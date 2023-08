Gziru není radno podceňovat. Jsou to takoví chasníci, kteří do toho umí jít, říká Chorý

Gziru není radno podceňovat. Jsou to takoví chasníci, kteří do toho umí jít, říká Chorý

Ačkoliv jsou fotbalisté Plzně v úvodním domácím utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy proti Gziře velkým favoritem, podle útočníka Tomáše Chorého (28) bude důležité soupeře nepodcenit. I proto, že v obraně maltského týmu hrají urostlí a tvrdí "chasníci" z Brazílie. Podle Chorého je pro Viktorii jasným cílem postup.

Plzeňští se v předchozí fázi kvalifikace nečekaně trápili s jiným outsiderem Dritou. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka po domácí remíze 0:0 vydřeli v Kosovu postupové vítězství 2:1 díky proměněné penaltě v závěru nastaveného času.

"Tyhle zápasy nelze podceňovat. Sice to nejsou tak známí soupeři, ale pořád mají kvalitu, jsou tam šikovní hráči. Bude to zase o nás, jak k tomu přistoupíme a zachováme se v daných situacích. Věřím, že jsme se z předchozích zápasů ponaučili a jsme připravení podat výkon, aby se všechno podařilo," řekl Chorý.

Aktuální forma obou klubů. Livesport

"Recept na úspěch? Budou to centry z hloubky pole, průnikové přihrávky. Budeme chtít otáčet hru a dostávat se co nejrychleji do jejich vápna, abychom jim zatopili. Samozřejmě bude důležité, aby se hra co nejméně kouskovala, abychom je zavařili a dali co nejrychleji gól. Čím dřív ho dáme, tím líp pro nás," doplnil olomoucký rodák a odchovanec Sigmy.

Neví, zda Gzira vzhledem k mnoha Jihoameričanům v kádru může Plzni vyhovovat více než kosovská Drita. "Jsou tam urostlí hráči, mají vzadu sice brazilské stopery, ale už jsme dostali informace od trenérů, že jsou to takoví chasníci, kteří do toho umí jít. Ve středu pole mají také šikovné hráče, co umí s balonem. Musíme do toho jít na sto procent. Když budeme táhnout za jeden provaz, tak to dopadne. Naším jasným cílem je postup," prohlásil Chorý.

Utkání Plzeň – Gzira (10. 8., 19:00)

Západočeši se v úvodu sezony musí vypořádat s náročným programem. "Určitě to není jednoduché. Ale chceme hrát evropské poháry, každý z kluků vám řekne, že raději chce hrát než trénovat. V rámci možností jsme na tom dobře, až na nějaké bolístky, které se asi nepovede zaléčit. Věřím, že jsme připraveni podat maximální výkon," dodal bývalý reprezentant do 21 let.