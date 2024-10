Byla to senzace a hořký konec pro Ružomberok. I když se slovenské město těšilo na dobrodružství v pohárové Evropě, místo v hlavní fázi Konferenční ligy vybojoval arménský FC Noah. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Není divu, má za sebou pouhých sedm let existence. A ve čtvrtek jej čeká velká sláva. První památný zápas sehraje jeden z nejmladších fotbalových klubů vůbec proti Mladé Boleslavi.

Je to teprve nedávno, co se Noah dostal do společnosti nejvyšší arménské ligy. Psal se rok 2018 a hned rok po založení se tehdejšímu Arcachu podařilo umístit na stříbrném stupínku druhé ligy. A protože bylo naplánované rozšíření nejvyšší soutěže ze šesti na devět účastníků, hned se z první dobré naskytla příležitost hrát tamní Premier League.

Klub, který se na začátku své krátké historie nejen svým názvem hlásil ke zneuznané republice Náhorního Karabachu, následně koupil politik Karen Abrahamjan, který svého času býval i ministrem obrany. A pod jeho vedením přišel rebranding, přejmenování na "Noah", investice, tlak na prezentaci na sociálních sítích a brzy i úspěchy. "Je to velmi mladý, ale hodně ambiciózní klub. Vnímám, že se tu začíná budovat velmi zajímavý projekt," vypráví v rozhovoru pro Livesport Zprávy slovenský fotbalista Martin Gamboš, který se do Jerevanu vypravil v létě roku 2023.

Fanoušci FC Noah Profimedia / ČTK / imago sportfotodienst / MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

To už měl Noah nové zázemí. Ze sedmitisícového rozlehlého stadionu ve čtvrti Šengavit, který si půjčoval od konkurenčního Alaškertu, se přestěhoval do vlastního stánku v Armaviru. Stadionek pro tři tisícovky fanoušků byl ovšem najednou malý, když začaly boje o Evropu. Přišel další logický přesun – na národní stadion s kapacitou 15 tisíc sedadel. "Fanoušci přibývají, a je to samozřejmě tím, že klub je úspěšný, to lidé v Arménii opravdu vnímají. Jak v lize, tak i v Evropě za námi nacházejí cestu a ženou nás dopředu," dodává rodák ze Žiliny, který v Jerevanu kroutí svou druhou sezonu.

Pod názvem FC Noah nehledejte nic jiného než odkaz na biblickou postavu. Noe, v arménštině Noah, zachránil svou rodinu a zvířata v arše (a tím i populaci), která po opadnutí vody ztroskotala v nedalekém pohoří Ararat…

Zpět na hřiště. V Arménii stalo zvykem, že fotbalovou kvalitu dodávají týmům hráči z Latinské Ameriky. Zavedené kluby jako Pjunik, Alaškert nebo Ararat si na posily ze zahraničí už dávno zvykly. FC Noah není výjimkou. Co je ale podstatné, dnes už má nejdražší kádr.

V jeho kádru jsou tři Brazilci, také tři Portugalci, Francouz, Albánec, Maročan či Islanďan. V základní sestavě najdete jen dva domácí hráče. Zkrátka fotbalový Babylon. Ale funguje to. Požehnání dal klubu i sám hvězdný Luis Figo, který se stal patronem tamní mládežnické akademie.

"Není potřeba hledat nějaký speciální důvod, že sem ti kluci chodí hrát. Jednoduše jsou tu výborné podmínky, zázemí, infrastruktura i hodně kvalitních hráčů, aby fotbalista mohl růst. Země je to malá a člověk tak nemusí nijak dlouho cestovat na zápasy. A i život mimo fotbal je tu skvělý. Vlastně bych to i doporučil i dalším," chválí netradiční destinaci slovenský fotbalový cestovatel, který si vyzkoušel angažmá i v Německu nebo Švédsku.

Při návratu na Slovensko pak Gamboš zažil euforii, i když určitě zklamal své krajany. Právě na hřišti Ružomberoku totiž FC Noah zkompletoval svůj sladký příběh. Po domácím vítězství 3:0 sice pod Čebraťom dostal tři góly, dvě minuty před koncem však branka Brazilce Matheuse Aiase, který v minulosti hrál třeba i zámořskou Major League za Orlando, rozsekla drama. Noah zůstal jediným arménským týmem v pohárové Evropě.

Martin Gamboš v dresu FC Noah na hřišti Ružomberoku. ČTK / imago sportfotodienst / MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

"Byl to skvělý pocit, vrátit se zase domů na slovenský stadion a zahrát si tak důležitý zápas blízko mého domova. Samozřejmě že oslavy proběhly a také jsme byli slušně odměněni," přiznává slovenský středopolař. Konferenční ligy se dle jeho slov nechce Noah jen zúčastnit. "V klubu jsou cíle dané předem, ale my jdeme dál s tím, že chceme napsat další kus historie. Chceme se dostat do vyřazovací fáze," říká.

Bohužel pro něj, na hřišti v utkání s Mladou Boleslaví nebude. Ve víkendovém duelu na hřišti Urartu si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni… Spoluhráčům v bíločerných barvách tak bude jen držet palce. Středočeši jsou však jen první v pořadí. Noah poté čeká i střet s Rapidem Vídeň a odměnou pro všechny hráče bude výlet do Londýna. Představí se na Stamford Bridge, na stadionu Chelsea...