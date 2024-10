Po 16 letech se Slavia ve čtvrtek znovu utká s Ajaxem v evropských pohárech. Zatímco v roce 2008 patřila slavná nizozemská značka k tomu nejlepšímu, co země tulipánů mohla nabídnout, v posledních měsících se klub zmítal v obří krizi. Lepší časy má od léta zajistit trenér Francesco Farioli (35). Jak se mu to daří?

23. května tohoto roku přišla zásadní zpráva pro všechny fanoušky Ajaxu – klub konečně vybral nového trenéra, který má vrátit tým na přední příčky Eredivisie a dodat mu lesk v Evropě. Zároveň by mu měl do chaosu uvnitř struktur vnést pořádek. Chaosu, který vytvořili bývalý trenér Maurice Steijn, bývalý technický ředitel Sven Mislintat a předtím trenér Alfred Schreuder a ředitel pro fotbalové záležitosti Marc Overmars.

A že toho nebylo v minulé sezoně kolem klubu málo. Na poměry Ajaxu pouze páté místo, zmatky v představenstvu, hádky mezi členy dozorčí rady a skandál, kdy nový CEO Alex Kroes nakoupil větší množství akcií klubu, než nastoupil do své funkce, aby byl posléze suspendován do role technického ředitele. Asi není překvapením, že svůj věhlas ztratil klub i na evropském poli. Přesto Farioli na nabídku stát se novou tváří mužstva a jeho obrody sebevědomě přijal.

Rušné léto

Jaká je současná atmosféra uvnitř klubu? Farioli, který mimochodem vystudoval univerzitu ve Florencii, měl v létě značně omezený rozpočet na nové hráče a záda mu z pozice ředitele kryl již zmíněný Kroes. Oba započali řez kádrem. Z klubu odešli Borna Sosa a Benjamin Tahirovič, hráči, které do klubu přivedl ještě Sven Mislintat a utratil za ně přes 15 milionů eur.

Nákladné přestupy za bývalého ředitele Ajaxu měly dopad i na letošní léto. Jak Kroes na začátku léta odhalil fanouškům, finanční stránka klubu nebyla ideální. Aby mohl přivést nové hráče, musel se nejprve nějakých zbavit. Narazili ovšem na problém, že o hráče nebyl nikterak velký zájem. Nakonec odešli jen Sosa, Tahirovič Naci Ünuvar, Jakov Medica a Carlos Forbs. Příjemnou zprávou pak byly transfery Georgese Mikautadzeho a Francisca Conceicaa za téměř 30 milionů eur, ale ani takové příjmy Ajaxu nezajistily dostatek prostředků na investice do nových posil.

Wout Weghorst a Bertrand Traoré tvořili dvě největší letní akvizice Ajaxu. ČTK / imago sportfotodienst / Marcel van Dorst/DeFodi Images

Klub tak prodal i brankáře Gerónima Rulliho, obránce Jorgeho Sáncheze a mládežnického reprezentanta Silvana Vose za 10 milionů eur. To už částečně vedení rozvázalo ruce a mohlo se zaměřit na posílení kádru. Do Amsterdamu se vrátil Bertrand Traoré, s nímž Ajax v roce 2017 došel až do finále Evropské ligy. Do klubu přišel jako volný hráč. Obránce Daniele Rugani dorazil na hostování z Juventusu a z Burnley klub za necelé tři miliony eur koupil reprezentanta Wouta Weghorsta.

Největší přestup měl přijít na poslední chvíli. V úplně poslední den nizozemského přestupového trhu. Kapitán Steven Bergwijn odešel do arabského Al Ittihadu za 21 milionů eur. Jako náhradu chtěl Kroes přivést Kamaldeena Sulemana ze Southamptonu, po kterém Ajax toužil už v roce 2021. Jenže klub nestihl novou akvizici včas zaregistrovat a z transferu sešlo, tudíž klub zůstal bez náhrady za Bergwijna.

Steven Bergwijn opustil Ajax, kterému se nepodařilo zajistit náhradu. MB Media Solutions / Alamy / Alamy / Profimedia

Cesta do Evropy

Farioli tak má k dispozici jediné levé křídlo – teprve devatenáctiletého Miku Godtse. Po uzavření přestupového trhu Kroesovi nezbylo nic jiného, než se zaměřit na trh volných hráčů. Ulovil zde oblíbence fanoušků Davyho Klaassena, který měl do týmu kromě zkušeností přinést i velkou dávku kreativity.

