Klíčové budou i venkovní zápasy, ale vnímáme domácí sílu, řekl kapitán Krejčí

Podle kapitána Ladislava Krejčího (24) budou pro fotbalisty Sparty ve skupině Evropské ligy klíčové nejen domácí, ale i venkovní zápasy. Tradiční opora mužstva doufá, že se úřadující čeští mistři na venkovních hřištích zlepší a budou tam hrát podobně jako na Letné. Řekl to na tiskové konferenci před úvodním duelem skupinové fáze Evropské ligy proti Arisu Limassol.

Sparta doma v této sezoně neprohrála v žádném z šesti soutěžních duelů, v kvalifikaci Ligy mistrů nestačila na FC Kodaň až v penaltovém rozstřelu. "Vnímáme domácí sílu, výsledkově i herně to je vidět. Doufám, že i na venkovních zápasech budeme herní obraz zlepšovat, aby se to přibližovalo k tomu, co předvádíme doma," uvedl Krejčí.

"Těžko teď říct, jestli domácí zápasy budou klíčové. Určitě pro nás budou příjemnější, ale klíčových jich bude víc, i venku," poznamenal pětinásobný český reprezentant. Dalšími soupeři Sparty v Evropské lize jsou Glasgow Rangers a Betis Sevilla.

Aktuální forma obou mužstev. Livesport

Pražané se na kyperského soupeře naladili nedělní ligovou výhrou 5:0 nad Slováckem. "Poslední zápas napověděl hodně. Naše ofenziva byla blízko k tomu, jak chceme hrát. Věřím, že i do defenzivy to bude takové, jaké chceme. Věřím, že jak ofenziva, tak defenziva bude na příští zápas vyladěná a budeme v tom pokračovat i v dalších utkáních. Budou velmi důležitá a těžká, ale věříme si na ně," prohlásil Krejčí.

Ocenil poslední letní posilu ekvádorského reprezentačního obránce Ángela Preciada. "Zapadl skvěle, proběhly nějaké uvítací srandičky, vzal to, čímž si nás získal. Doufám, že se mu bude dařit co nejvíc, pomůže nám a my zase jemu," podotkl odchovanec brněnské Zbrojovky.

Přehled zápasu Sparta – Aris (21.9. – 21:00)