (28) i několik hodin po zápase stále nemohl uvěřit tomu, že s fotbalisty West Hamu ovládl Evropskou konferenční ligu zrovna v pražském Edenu, kde před odchodem do londýnského klubu dlouhá léta hrával za Slavii. Vítězství 2:1 ve finále nad Fiorentinou a zisk své premiérové trofeje v soutěžích UEFA označil kapitán české reprezentace za největší úspěch v kariéře a pohádku na celý život. Připustil, že se při oslavách na známém stadionu neubránil slzám dojetí.

"Určitě zatím životní úspěch. Vyhrál jsem titul se Slavií, hráli jsme poháry, Ligu mistrů, nějaké úspěchy v Premier League, ale tohle je nejlepší úspěch v mé kariéře. Byl to určitě nejtěžší zápas kariéry a zároveň i největší úspěch. Takže zatím je tahle medaile nejvýš," řekl novinářům Souček.

Zisk evropské trofeje na stadionu Slavie, jejímž je odchovancem, označil za splnění snu. "Užívám si to. Je to tady v Edenu, je to vše skvělé. Říkám si, že je to jako pohádka. Byl jsem ve Slavii 15 let, teď jsem ve West Hamu skoro čtyři roky a všechno se spojilo. Udělali jsme titul tady, zvedli jsme pohár. Asi tomu pořád nebudu věřit, jak se to sešlo. Je to další sen, co se splnil, a pohádka, kterou budu žít celý život," prohlásil Souček.

Při zápase se cítil jako doma. "Bylo to úžasné, protože jsme měli tribunu sever (kde sídlí kotel Slavie), naši slávistickou šatnu. Zároveň jsme místo červenobílých dresů měli oranžovobílé. Hodně se to spojilo. Cítil jsem se hodně komfortně, jako doma, a věřím, že jsem to ukázal i na hřišti," řekl Souček, který se v závěru ještě za stavu 1:1 dostal do dvou zakončení a zároveň naběhal nejvíce kilometrů ze všech finalistů.

"Důležité je, že jsme dokázali vyhrát. O tom to je. Vyhráli jsme každý zápas kromě jedné remízy v celé soutěži, takže myslím, že jsme zaslouženě tu trofej zvedli nad hlavu," doplnil bývalý hráč Liberce či Žižkova.

Vítězství v soutěži si mohl vychutnat o to víc, že s ním ve finále v základní sestavě West Hamu nastoupil krajan a rovněž bývalý slávista obránce Vladimír Coufal. Barvy Fiorentiny hájí jiný český záložník Antonín Barák, který naskočil až jako střídající hráč v nastavení.

"S Cufem jsme si už na začátku sezony říkali, že to sem musíme dotáhnout. Jak jsme se sem dostali, tak jsme tomu sami nevěřili. Je to úžasné, že jsme se sem spolu vrátili, zase to spolu tady zvládli, vyhráli a mohli tady zvednout trofej. Máme spolu mnoho fotek a zase nezapomenutelných zážitků," prohlásil Souček.

Přímo na trávníku si užil i emotivní oslavu s rodinou. "Měl jsem tady ty nejbližší lidi, rodinu, kamarády. Snažil jsem se shánět lístky, i když to bylo náročné. Jsem rád, že jsem je pak mohl pozvat na hřiště, protože oni mě pořád podporují. Oni brečeli, já jsem brečel. Bylo to hodně emoční, budu na to vzpomínat strašně dlouho," řekl Souček.

V hledišti Edenu slavil i spolumajitel West Hamu a vlastník Sparty Daniel Křetínský, který byl na stadionu slávistického rivala vůbec poprvé. "Pana Křetínského jsem ještě neviděl. Doufám, že si to také užil a viděl nejlepší stadion v České republice," vtipkoval Souček.

Fiorentina – West Ham 1:2