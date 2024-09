Koubek netají, že Viktoria chce v Německu hrát na brejky. Bude to studijní materiál, říká

Trenér Plzně Miroslav Koubek (73) si před čtvrtečním úvodním utkáním hlavní fáze Evropské ligy ve Frankfurtu dobře uvědomuje rozdíl mezi oběma soupeři. Velezkušený kouč nevidí na domácím týmu žádnou velkou slabinu, věří však, že jeho svěřenci podají kvalitní výkon i díky zkušenostem z minulého ročníku Konferenční ligy. Na tiskové konferenci uvedl, že zápas na stadionu čtvrtého celku Bundesligy bude velkou zkušeností.

"Musíme se na to podívat optikou soutěží, rozdíl tam je. Nejsme naivky, abychom nevnímali sílu Bundesligy jako takové a ještě navíc špičkového mužstva Bundesligy. A sílu české ligy a špičkového mužstva české ligy. Ale jsme mužstvo, které v minulé sezoně dokráčelo do čtvrtfinále Konferenční ligy, třetí evropské soutěže. Máme své zkušenosti," řekl Koubek.

Jeho svěřenci o víkendu prohráli ligový šlágr na Slavii jednoznačně 0:3 a utrpěli první porážku v sezoně. "Spokojenost samozřejmě nebyla. Víme, kde byla hlavní příčina porážky. Z negativních věcí se poučíme. Ty pozitivní, co tam byly, třeba pár slušných přechodů do ofenzivní fáze, si chceme přenést sem," uvedl.

"Slavia a Eintracht jsou rozdílní soupeři. Slavia preferuje extrémně silový výkon ve smyslu tlaku na soupeře, agresivity. Eintracht také, navíc má jinou typologii hráčů na špici v předních pozicích. Slavia má výborné hráče zády k bráně. V Eintrachtu jsou zase skvělí náběhoví hráči, technicky vybavení, rychlí. V tom je velký rozdíl," srovnával Koubek.

Preview zápasu Frankfurt – Plzeň. Livesport

Frankfurt vyhrál čtyři z pěti soutěžních zápasů v sezoně. "Na každém postu je nadstandardní hráč. Ve výborné formě jsou oba hroťáci, jsou tam rychlí hráči na křídlech. Je tam ohromná technická a individuální síla. Musíme si dát pozor na každého hráče. Bundesligu začali porážkou na Dortmundu, pak třikrát vyhráli a dostali se na dobrou vlnu. Nevidím u nich momentálně žádnou velkou slabinu," prohlásil trenér.

"Určitě na nás během zápasu bude tlak. Pokusíme se být kompaktní a defenzivně dobří. Takovéhle zápasy musíte uhrát z kvalitní aktivní defenzivy. Přece jen více preferujete rychlý protiútok, to nemá cenu mlžit. Každý to pochopí, že tato taktika se nabízí. Bude důležité být dobří v začátku, to jsme na Slavii nebyli," doplnil Koubek.

Zápas ve Frankfurtu bude podle něj pro mužstvo cennou lekcí. "Tím, že nám postupně odcházejí hráči českého národního mužstva, Staněk, Hranáč, Chorý, jsme pořád ve stádiu nějakého budování. Každý takový zápas jako třeba na Slavii, která patří mezi evropský nadprůměr, je lekce pro mužstvo, které se stále vyvíjí, krystalizuje."

"Přišli dobří hráči jako Markovič, Adu, ale jsme ve fázi, kdy si mužstvo sedá. Není to dotvořené, hotovo asi nebude nikdy. Každý zápas s evropskou špičkou, jako je Frankfurt, nebo proti Slavii, která se jí blíží, je dobrý studijní materiál. V takové konfrontaci nabereme nejcennější zkušenosti," zmínil Koubek.

Frankfurt v zimě usiloval o plzeňského útočníka Rafia Durosinmiho, momentálně zraněný hráč ale tehdy neprošel zdravotní prohlídkou. "Když jsem viděl filozofii budování toho mužstva, pochopil jsem, proč Rafia chtěli. Zapadá jim do typologie a filozofie požadavků na útočné hráče," řekl Koubek.