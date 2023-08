Musíme čerpat z domácího prostředí, je tady fantastické, říká Holeš a touží po skupině EL

Přestože fotbalisté Slavie po postupu přes Dnipro už mají jistotu, že si na podzim zahrají v pohárech skupinu, jeden z kapitánů Tomáš Holeš (30) není klidný, protože chce do hlavní fáze kvalitnější Evropské ligy. K tomu potřebuje jeho tým ve 4. předkole vyřadit dalšího ukrajinského soupeře Luhansk. Defenzivní univerzál věří, že červenobílí potvrdí dobrou formu ze začátku sezony a připraví si podobně dobrou výchozí pozici do venkovní odvety jako proti Dnipru, který doma porazili hladce 3:0. Holeš to uvedl na tiskové konferenci.

Slávisté díky úspěšně zvládnutému 3. předkolu získali jistotu startu nejméně v hlavní fázi Evropské konferenční ligy. "Určitě je dobré, že máme jistotu skupinu evropských pohárů na podzim. Ale cíl byl jasný – dostat se do skupiny Evropské ligy. Nějakou jistotu máme, ale třeba já v sobě klid určitě nemám. Hrozně si přeju postoupit do skupiny Evropské ligy," řekl Holeš.

Věří, že jeho celek naváže na povedený vstup do sezony. V sedmi soutěžních zápasech nového ročníku Slavia neprohrála a po pěti kolech vede bez ztráty bodu českou ligu. "Je super, že se nám zatím daří vyhrávat a že jsme postoupili přes Dnipro. Hodně si cením třeba i výsledků 1:0, minulou sezonu jsme s takovými zápasy trochu měli problémy. Tým je zatím fakt silný, cítíme se v dobrém rozpoložení. Teď je cílem přejít přes tohohle soupeře, všechno do reprezentační pauzy vyhrát a pak si budeme moci trochu odpočinout," uvedl Holeš.

Jeho tým doma už 20 soutěžních zápasů po sobě neprohrál. "Věřím, že na to navážeme. To je cílem, připravit si dobrý výsledek do odvety, jako se nám to povedlo s Dniprem. Viděli jsme, že venkovní zápasy pak nejsou úplně jednoduché. Musíme čerpat z domácího prostředí, které je tady fantastické. Co lidi předvedli v posledních zápasech tady, to bylo nádherné. I díky tomu je to tu zatím nedobytné," řekl Holeš.

Luhansk skončil v minulé sezoně ukrajinské ligy třetí o jednu pozici za Dniprem. "Během dvou dní jsme měli hodně videí, abychom soupeře nakoukali. Vypadá to, že to možná bude trošku jiný typ soupeře. Hrají více z bloku, čekají na brejky, mají šikovné hráče směrem do ofenzivy a silného útočníka. Vypadá to, že budeme dobývat hluboký organizovaný blok. Hlavně si musíme dát pozor na případné brejky a ztráty míče," poznamenal Holeš.

Zatím si nemůže vynachválit nový trávník na stadionu v Edenu, na němž Pražané poprvé hráli v neděli ligu proti Ostravě (1:0). "Je to velký rozdíl, trávník drží jako přibitý. Já i celý tým jsme šťastní, že máme pořádnou trávu. Po zápase s Baníkem bylo vidět, že na trávníku nebyly skoro žádné škody. Je výborně připraven a bude ještě lepší a lepší," dodal Holeš.

Utkání Slavia – Luhansk (čtvrtek, 19:00)