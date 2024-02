Galatasaray – Sparta. Datový recept: Inspirace u Kodaně i nátlaková hra

Když před třemi roky zakončil ligovou sezonu na historicky nejnižší příčce (13.), mluvilo se ústupu ze slávy. Galatasaray však od té doby urazil neuvěřitelnou cestu, minulý rok získal turecký titul a následně statečně bojoval v základní skupině Ligy mistrů po boku Bayernu Mnichov či Manchesteru United. Nyní Cimbom, chcete-li "Dobyvatelé Evropy", stojí v prvním kole play off Evropské ligy v cestě pražské Spartě. Jak na ni má český mistr v Istanbulu úspěšně vykročit?

Velkou zásluhu na posledních úspěších Galatasaraye má bezpochyby trenér Okan Buruk, který z tureckého velkoklubu udělal presující mašinu. V domácí soutěži má istanbulský celek hodnotu PPDA (kolik přihrávek tým povolí soupeři, než se odhodlá k nějakému obrannému zásahu) 7,2, což je mnohem méně než kterýkoli jiný tým v Süper Lig.

Galatasaray pochopitelně rád hraje s míčem, o čemž svědčí další ligový primát (aktuální sezony) – průměrné držení míče 63,2 %. Vzhledem k tomu, že Sparta se může pochlubit mnohem skromnějším PPDA (12,0), ale zároveň si ve FORTUNA:LIZE udržuje průměrné druhé nejvyšší procento držení míče (58,4 %), nepůjde ani tak o souboj stylů jako o bitvu o míč.

Turecký mistr se s Burukovým stylem hry stal na domácím poli velmi dominantním (66 bodů, 2,64 bodů na zápas), soupeřům povolil pouze 14 branek ve 25 zápasech. Společně s městským rivalem Fenerbahce (64 bodů) tureckou ligu doslova válcují, třetí Trabzonspor a další ztrácejí propastných 24 a víc bodů. Pokud Galatasaray vstřelil první gól, zvítězil v 18 z 19 případů, což jen potvrzuje jeho aktuální nadvládu nad tureckým fotbalem.

Zmiňovaný herní styl však nepřinesl výraznější úspěch v Lize mistrů, přestože měl istanbulský klub třetí nejnižší hodnotu PPDA (9,7) v milionářské soutěži. Galatasaray ani v jednom z šesti zápasů základní skupiny A neotevřel skóre a napříč všemi utkáními byl ve vedení pouhých devět minut (a nastavený čas) během vítězného střetnutí s Manchesterem United (3:2) na Old Trafford. I proto se zdá, že intenzita a nebezpečnost Burukova týmu v průběhu zápasu opadá, což podtrhují i hodnoty xG za každých 15 minut.

Velmi intenzivní a nátlakový styl neunavoval Galatasaray jen v útoku. Turci byli v Lize mistrů poměrně náchylní také v přechodové fázi. Pouze Newcastle United (23) umožnil v soutěži soupeřům víc střel z přímočarých útoků než Galatasaray (21). Tyto dva celky jsou vlastně jediné, které ve skupinové fázi inkasovaly z právě z tohoto typu útoků tři góly.

Svěřenci trenéra Buruka zaostávali především při rychlém přepínání do defenzivy. Soupeři totiž dokázali získat v 53 případech míč v prostoru 40 metrů od vlastní branky (devátý nejvyšší počet v LM) a následně zaútočit, přičemž pouze šest týmů při takových situacích čelilo více střelám (Galatasaray 10) a žádný neinkasoval více gólů (dva).

Útočné ztráty míče Galatasaraye. Opta by Stats Perform

Právě v tomto ohledu by mohla tureckého mistra zaskočit i Sparta. Letenským se totiž na domácí scéně v tomto ohledu daří – po ziscích na 40 metrech od vlastní branky vstřelili nejvíc branek (pět) a kralují i v proměňovaní přímočarých útoků (devět).

