Únava ve tváři, ale také úsměv a spokojenost s výsledkem. Slavia si užila úspěšný vstup do Evropské ligy, když vyhrála na půdě bulharského Ludogorce 2:0. Vítězný gól vstřelil před pauzou Matěj Jurásek (21). "Nejdříve jsem to chtěl dávat pravačkou z jedničky, ale měl jsem to na dlouhou nohu. Chorase jsem viděl, ale vzal jsem to na sebe," smál se do kamer Nova Sport 5 po utkání střelec sešívaných.

Jurásek dostal šanci v základní sestavě a bylo vidět, jak ožil. "Doufal jsem, že se dostanu do základu. Evropská liga se mi hraje lépe než za česká," prozradil slávista.

Tajně doufal, že by mohli sešívaní využít okének v defenzivě soupeře. "Věděli jsme, že dozadu jim to moc nevoní a využívali jsme toho. Moje šance byla také z jejich chyby," konstatoval. Český reprezentant následně popsal gólový moment, při němž chtěl nejprve zakončovat pravou nohou. "Chorase jsem vepředu viděl, ale vzal jsem to na sebe," dodal hrdina středečního duelu.

Spokojený byl i obránce David Zima, který dirigoval obranu Pražanů. "Ludogorec měl dopředu kvalitu. Ale když jsme přešli na čtyřku, tak už neměl šanci," popsal klíčový moment. "Jsem pyšný na obranu, zvládli jsme to dobře," lebedil si.

I když to tak nevypadalo, hrálo se na hodně těžkém terénu. "Vsadili jsme na náš styl a soupeř byl už ve druhé půli hodně unavený," prozradil Zima a chválil fanoušky Slavie. "Jsem rád, že na zápas dorazili, ale jinak byla atmosféra trochu jako za covidu," usmál se.

Trenér Jindřich Trpišovský si také myslel, že bulharský tým v úvodu ukazoval kvalitu směrem dopředu. "Byli nepříjemní. Samozřejmě z našeho pohledu je výsledek i průběh optimální. Ale za tím výsledkem je hodně práce. Musíme si toho vážit. Je to první výhra českého týmu na bulharské půdě," konstatoval s tím, že se jeho tým vydal ze všech sil. "Věděli jsme, že soupeře musíme umořit kombinačním výkonem."

Za výkon chválil celý tým vyzdvihl pak střelce prvního gólu Juráska. "Je produktivní, jsme rádi, že mu to vyšlo. Obětoval se pro tým," hlásil do kamer Trpišovský. Řeč přišla na to, že jako malý kluk jezdil do Bulharska na dovolené. "Bylo to příjemné. Když přijedu příště, rád si na zápas s Razgradem vzpomenu. Bude to moje oblíbená destinace," smál se.