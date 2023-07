Koubek o Hejdově startu proti Dritě: Dělá se možné i nemožné. Rozhodnou hodiny před zápasem

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (71) doufá, že ve čtvrtečním úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy s Dritou nastoupí i kapitán Lukáš Hejda (33). Klíčový stoper nedohrál sobotní ligové utkání v Teplicích, o jeho startu proti kosovskému outsiderovi se podle kouče Viktorie rozhodne až pár hodin před výkopem domácího duelu.

Hejda v Teplicích při nečekané porážce 0:1 zavinil penaltu, pak si poranil kotník a ve 36. minutě musel odstoupit. Nahradil ho liberijský debutant Sampson Dweh. "Lékařské oddělení dělá všechno pro to, aby ten start eventuálně byl možný, ale v současné době to tak ještě není. Rozhodnou zítřejší hodiny před zápasem. Uvidíme, jak na tom bude. Dělá se možné nemožné," řekl Koubek na tiskové konferenci.

V týmu nemá do defenzivy příliš alternativ, protože další stopeři Luděk Pernica a Filip Čihák jsou zranění. K dispozici je vedle Dweha ještě další střední obránce Robin Hranáč. "Budeme čekat dejme tomu do zítřejších odpoledních hodin. Pokud by Lukáš nemohl nastoupit, musíme to zvažovat ze všech úhlů. Jsou tady mladí hráči, Sampson Dweh a také Venca Jemelka. Ale také evropský pohár a plný stadion," upozornil Koubek.

"Něco jiného je s nadsázkou zazářit v přípravě a něco jiného je opakovaně dokazovat kvalitu. V kontextu s evropským pohárem je to určitě pro každého takového mladého hráče, na stoperském postu ještě víc, nelehká situace. Budeme to velmi pečlivě zvažovat, kdyby tato varianta nastala," doplnil trenér, který po minulé sezoně v Plzni nahradil Michala Bílka.

Přehled zápasu Plzeň – Drita (26. 7., 19:00)

Plzeň musí přijmout roli favorita

Se svými svěřenci si rozebral nepovedené úvodní soutěžní utkání sezony v Teplicích. Ve čtvrtek od Drity očekává podobnou strategii jako od Severočechů. "Herní obraz bude podobný, možná soupeř v trošku jiném rozestavení, ale to není podstatné. Určitě to bude v jistých pasážích hry dobývání velmi dobře organizovaného tuhého bloku. Pokud jde o náš přístup, tak jsme si analyzovali, co bylo špatně v Teplicích a doufám, že budeme na ty nedostatky správně reagovat," uvedl Koubek.

"Je to dobré mužstvo, chováme k němu respekt a uznání, ale zároveň musíme přijmout roli favorita," doplnil bývalý kouč Hradce Králové, Bohemians 1905, Slavie, Mladé Boleslavi nebo Ostravy ke kosovskému vicemistrovi.

Naznačil, že oproti prvnímu kolu nejvyšší soutěže pozmění sestavu. "Samozřejmě, když je výsledek neúspěšný a jsou tam nedostatky, a ty v Teplicích byly z hlediska způsobu, jak dobývat zamknuté bloky, tak se musí reagovat. I personálně. Nějaké změny se dají očekávat, nebudu samozřejmě konkrétní. Máme jasno z 90 procent, Lukáš (Hejda) je těch 10," přiblížil Koubek.