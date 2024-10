Fotbalista Ondřej Lingr (25) by ve čtvrtečním utkání Slavie proti Ajaxu v hlavní fázi Evropské ligy rád navázal na osobní bilanci, kterou proti slavnému klubu z Amsterdamu zaznamenal během angažmá ve Feyenoordu. Ve velkém nizozemském derby zažil v minulé sezoně dvě vysoké výhry. Slavii už v neděli čeká ligové derby se Spartou a český reprezentant na tiskové konferenci uvedl, že ho těžký týden patřičně motivuje.

Slávisté budou doufat, že specialistu na slavného soupeře neopustí štěstí ani v Edenu. Ofenzivní hráč nastoupil proti Ajaxu vždy až v závěru, výsledky však byly mimořádné. Loni na podzim zvítězil Feyenoord na půdě soupeře 4:0, na jaře pak doma v Rotterdamu dokonce 6:0.

"Vzpomínám na oba zápasy hezky, byl jsem u historicky největší výhry Feyenoordu nad Ajaxem. Tehdy měl ovšem problémy, což už je pryč. Vyměnili trenéra, stabilizovali se po blbé sezoně a jsou teď na lepší vlně. Čeká nás zítra jiný zápas, musíme se na ně stoprocentně připravit," řekl Lingr.

Lingr toho v posledním roce příliš nenahrál. Livesport

Jeho pozoruhodná statistika s celkovým skóre 10:0 ze dvou utkání velkých rivalů zaujala i realizační tým. "Pokud mám zůstat věrný tradici a odhalit jedno jméno ze základní sestavy, tak vzhledem k úžasné bilanci Ondry Lingra proti Ajaxu to bude právě on," avizoval trenér Jindřich Trpišovský.

Rodák z Havířova přestoupil zpátky do Slavie před měsícem. Bývalí spoluhráči a příznivci Feyenoordu budou zápas v Praze sledovat. "Psali mi i někteří skalní fanoušci Feyenoordu. Myslím, že jich tady bude hodně i na stadionu. V Nizozemsku je to největší derby, vždycky to byly vypjaté zápasy. Bude to tam hodně sledované," řekl.

Dvě výhry jako dárek

Lingr doufá, že Ajax narazí v Edenu na stejně pekelnou atmosféru, jakou fanoušci Slavie nedávno nachystali Lille v předkole Ligy mistrů. "Samozřejmě jsem zápas s Lille sledoval, atmosféra je tu vždycky skvělá. Přijede evropský gigant a věřím, že předvedeme skvělý výkon, který se bude líbit našim fanouškům," přál si.

V pondělí bude mít 26. narozeniny, a tak není těžké uhodnout, jakou ideální oslavu by si po Ajaxu a derby se Spartou přál. "Tento týden je pro nás všechny velká motivace. Proto hrajete fotbal. Ajax, pak derby, to prostě chcete. Potom je reprezentační pauza, maximální fokus je na tyto dva zápasy. Kdybych si nadělil dárek v podobě dvou výher, bylo by to skvělé," pousmál se Lingr.

Ajax má z nizozemské ligy dobře nastudovaný, jedná se o extrémně rychlý tým. "Nejvíc mě zaujal určitě Brobbey. Je to jeden z nejlepších útočníků Eredivisie. Obrovsky silný, rychlý, ve vápně nepříjemný. Na něj si rozhodně budeme muset dát obzvlášť pozor," vyzdvihl Lingr.