Do ligové fáze Evropské ligy si musel Ajax proklestit cestu přes zrádná předkola. Ve 2. kole na něj čekala Vojvodina (1:0 a 3:1). Následovaly další dvě výhry, proti Heerenveenu v Eredivisii a na hřišti Panathinaikosu v Evropské lize, ale to, co se přihodilo v odvetě s řeckým soupeřem, by se klidně dalo označit za nejtěžší večer ve Farioliho stále ještě mladé kariéře.

Panathinaikos v Johan Cruijff Areně v odvetě třetího předkola v závěru druhého poločasu otevřel skóre, čímž se vyrovnal výsledek z prvního zápasu. Zápas došel až do prodloužení a nakonec o vítězi utkání rozhodly až pokutové kopy. Z penaltového rozstřelu se rázem stala nejdelší série v historii UEFA, kdy bylo k vidění 34 pokusů a na konci se radoval Ajax, který zachránil remízu a tím pádem i postup do další fáze.

Fanoušci věřili, že na základě výsledků a předváděné hry jde klub správným směrem, ale problémy se přeci jen dostavily. Krátce po nerváku s Panathinaikosem padl Ajax na půdě nováčka z Bredy. Místo, aby Ajax zjednal nápravu hned v dalším ligovém utkání, čekala ho na domácí scéně měsíc dlouhá pauza, jelikož se zápasy s Feyenoordem a Utrechtem odložily kvůli stávce policejních odborů. Od poloviny srpna do poloviny září sehráli Farioliho svěřenci pouze dva zápasy s polskou Jagellonií (celkové skóre 7:1) v play off Evropské ligy.

Návrat na domácí scénu předvedl Ajax ve velkém stylu – porazil Fortunu Sittard (5:0), ale hned na to remizoval s Go Ahead Eagles. Před úvodním duelem ligové fáze Evropské ligy proti Besiktasi tak panovaly velké obavy, v jaké formě se Klassen a spol. fanouškům předvedou. Reakce však byla jednoznačná – Ajax přejel turecký tým a vyhrál 4:0.

A i když se zdá, že nizozemský top klub má stále své nedořešené problémy, pod Farioliho nadvládou minimálně dodává fanouškům naději a optimismus, že by mohlo být skutečně lépe. Ostatně statistiky nelžou: Po jedenácti duelech má tým osm výher, jednu remíza a dvě porážky.

Data ukazují zlepšení

Pod Fariolim se Ajax vrátil ke známému rozestavení 4-3-3, který je pro nizozemský celek charakteristický. Ital klade důraz na strukturu a tempo hry. Hráči mají specifické role a musí je disciplinovaně plnit na obou stranách hřiště. Farioli se však zároveň odchýlil od systému, kdy Ajax dbal na vysoké držení míče, na čemž například lpěli jeho předchůdci Maurice Steijn a zaskakující John van 't Schip.

Obraz Ajaxu pod Steijnem: vzdychající, bezradný, tápající. ANP / ddp USA / Profimedia

Pod italským trenérem se také výrazně změnila výstavba hry Ajaxu. Zatímco v minulém ročníku bylo v Eredivisii pět hráčů Ajaxu, kteří dali alespoň pět progresivních přihrávek v průměru za 90 minut (33 % maximální hrací doby), v této sezoně se tento počet zdvojnásobil na deset.

V obraně je situace také odlišná. V minulé sezoně vyhráli alespoň jeden obranný souboj v průměru za 90 minut jen tři hráči. Nyní se jedná o dvojnásobek. Zlepšení je znát i v počtu hráčů presujících v útočné třetině Ajaxu.

Ajax také zapracoval na vytváření šancí (2,20 za 90 minut oproti 1,76) ze standardních situací. Vytváří méně přihrávek přes šířku hřiště (1,2 oproti 3,18) a má ve hře více hráčů, kteří vytvoří minimálně jednu klíčovou přihrávku za zápas (11 oproti 7).

A pak ty nejjednodušší údaje ze všech. Ajax v prvních 11 zápasech aktuální sezony 26krát skóroval a obdržel jen 6 gólů. V minulé sezoně bylo jeho skóre záporné (19:22). Tým se tedy vymanil z průměru dvou inkasovaných branek na zápas na současných 0,54 branky. A také vstřelí o 0,6 gólu na zápas více.

Ačkoli sám Francesco Farioli tvrdí, že nic takového jako "Farioli ball", jak se dnes často u úspěšných trenérů používá, neexistuje, čísla o jeho angažmá nelžou. Ajax se pod jeho vedením opravdu zlepšuje. Dalším velkým testem na jejich cestě bude Slavia. Vypořádat se s ní však bude muset bez několika opor. Do Prahy totiž s týmem neodcestovali Weghorst, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim či Traoré.