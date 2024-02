Galatasaray – Sparta. Icardi a spol. Jaké jsou nej hvězdy tureckého velkoklubu?

S tržní hodnotou svých hráčů ve výši zhruba 206 milionů eur (přibližně pět a čtvrt miliardy korun) převyšuje Galatasaray soupisku Sparty téměř čtyřnásobně. Jeho tým je natolik prodchnutý skvělými fotbalisty, že vybrat pouze několik top je úkolem pro Popelku. Na kom tedy bude hra soupeře českého mistra v následujících dvou zápasech úvodního kola play off Evropské ligy stát?

Maročan Hakim Ziyech, mistr trestných kopů, si z afrického šampionátu přivezl svalové zranění. Někdejší kanonýr anglického Crystal Palace Wilfried Zaha ztratil v posledních dnech místo v základní sestavě. A belgický veterán Dries Mertens, ve 36 letech suverénně nejstarší hráč týmu do pole, už není tou hrozbou, kterou býval, na podzim se v lize trefil v jediném zápase. Výkony tureckého giganta se nyní opírají o jiné…

Že se ze hry trefil naposledy na konci listopadu? Nabílo obarvený argentinský útočník je jako těkavá kapalina. Stačí jiskřička, aby se vznítil do zničující pohromy. V Lize mistrů se na podzim trefil do sítě Bayernu a především vstřelil vítězný gól na Old Trafford. Jméno si udělal v Interu Milán, v němž se stal kapitánem i dvakrát nejlepším střelcem Serie A, také byl však dlouhodobě v nemilosti fanoušků. Následné angažmá v PSG se mu nepovedlo.

Defenzivní štít s prudkou střelou z dálky. Po přestupu do Arsenalu v roce 2018 zdědil po Özilovi dres s číslem 11, stanice ESPN jej vyhlásila třetí nejlepší posilou sezony. Jenže po vleklém zranění kotníku si kouč Arteta našel jiné oblíbence a po hostováních v Atlétiku Madrid a Fiorentině zamířil Uruguayec do Turecka. Na český fotbal má příjemné vzpomínky, proti národnímu týmu totiž před šesti lety na turnaji v Číně debutoval v reprezentaci.

V 25 letech stále spadá do kategorie velký talent, pořádnou kariéru má ještě teprve před sebou. A její další kapitolu pravděpodobně napíše v Premier League, od podzimu jej totiž pozorně sledují skauti šesti tamních týmů v čele s Arsenalem či Liverpoolem. Nejlépe se cítí na levém křídle, platný je i na pozici ofenzivního záložníka. Po Icardim je v této sezoně nejlepším střelcem týmu, spolu s ním pak i top nahravačem.

Uruguayský gólman patří určitě k nejvýraznějším postavám historie klubu. Vždyť v něm od příchodu z Lazia v létě 2011 nastupuje už třináctou sezonu, za tu dobu stihl v červenožlutém dresu na 500 zápasů, slavit šest ligových titulů a stát se kapitánem. A ani v 37 letech jeho umění nebledne. S 12 čistými konty vládne v tomto směru turecké lize, mimochodem jako jediný z týmu, drtivé většině statistik totiž kralují hráči konkurenčního Fenerbahce.

Tureckým přistěhovalcům se narodil v Německu, za nějž si připsal dva starty. Předtím na mistrovství Evropy v Česku byl v jednom týmu s Ter Stegenem, Kimmichem či Gnabrym. Tvůrce hry, který má v rukávu vždy nějakou nevyzpytatelnou přihrávku, si udělal jméno především v Leverkusenu, jejž opustil loni v létě. S přestupní částkou 32 milionů eur je historicky nejdražší posilou Bayeru hned před Patrikem Schickem.