Současná forma

Od posledního evropského zápasu, který se odehrál v polovině prosince, se nachází Galatasaray v dobrém rozpoložení. Napříč všemi soutěžemi aktuálně drží dvouměsíční sérii neporazitelnosti, během níž desetkrát zvítězil a pouze dvakrát remizoval. Ve zmiňovaných 12 zápasech vstřelili Lvi 29 branek, přičemž v posledních osmi duelech se vždy prosadili alespoň dvakrát. O tyto góly se postaralo 13 různých hráčů, což dokazuje, že Buruk má k dispozici celou řadu gólových hrozeb. Zároveň to ukazuje na jeden z aktuálních problémů...

Mauro Icardi, který je s 18 góly nejlepší klubový střelec, od konce října, kdy si proti Besiktasi přivodil zranění, marně hledá starou formu. Od listopadu se prosadil jen ve třech z 15 zápasů, přičemž v posledních osmi utkáních skóroval pouze jednou. Dries Mertens se trefil minulý víkend, ale při posledních 14 pobytech na hrací ploše se radoval jen dvakrát, zatímco Kerem Aktürkoglu a Wilfried Zaha vyšli naprázdno v sedmi z jejich posledních devíti zápasů. Galatasaray tak postrádá spolehlivého střelce, neboť zmiňovaní hráči jako jediní zaznamenali napříč všemi soutěžemi v aktuální sezoně pět a více gólů.

Mapa střel Maura Icardiho od 1. listopadu 2023. Opta by Stats Perform

Výraznější gólovou potenci může způsobovat i absence kreativnějšího fotbalisty ve středu pole, který by "otevřel" obranu soupeře a ulehčil tak práci útočníkům. Jediným středopolařem, jenž má v probíhající sezoně průměr dvou a více vytvořených šancí za 90, je Hakim Ziyech (dvě asistence za 794 minut). Maročan však zároveň bojuje o svůj čas na hřišti, zatím odehrál jen 14 zápasů a kvůli zranění by měl vynechat i duel se Spartou.

Galatasaray zkrátka nedokáže držení míče a dominanci v zápase využít k neustálému vytváření nebezpečných šancí. To ostatně skvěle přečetl i trenérský štáb Kodaně, který naordinoval svým svěřencům, aby v zápasech přenechali iniciativu na kopačkách tureckého soupeře – Galatasaray ve zmíněném zápase zaznamenal čtvrtou nejvyšší hodnotu PPDA (16,8). Taktický plán dánského mistra se osvědčil především v závěrečném utkání skupiny, protože Galatasaray při všem tom držení míče vystřelil za prvních 90 minut pouze jednou na branku. Zároveň je třeba podotknout, že Lvi měli i smůlu, neboť v nastaveném čase pálili hned šestkrát.

Statistiky utkání Kodaň – Galatasaray. Opta by Stats Perform

Šance pro Spartu?

Sice má své nedostatky, i tak ale je Galatasaray pro českého mistra velmi nebezpečným soupeřem. Přestože je sám velmi zdatný v nátlakové hře, u vlastní branky se nabízí příležitosti. S přibývajícím časem se tureckému klubu zároveň daří hůře a hůře dostávat do vedení. Sparta by měla být schopná odolat tlaku a zároveň si hledat příležitosti v přechodové fázi, neboť právě v to vyniká.

Přestože Letenští ve FORTUNA:LIZE povolili soupeřům o 57 střel víc než Slavia, jsou to právě oni, kdo inkasuje nejméně (13krát ve 20 zápasech, Slavia 17krát). Částečně za to může jejich umění blokovat střely, což je vlastnost, kterou využili i v Evropské lize.

Ze všech týmů, které se kvalifikovaly do vyřazovací fáze Evropské ligy, se právě Spartě podařilo zablokovat nejvíce střel soupeřů (20). Pokud si soubor Briana Priskeho vezme příklad z Kodaně, se kterou ostatně hrál v aktuální sezoně už třikrát, udrží Galatasaray na dostřel a zároveň si zachová svou útočnou zdatnost v přechodové fázi, jistě může pomýšlet na zajímavý výsledek.