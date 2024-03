Plzeň – Servette: Macek z Lugana bude fandit Viktorii

Největší naději na postup do čtvrtfinále evropských pohárů má z českých týmů plzeňská Viktoria, Západočeši v úvodním utkání osmifinále Evropské konferenční ligy remizovali v Ženevě se Servette 0:0. Česko-švýcarský souboj zhodnotil pro Livesport Zprávy expertním pohledem Roman Macek (26), který v alpské zemi působí už šestým rokem v barvách Lugana.

Vzhledem k mediálnímu zájmu o zápasy pražských "S" s evropskými velkokluby zůstalo vystoupení Plzně trochu stranou zájmu. Viktoria ale drží díky bezbrankové remíze před odvetou s druhým týmem švýcarské Super League dobré karty. A na své straně má i Romana Macka, který Servette jako přímého konkurenta sleduje hodně zblízka. "Ač jsem Moravák a už nějaký čas působím ve Švýcarsku, tak rozhodně přeji Plzni," říká zlínský rodák a od srpna 2018 záložník Lugana.

Když proti sobě los svedl Servette a Plzeň, jaké se dávaly švýcarskému týmu šance na postup?

"Ten duel bere Servette jako otevřenou partii. Pokud Plzeň po losu vnímala, že přes Ženevu se dá jít dál, tak podobné to bylo na druhé straně. Není to o tom, že by ve Švýcarsku někdo Plzeň podceňoval, naopak se ví, že Viktoria v posledních letech v Evropě vždycky převedla kvalitní výkony. Ale los mohl pro Ženevu dopadnout daleko hůř."

Ženeva už na český tým v sezoně narazila a se Slavií prohrála 0:2 a 0:4. Jak je český fotbal ve Švýcarsku vnímaný?

"Myslím si, že to, co předvedla Slavia v posledních letech, a letos na to navázala v evropských pohárech Sparta, vzbudilo zájem nejen ve Švýcarsku. Také Plzeň se v posledních letech v Evropě ukazovala v dobrém světle, takže respekt právě vůči těmto českým týmům rozhodně je."

První zápas mezi Servette a Plzní skončil bez gólů. Zaujalo vás na něm něco?

"Překvapilo mě, jak se Servette v tom domácím zápase prezentovalo. Pokud se budeme bavit konkrétně o nějakých tazích, tak na lavičce podle mě nechalo dva nejkvalitnější hráče, co se týče techniky a tvorby hry – tedy Cognata a Stevanoviče. Ti pak nastoupili do druhé půle a rozhodně zvedli kvalitu hry Ženevy."

V lize hraje Servette jinak?

"Myslím, že v tom úvodním utkání vsadilo proti Plzni na hodně silový fotbal. Už jsem říkal, že to bylo o volbě středních záložníků, domácí hodně hráli na dlouhé nakopávané míče. Byl to úplně jiný způsob, než jakým hrají v domácí soutěži. Na druhou stranu to ukazuje, jaký respekt k Plzni měli. Možná ani nechtěli hrát tak otevřenou partii, jako třeba proti Slavii, kde je to vytrestalo. Už od začátku utkání bylo vidět, že to chtějí zvládnout hlavně takticky. Nechci přímo říct, že by se nesnažili hrát fotbal, ale zvolili sestavu i tak, aby bylo o co hrát i v odvetném utkání."

A může se změnit hra Ženevy v odvetě?

"Záleží hodně na nich, na výběru hráčů. Mají vhodné typy na různé pozice a silní jsou hlavně ve středu hřiště. Kvalita je i na křídlech, a pokud jde o protiútoky, největší hrozba může přijít od Derecka Kutesy, to je takový brejkový hráč z levé strany hřiště. Ale i jinak jsou všichni relativně dobře rychlostně vybavení."

Servette je posledním švýcarským týmem v evropských pohárech a bojuje o body do národního klubového koeficientu. Řeší se toto téma?

"Je to samozřejmě velmi vnímané téma a švýcarské kluby jsou celkově pod velkou kritikou. Oproti loňsku, kdy Basilej hrála semifinále Evropské konferenční ligy, je to velký propad. Ale jsou s tím spojené různé okolnosti. Young Boys Bern hráli Ligu mistrů a v té je velmi těžké bodovat, navíc pak dostali Sporting Lisabon a skončili. Kdyby hráli jen Evropskou ligu, možná by ten švýcarský koeficient vypadat trochu jinak. A také vzhledem ke specifičnosti ligy, která je velmi vyrovnaná, a třeba Basilej dnes hraje o sestup, hrály letos Evropu i kluby, které s ní nemají moc zkušeností."

Mluvíte i o Luganu? Také jste neuspěli…

"Ano, sám jsem měl jsem příležitost si Evropu zahrát a mohu potvrdit, že je to hodně specifické. Z různých důvodů to nedopadlo tak, jak bychom si přáli. Myslím, že jsme měli hodně atraktivní a náročnou skupinu, ale od začátku sezony jsme se potýkali se spoustou zranění klíčových hráčů. Na podzim jsme snad ani jeden zápas neodehráli kompletní a třeba do Brugg jsme jeli jen se čtyřmi hráči na střídání. V dnešním fotbale je důležité mít i kvalitní a širokou lavičku."

Jaro ale v Luganu vypadá velmi dobře.

"Na jaře už se to ustálilo a vypadá to, že to může skončit dobře. Jsme v semifinále poháru s dobrým losem a všechno směřuje k tomu, abychom se dostali potřetí za sebou do finále. Tak snad to vyjde. Stoupáme i v tabulce ligy, jsme aktuálně třetí. Sezona se ale samozřejmě bude hodnotit, až vše skončí, tady se věci mění hodně rychle."