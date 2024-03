Plzeň – Servette: Jiráček o postupu Viktorie nepochybuje. Trenér Koubek podle něj umí načíst soupeře

Byl jedním z hrdinů, kteří odstartovali nejúspěšnější éru plzeňského klubu. Bývalý reprezentant Petr Jiráček (38) už vrcholový fotbal sleduje jen zpovzdálí, Viktorii však bude mít v srdci vždycky. Získal s ní její první titul, na západě Čech si zahrál i Ligu mistrů. Dnes bude držet palce, aby v Evropské konferenční lize zvládla odvetu se Servette Ženeva a poprvé v historii se dostala čtvrtfinále evropských pohárů.

Jak to dnes Plzeň zvládne? Dokáže si proklestit cestu dál?

"Vzhledem k formě, kterou Plzeň dlouhodobě má, o tom nemám pochybnosti. Zvlášť když jsem viděl její zápas se Spartou. I když ve fotbale se může stát cokoliv, jsem přesvědčen o tom, že postoupí dál."

Byť první zápas (0:0) příliš vzruchu nenabídl, po taktické stránce ho Plzeň zvládla dobře. Souhlasíte?

"Plzeň uhrála výsledek, který potřebovala. Důležité je, že v Ženevě neprohrála, hráči Servette totiž nejsou žádní nazdárci. Jsem si ale celkem jistý, že dnes to bude vypadat jinak."

Statistiky prvního utkání. Opta by Stats Perform

Že Viktoria vystřelila ve Švýcarsku jen jednou na bránu, vás tedy neděsí?

"Já vím, něco takového se jí ale stalo jen jednou za posledních dvacet zápasů… Fakt si myslím, že dnes to bude o něčem jiném. Plzeň hraje doma, kde je velmi silná, vítězstvím nad Spartou si navíc ještě zvedla sebevědomí. Věřím tomu, že postup urve."

V sedmi zápasech Evropské konferenční ligy navíc inkasovala pouze jednou…

"Je to tak. Plzeň nedostává branky v pohárech ani v lize, od startu jara neudržela čisté konto pouze dvakrát. Už jen tohle musí něco znamenat. Každému mančaftu se hraje jinak, když vzadu moc neinkasuje."

Přitom v zimě odešel z Viktorie gólman Jindřich Staněk. Překvapilo vás, že ho vedení nechalo jít do Slavie?

"Nečekal jsem to. Takhle velké přestupy mezi českými kluby nejsou vůbec časté, ale zrovna odchod Jindry se dal asi pochopit. Myslím si, že v Plzni už byl dlouho. Možná potřeboval změnit prostředí, tak si oba kluby vyšly vstříc. Plzeň na tom netratila. Alespoň na startu jara to vypadá, že jí odchod Jindry neuškodil. Samozřejmě je možné, že v těžkých evropských zápasech to bez něj bude složitější, defenziva Plzně je však pořád hodně pevná."

Kam by podle vás mohla Viktoria v jarní fázi Evropské konferenční ligy dojít?

"Těžko říct. Záleží na soupeřích, teď už bude každý zápas těžký. V posledních letech se ale ukazuje, že pokud proti českým klubům nestojí úplně top evropský tým, mohou se měřit se všemi. Platí to i pro Plzeň. Osobně si myslím, že by mohla dojít celkem daleko, ale uvidíme."

A co v české lize, kde na první Spartu ztrácí v tuto chvíli devět bodů? Je podle vás ve hře o titul?

"Podle mě ano. V tomhle je fotbal krásný. Ještě před pěti koly by asi nikdo neřekl, že do boje o titul může Plzeň promluvit, suverénní výhrou nad Spartou ale trochu zamíchala kartami. Minimálně klubům z Prahy připomněla, že je pořád tady, že má stále hlad. Myslím si, že Viktorii vyhovuje, že je až tím třetím vzadu, že na boj o první místo s ní pořád nikdo moc nepočítá. Je to lepší pozice, než když od prvního kola slyšíte, že musíte ligu prostě vyhrát."

Zatímco dříve sázel Adolf Šádek hlavně na zkušenost, s příchodem nových majitelů se strategie klubu změnila, dopředu se dere mládí. Jaký na to máte názor?

"Záleží, co je k tomu dohnalo. (směje se) Vědělo se, že pan Šádek má rád hráče, kteří za tým hráli delší čas. I když nebyli zrovna nejmladší, stabilní výkonnost si dokázali držet, mančaftu odvedli svoje. Je však jasné, že po ekonomické stránce se Viktoria pražským "S" rovnat určitě nemůže. Zřejmě i proto se v klubu rozhodli, že je třeba si hráče vychovávat, minimálně je dobře skautovat. Za mě je tento směr správný. Celkově je teď v Plzni spousta mladých kluků, ten mančaft má potenciál."

Která z mladých pušek se vám osobně zamlouvá nejvíc?

"Momentálně určitě Šulcík (Pavel Šulc). To je kometa. Ve fotbale si prošel těžkým obdobím, ale je vidět, že nějaké věci změnil nebo se to u něj zkrátka otočilo. V tuhle chvíli bych vyzdvihl především jeho. Dobré výkony ovšem předvádí celý mančaft, který teď v Plzni funguje skvěle."

