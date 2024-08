Čtyři týmy, 30 zápasů i boj o deváté místo v žebříčku koeficientů. České kluby v Evropě válí

České fotbalové kluby prožily nejpovedenější kvalifikaci evropských pohárů v historii a už po předkolech mají skoro jisté, že i po skončení sezony udrží pozici v elitní desítce žebříčku národních koeficientů UEFA. Umístění v ní znamená pro šampiona přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. České týmy si v týdnu upevnily devátou příčku a před 11. pozicí mají v tomto ročníku již v podstatě nedostižný náskok více než sedmi bodů.

Tuzemské kluby v letošních předkolech vyhrály 19 z celkových 24 zápasů a v průběžném pořadí ročníku jsou vůbec nejlepší z celé Evropy. Aktuálně se v žebříčku hraje o nasazení do přespříští sezony 2026/27.

České týmy se v mimořádném minulém ročníku dokázaly dostat do první desítky. To jim zajistilo přímou účast v hlavní fázi Ligy mistrů pro příští pohárový ročník, kterou získá vítěz domácí soutěže. Probíhající sezonu zahájilo Česko v žebříčku na 10. místě a v předkolech pokračovalo ve výborných výsledcích. Pětice zástupců ve 24 zápasech kvalifikace jen dvakrát prohrála a poprvé v historii se hned čtyři kluby probojovaly do skupinové či hlavní fáze.

Česko je i před Tureckem

Česko se už v dřívějším průběhu předkol dokázalo dostat před Turecko, které aktuálně na desáté pozici ztrácí přes dva a půl bodu. V hlavní fázi pohárů bude mít rovněž čtyři zástupce. Klíčové je však udržet elitní desítku. Jedenácté Norsko s dvěma týmy v základní části ztrácí 7,350 bodu, o další půlbod zpět je dvanácté Rakousko. To bude mít ve hře čtyři celky a před Seveřany se téměř jistě dostane, tuzemské kluby by však nemělo ohrozit. Na osmou Belgii ztrácí Česko téměř šest bodů.

V předkolech byl za vítězství bod, za remízu o polovinu méně. Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti. Celky z tuzemska se v probíhající sezoně po vydělení jako jediné v Evropě dostaly přes pět bodů. Na druhém místě v ročníku je zatím nečekaně Slovensko se 4,625 body díky bonusu Slovanu Bratislava za postup do Ligy mistrů.

Všichni čtyři čeští zástupci ve 4. předkole v tomto týdnu v odvetách zvítězili. Sparta si po 19 letech zahraje hlavní fázi Ligy mistrů a za postup do ní zapsala bonusových šest bodů. Celkem už získala 11,5 bodu a je zatím druhým nejlepším klubem celé pohárové sezony za Slovanem Bratislava.

Plzeň a Slavia se představí v základní části Evropské ligy a Mladá Boleslav v Konferenční lize. V hlavní fázi jsou za výhru dva a za nerozhodný výsledek jeden bod. Čtyři české kluby v základní části pohárů, která se nově bude hrát ve formátu jedné ligy, celkem čeká 30 zápasů. Sparta, Plzeň a Slavia narazí na osm soupeřů, Mladá Boleslav na šest.

Aktuálně se hraje o nasazení do sezony 2026/27. Pro příští ročník 2025/26 už má Česko jistotu jednoho přímého postupu do hlavní fáze Ligy mistrů a pěti zástupců v pohárech, k nimž se po dvouleté odmlce vrátilo letos v létě.