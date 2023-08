Z týmu cítím energii. V ofenzivě bychom měli být lepší než v Bodö, řekl stoper Hůlka

Stoper Lukáš Hůlka (28) si myslí, že fotbalisté Bohemians 1905 musejí ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy proti Bodö/Glimt předvést lepší výkon v ofenzivě než minulý týden v Norsku při úvodní prohře 0:3. Z týmu cítí správnou energii, na čemž nic nezměnily ani dvě soutěžní porážky za sebou. Řekl to na předzápasové tiskové konferenci.

"I když jsme dostali v Norsku tři góly, tak jsme to do defenzivy, co se týče organizace hry, zvládli. Chyběla ale kvalita, přesnost a odvaha na míči. Co se týče ofenzivy, měli bychom předvést lepší výkon než v Norsku," uvedl osmadvacetiletý Hůlka.

Bohemians po prohře 0:3 na hřišti Bodö/Glimt podlehli doma v lize 1:2 Teplicím. "Z týmu cítím správnou, pozitivní energii, byť poslední výsledky nebyly moc dobré. Stejně jako se nemůže lítat v oblacích po výhrách, tak ani po jedné dvou prohrách nemůže tým spadnout na dno," prohlásil někdejší hráč Mladé Boleslavi a Hradce Králové.

"Tohle jsou ale jen slova od stolu, naší jedinou možností je ukázat to na hřišti. Doufám, že to chytneme za správný konec, protože si myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že na to máme," podotkl Hůlka.

Utkání se odehraje na stadionu Sparty na Letné, jelikož Ďolíček, jehož kapacita činí 6300 míst, je pro evropské poháry nezpůsobilý. Na utkání by mělo dorazit přes 10 tisíc fanoušků. "Těším se na to moc, můžu mluvit za všechny hráče. Máme podporu fanoušků, ale bohužel na náš stadion se jich nevejde tolik, kolik jich přijde zítra," konstatoval bývalý mládežnický reprezentant.