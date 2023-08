Plzeň odcestovala do Kosova už dva dny před zápasem. Nebudou jen bránit, ví Bakoš

Netradičně už dva dny před venkovním zápasem odcestovali fotbalisté Plzně do Kosova ke čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Dritě. Západočeši po domácí úvodní bezbrankové remíze věří, že v Prištině, kde se bude utkání hrát, konečně zlomí střelecké trápení a čekání na první soutěžní vítězství v sezoně. Až na dlouhodobé marody odletěl třetí tým uplynulé ligové sezony z Prahy kompletní.

Západočeši nezvládli vstup do sezony. Po úvodní ligové porážce 0:1 v Teplicích doma jen remizovali v prvním utkání s Dritou bez branek a v neděli hráli nerozhodně 1:1 s Hradcem Králové, když o vítězství přišli v šesté minutě nastavení.

"Potřebujeme zlomit naši sérii a vyhrát," řekl novinářům před večerním odletem křídelník Jan Kopic. "Snažili jsme se zregenerovat, protože zápasy jdou v rychlém sledu. Pracujeme i na tom, aby se kluci zklidnili a byli úspěšnější na soupeřově polovině hřiště. Doma jsme remizovali 0:0, nepodařilo se nám dát góly. Teď jedeme k soupeři, který bude určitě odvážnější než u nás. Ale stále to máme ve svých rukách," doplnil asistent trenéra Marek Bakoš.

Plzeňští si uvědomují, jak důležité utkání je čeká. Pokud by odvetu nezvládli, hned v úvodu sezony by nenaplnili jeden z cílů - projít v pohárech do skupiny. "Ten zápas je důležitý, protože jsou to evropské poháry, o které hrajete celý rok. Jsou to zápasy, které hráčům, trenérům i celému klubu dávají vzpomínky v celém období kariéry," řekl Bakoš.

Více času si zvyknout

Západočeši netradičně odcestovali k utkání v pohárech už dva dny před výkopem. Důvodem byl hlavně fakt, že v létě je vzhledem k dovoleným složitější sehnat volné letadlo. "Má to asi tu výhodu, že je více času si zvyknout na prostředí, aklimatizovat se. My to praktikujeme v pohárech teď poprvé, tak uvidíme, jestli to bude mít nějakou výhodu, nebo ne," přemítal bývalý slovenský reprezentant.

Drita vzhledem k nevyhovujícímu stadionu hraje v pohárech domácí zápasy v Prištině, kde vloni nastoupila i Slavia proti jinému kosovskému celku Ballkani a zvítězila 1:0. "Se Slavií jsme v tomhle ohledu nekomunikovali. My víme, co nás tam čeká. Dívali jsme se na zápas, který tam Drita odehrála minulý rok proti Antverpám. Zajímalo nás to z pohledu atmosféry, jak to tam probíhalo, jak soupeř nastoupil po stejném výsledku 0:0 venku," podotkl Bakoš.

Drita tehdy doma prohrála 0:2. "Venku se prezentovali podobně jako u nás, doma byli otevřenější, nebezpečnější. Nebudou jen bránit, ale budou i nepříjemní do útoku. Určitě budou doma sebevědomější. Drita hraje předkola pravidelně, má s nimi zkušenosti. To, že se jim nepovedlo postoupit dál, by mělo hovořit pro nás," přemítal Bakoš.

Statistiky úvodního utkání. Livesport

Jeho tým dal zatím ve třech zápasech sezony jedinou branku a tak se jako bývalý útočník snaží hráčům i poradit. "Někdy nám chybí půlkrok, je třeba být v ofenzivě vnímavější, lépe číst svého spoluhráče. Bavíme se o tom, kluky podporuji. Ale oni mají zkušenosti, vědí, jak dávat góly. Jsou prostě období, kdy se vám to zasekne. Není to nic, co by se nedělo nikomu. Děje se to i velkým útočníkům. Myslím, že to bude lepší," věřil Bakoš

V kádru pro odvetu scházejí jen dlouhodobí marodi obránci Milan Havel, Luděk Pernica a Filip Čihák. Utkání začne v Prištině na stadionu Fadila Vokrriho pro necelých 14 tisíc diváků ve čtvrtek ve 20:00.