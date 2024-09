Postřehy z utkání Ludogorec – Slavia: Evropské oživení pro Juráska i téměř domácí prostředí

Vítězství Slavie 2:0 na úvod Evropské ligy v Razgradu nad Ludogorcem potvrdilo vynikající formu souboru trenéra Jindřicha Trpišovského. Sešívaní zároveň navázali na svou působivou jízdu minulým ročníkem soutěže. Co zápas ukázal?

Fantastická forma

Dvanáct zápasů, 11 výher. Taková je bilance Slavie v posledních zápasech, čtyři zápasy po sobě navíc už sešívaní neinkasovali. Jediné zaváhání (0:2 v Lille) ji sice připravilo o postup do hlavní fáze Ligy mistrů, v lize však Slavia vévodí, a to i díky tomu, že z osmi zápasů inkasovala jediný gól. Před trojicí následujících duelů s Bohemians, Ajaxem a derby se Spartou je to vynikající vizitka.

Faktor Jurásek

Pokud v lize vůbec nastoupí, tak jen na pár minut. V sedmi zápasech, ve kterých Matěj Jurásek v této sezoně hrál, ještě neskóroval a nedá se ani říci, že by na něm hra Slavie stála. Evropská liga však jako by mu byla ušita na míru, vždyť v posledním zápase v soutěži proti AC Milán byl jediným střelcem Slavie právě on.

Evropskou formu potvrdil i v Razgradu, kde byl nejlepším hráčem hostujícícho týmu. Jeden gól vstřelil, po jeho vynikající přihrávce za obranu navíc skóroval i Jan Bořil, jehož branka však nebyla uznána kvůli ofsajdu. Po zápase pak Jurásek do televizní kamery přiznal, že mu zápasy v Evropě sedí víc než v lize, protože tam nemusí podstupovat tolik soubojů.

V Bulharsku jako doma

I když byla ohlášena oficiální návštěva 10 423 diváků, skutečnost byla mnohem tristnější. Na stadionu bylo o několik tisíc lidí méně, takže asi nemůže překvapit, že před vytrvale fandícími fanoušky Slavie se sešívání museli cítit jako v Edenu.

Česká motivace

Ani jednou z osmi předchozích případů nedokázaly české kluby v Bulharsku vyhrát, což jistě slávisté před zápasem věděli. Po půlhodině rozkoukávání byla Slavia po zbytek zápasu lepším týmem a bulharské prokletí prolomila. Stejně jako loni v základní fázi soutěže (5-0-1) tak Slavia ukázala, že jí soutěž chutná.