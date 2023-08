Letadlo? Nebude to jednoduché, ale chceme hrát Evropu. Basilej je zdvižený prst, ví Chorý

Tomáš Chorý (28) vnímá dvojzápas s Tobolem Kostanaj v závěrečném 4. předkole Evropské konferenční ligy jako výzvu, ale současně cítí povinnost v něm uspět a postoupit do skupiny. Český útočník věří, že tým Viktorie si poradí s náročným cestováním i časovým posunem v Kazachstánu a už ve čtvrtečním úvodním venkovním duelu potvrdí kvalitu a formu z posledních týdnů.

"Je to pro nás samozřejmě výzva, ale z druhé strany vlastně povinnost, protože samozřejmě chceme postoupit," řekl Chorý novinářům před odletem. "Bude určitě důležité je nepodcenit a hrát to, co jsme hráli doteď," doplnil.

Plzeňští se dnes ráno vydali na téměř desetihodinovou cestu do Kazachstánu, v Kostanaji je navíc čeká čtyřhodinový časový posun. "Já jsem se na to chystal dost a snažil se hodně spát. V letadle to určitě nebude jednoduché. Chtěli jsme hrát Evropu, takže se nemáme na co vymlouvat. Nějak to přežijeme, odehrajeme zápas a pojedeme zpátky do Plzně," uvedl Chorý.

Favorizovaní Západočeši, kteří vyhráli šest soutěžních utkání po sobě, by si podle něj s kazachstánským soupeřem měli poradit. "Mají dominantní kraje, jsou rychlí, hodně do náběhů. Hlavně (Miljan) Vukadinovič vypadá dobře. Budeme si to muset pohlídat. Ale když to vysuneme, kombinačně jsme na tom velmi dobře, tak se do zakončení budeme dostávat a potvrzovat to, co v posledních zápasech - dávat branky a vítězit," prohlásil olomoucký rodák.

Tobol ve 2. předkole Konferenční ligy překvapivě vyřadil Basilej po vítězství 3:1 ve Švýcarsku a domácí porážce 1:2. "Byl to specifický dvojzápas. Basilej doma prohrála 1:3, dostala dvě červené karty a potom to nedohnala. Určitě zdvižený prost pro nás, protože Basilej je kvalitní mužstvo, taky jsme se s nimi setkali. Ale viděli jsme Tobol a myslím, že když potvrdíme momentální kvalitu a rozpoložení, tak se vůbec nemusíme ničeho bát," řekl Chorý.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka v předchozí fázi kvalifikace s kosovskou Dritou i maltskou Gzirou pokaždé začali v Plzni a odvetu sehráli na hřišti soupeře. "Předtím to dopadlo dobře, takže uvidíme, jak to bude teď. Mně osobně se vždycky hraje líp poprvé venku, a pak když se to dohraje doma," dodal bývalý reprezentant do 21 let, jenž v této sezoně vstřelil jednu soutěžní branku z penalty.