Je libo prvotřídní evropskou hvězdu či anglickou legendu? Los Evropské ligy nadchl

Fanoušci fotbalistů Slavie a Plzně budou na podzim sledovat místo zápasů Ligy mistrů, což se jim poštěstilo v nedávných letech, jen Evropskou ligu, ochuzeni si však připadat nemusejí. Vždyť třeba Viktoria přivítá díky Manchesteru United slavnější klub, než jaké přijedou na Letnou, se Slavií se pak postaví jednomu z nejlepších evropských fotbalistů současnosti.

Oba české zástupce čeká v zápase na stadionu San Mamés pro 53 tisíc lidí souboj se španělským křídelníkem Nicem Williamsem. Ten na nedávném Euru patřil k top hvězdám, svému týmu výrazně pomohl ke zlatým medailím. Francouz Kylian Mbappé, který nastupuje na stejné pozici, byl v porovnání s ním poněkud zvětralý… Není náhoda, že si vedení Barcelony označilo právě energického dribléra s copánky jako hlavní cíl pro nyní končící přestupové období.

Celé léto se vlekoucí námluvy však skončily odmítnutím. Stejně dopadli vyjednavači Arsenalu a Chelsea. A ne všichni Williamsovo rozhodnutí brali sportovně. Fanoušci na Nou Campu při nedávném vzájemném duelu v lize (v němž mimochodem favorit hrdé vyslance Baskicka horkotěžko udolal 2:1) na Williamse od začátku do konce bučeli. Mladíka, jehož maminka přešla na útěku z rodné Ghany do Španělska těhotná a bosa rozpálenou Saharu, však jen tak něco nerozhází. Holeše s Bořilem či Kopice s Dwehem čeká na pravé straně hřiště perný večer…

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský se znovu poměří s portugalským trenérským velikánem Josém Mourinhem, jehož dokázal loni s AS Řím porazit. A Slavia si také v Edenu připomene proti Ajaxu jeden z nejoslavovanějších momentů své historie, když se v srpnu 2007 právě přes slovutný nizozemský klub (pětinásobného vítěze Ligy mistrů a jejího předchůdce Poháru mistrů evropských zemí) probojovala po letech marných pokusů do elitní evropské soutěže. Naopak další příští soupeři – Anderlecht a Dynamo Kyjev – ji o miliony z Champions League v předešlých letech připravili.

Ještě věhlasnější protivník, jenž na rozdíl od Ajaxu rezonuje i v současnosti, přijede do Plzně. Vedení Manchesteru United se v létě neukvapilo, vyslovilo důvěru kouči Eriku ten Hagovi a očekává návrat do nejužší špičky Premier League. Opory Reds jako Bruno Fernandes, Casemiro, či Rasmus Höjlund jsou pojmy světové extratřídy.

Nejblíž to bude mít Viktoria do Frankfurtu, s předloňským vítězem Evropské ligy byli v zimě její zástupci v čilém kontaktu, když se jednalo o rekordním přestupu forvarda Rafii Durosinmiho. Nigerijec nakonec vzhledem k vážnému zranění kolene neprošel zdravotní prohlídkou a zůstal na západě Čech. Eintracht musel hledat náhradu po odchodu francouzského útočníka Randala Kolo Muaniho do PSG jinde. Jeho největší hvězdou je nyní Mario Götze, autor zlatého gólu v prodloužení finále mistrovství světa 2014 proti Messiho Argentině.

Slavia i Plzeň mohou se svými příznivci vyhlížet nesmírně zajímavý a pestrý podzim.