Ajax Amsterdam. Nejde z něho takový strach jako před pěti lety, v evropském fotbale je to ale stále pojem. Pod koučem Francescem Fariolim (35) se zvedá z výsledkové krize posledních let a svůj progres by rád předvedl i v pražském Edenu. Proti však bude rozjetá Slavia. Sešívaní šestkrát za sebou neprohráli a do souboje s tradičním celkem jdou bez nervů. Trenér Jindřich Trpišovský (48) dokonce připustil, že bude šetřit nějaké hráče před nedělním derby.

Jaká v týmu po šesti výhrách v řadě panuje atmosféra?

"Myslím si, že se nijak nezměnila. Od prvního dne přípravy tvrdě pracujeme a nálada je pořád stejná. Kluci jsou chytří a mají dost zkušeností na to, aby věděli, že ani v takovéhle situaci soupeře nepodcenili. Sleduju na nich ale, že jsou sebevědomější než na začátku sezony. V určitých situacích si dovolí to, co by si na začátku sezony nedovolili."

Proti Ajaxu sebevědomí určitě budou potřebovat. Co od zápasu očekáváte?

"Narazí na sebe dva týmy s trochu odlišnými herními principy, ale myslím si, že by to mohlo být skvělé utkání. Vypíchl bych oba střední záložníky Ajaxu – Taylora a Fitze-Jima, kteří hrají hodně ofenzivně. Bude složité je bránit, ale mohli bychom toho využít, protože za nimi pak vznikají skulinky. Čeká nás jiný Ajax než v minulých sezonách. Těžko se jim odebírá míč, dokážou na sebe soupeře natáhnout a pak udeřit. Bude to hodně o naší práci při napadání. Překažení rozehrávky pro nás bude alfa a omega celého zápasu."

Kdo bude obránce Ajaxu nahánět? Prozradíte nějaké jméno?

"Abych dodržel tradici, tak řeknu, že naskočí Ondřej Lingr. Oproti posledním zápasům budou v základu i další změny. Kluci mají extrémně náročný program a my jim ho před nedělním derby musíme trochu naředit. Někteří kluci, kteří v posledních týdnech hráli hodně, proto naskočí až v průběhu zápasu. Nebude to nic zběsilého, ale změny přijdou. Navíc musíme zohlednit i to, jak kdo pracuje na tréninku."

Naznačujete, že proti Ajaxu budete šetřit hráče na derby?

"Pro náš herní styl potřebujeme, abychom byli fyzicky vždy na co nejvyšší úrovní a pro některé posty to není jednoduché, když se hraje stylem čtvrtek–neděle–čtvrtek. Rozhodně ale nestavíme derby nad zápas s Ajaxem, nebo naopak. Čeká nás fotbalový svátek a já jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že kluci, kteří nastoupí, rozhodně své úkoly zvládnou."

Co o Slavii vypovídá fakt, že proti týmu jako je Ajax bude rotovat sestavou?

"Je to důkaz toho, že máme hodně hráčů ve skvělé formě. V poslední době sice chválím kluky téměř po každém výkonu, ale je mi pak líto těch, kteří nehrají. V tréninku skvěle pracují úplně všichni. Když se připravujeme na jednotlivé zápasy, dokážou výborně simulovat hru soupeře. Mají na každé výhře zásadní vliv, protože pomáhají připravovat základní sestavu. Když se pak dostanou na hřiště, je to pro ně odměna za skvělou práci v tréninku. Navíc je potřebujeme mít rozehrané. Každý se musí cítit součástí týmu a být nějakým způsobem ve hře. Není nic těžšího, než když nějakou dobu nehrajete a pak do toho musíte skočit."

Vyplatilo se vám to při zranění Igoha Ogbua? David Zima do základní sestavy vplul naprosto bez problémů.

"David to zvládl neuvěřitelně. To, co předvedl v posledních zápasech, je skvělé. Středního stopera v minulosti v podstatě nikdy nehrál, ale zvládl to výborně. Když přišel, tak jsme se bavili o tom, že mu chybí herní praxe, teď je na něm vidět pohoda. Kluci mu věří a on jim to vrací na hřišti. Proti Bohemce skvěle uskákal Júsufa, ze kterého jsme měli velký respekt. Zítra ho čeká další prověrka, protože útočník Brobbey je ve skvělé formě."

Co Jordan Henderson? Připravovali jste se na bývalého hráče Liverpoolu nějak speciálně?

"Nakoukávali jsme ho na videu, ale mám zprávu, že Jordan s týmem nepřijede, což mě hrozně mrzí. Má za sebou skvělou kariéru. Mám rád Liverpool a Jürgena Kloppa mám ho nakoukaného víc než některé hráče z ligy. Ve středu hřiště byl srdcem hry Liverpoolu, jestli se naše zprávy potvrdí, bude to velká škoda."

Ajax ale není jen Henderson. Po slabších letech se pod koučem Fariolim opět zvedá.

"Ajax pro mě je fenomén klubového fotbalu. V podstatě celý život, co fotbal sleduju, je to pojem. Samozřejmě jsou tam nějaké vlny, protože ten klub je vždycky nějak postavený a když jim nejlepší hráči odejdou do lepších soutěží, tak je to znát. Vždycky si projdou nějakou slabší dekádou, ale v Lize mistrů dokážou být dlouhodobě konkurenceschopní."

Před 17 lety ale ztroskotali v předkole právě na Slavii. Pamatujete si ten zápas?

"Vzpomínku na něj mám hned vedle v kanceláři. Díky Standovi Vlčkovi na ten zápas vzpomínám dost často. Obě předkola jsem stejně jako každý fanoušek fotbalu viděl v televizi, bylo tam hodně výborných individuálních výkonů. Standa přetlačil Jaapa Stama a dal důležitý gól, Martin Vaniak chytal skvěle, nebylo to ale jen o nich."