Šulc by mohl být klíčem k úspěchu Viktorie. Opta by Stats Perform

Jak velkou zásluhu na tom má velezkušený trenér Miroslav Koubek?

"Co mám informace, umí dobře načíst soupeře, určit správnou taktiku. Jsou to ale jen takové střípky, které k sobě dostávám. Hlavně je vidět, že si v Plzni dokázal získat kabinu, že kluci za ním jdou. Společně to funguje. O to více v klubu všichni věří, že pan Koubek je ten pravý."

Vy sám jste byl u zrodu nejúspěšnější plzeňské éry. Slavil jste s Viktorií první titul, zahrál si s ní Ligu mistrů. Byl to pro vás vrchol kariéry?

"Nevím, jestli přímo vrchol, ale určitě to byly krásné časy. Nejen pro mě, ale pro celou Plzeň. Když jsem do klubu přicházel, tým se motal kolem osmého místa. Tenkrát nikdo netušil, že bychom se mohli až tak zvednout, že bychom mohli začít vyhrávat tituly. I když už je to hodně let zpátky, vzpomínám na to strašně rád."

Jaké to bylo čelit na Camp Nou slavné Barceloně?

"Byl to úžasný zážitek. Dostat Barcu jsme si všichni hrozně přáli. Když jsme proti ní nastoupili, do smíchu nám už moc nebylo, já jsem si to ale užil. Hrát proti takovému mužstvu je snem každého hráče, jen málokomu se ale vyplní. Jsem hrdý, že mně ano."

Co je víc? Základní skupina Ligy mistrů, nebo případný postup do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy?

"Liga mistrů je těm dvěma ostatním soutěžím samozřejmě odstřelená. Na druhou stranu, ve vyřazovacích bojích už takový rozdíl mezi soupeři není. V Evropské konferenční lize možná ano, kvalita týmů Evropské ligy je ale těm z Ligy mistrů celkem podobná. Vidíme to teď na Spartě se Slavií, které schytaly Liverpool a AC Milán. Fakt těžké protivníky, které by za normálních okolností potkaly spíš v Champions League."

Zmínil jste, že na domácí scéně Plzni vyhovuje útočit ze třetí pozice. Nebyla tohle silná zbraň Viktorie už za vaší éry?

"Přesně tak. Takhle jsme to měli nastavené. Nikdo o titulu nesměl ani mluvit, měli jsme to zakázané. Nutno ale podotknout, že tehdy byla Plzeň v úplně jiné situaci než dnes. Pendlovala mezi první a druhou ligu, vůbec nikdo s ní nepočítal. O to bylo krásnější, že jsme nakonec došli až k titulu."

Z Plzně jste odešel do Wolfsburgu, po návratu do Česka jste oblékal dres Sparty. Tím se vaše vztahy s Viktorií pošramotily, hlavně s Davidem Limberským jste byl svého času na kordy. Došlo mezi vámi k usmíření?

"K tomu bych se nerad vracel. Při Davidově rozlučce jsme si o tom spolu promluvili, už je to pryč. Nějaké věci bych možná udělal dnes jinak, ale už je to řadu let, navíc ne všechno bylo tak, jak se psalo v tisku. Každopádně teď už nemá smysl se v tom šťourat. Minimálně z mé strany tam už žádný problém rozhodně není."

A jak se vám daří v dresu Kudlova, jenž jste posílil loni v létě?

"Je to bída, co vám budu povídat." (směje se)

Až tak?

"Loni se nám povedl postup do třetí třídy, ale možná jsme si ukrojili až moc velký krajíc. Teď musíme bojovat. Udělali jsme dobrou přípravu, hlavně tedy v rámci našich posezení, tak doufám, že se to odrazí i v soutěži (s úsměvem). Je to ale snad nejnižší soutěž, co vůbec jde. Fotbal je pro nás hlavně skvělá zábava. Prostředek k tomu udělat si žízeň a mít neustále co probírat."

Byl jste skvělým defenzivním záložníkem. Netáhne vás to nyní spíš do útoku?

"I když se ode mě góly nikde nečekaly, tak tady jo. Na to ale máme jiné kluky, já se jim do toho nepletu. Občas se jim snažím s něčím poradit, ale to je tak všechno. V klubu jsem hrajícím trenérem, tak na to mám právo, ale jak říkám, je to sranda soutěž. Velkou vědu z toho neděláme."

Ve Zlíně jste byl asistentem Pavla Vrby. Lákala by vás tedy trenéřina na vyšší úrovni?

"Jsem moc rád, že jsem si tu práci zkusil, byla to zajímavá zkušenost. Upřímně jsem ale rád, že po 20 letech jsem z toho na chvíli vyskočil. Život totiž není jenom fotbal. Věnuji se víc rodině, dělám věci, na které mi nezbýval čas. To je pro mě aktuálně důležitější. Možná se to za pár měsíců změní a vrcholový fotbal mi začne zase chybět, nyní si však užívám, jak to je."