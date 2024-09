Takhle hladký zápas v Ďolíčku asi nepamatuji, chválil Provod výkon Slavie po výhře 4:0

Fotbalista Slavie Lukáš Provod (27) po výhře 4:0 na hřišti Bohemians 1905 přiznal, že jednoznačný průběh vršovického derby ho samotného překvapil. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním utkání 10. kola nejvyšší soutěže. Podle záložníka lídrovi tabulky pomohla nejen aktuální forma, ale i ztráty největších rivalů Sparty a Plzně. Provod vnímá, že Slavia půjde za týden do ligového derby pražských "S" v dobrém rozpoložení.

Sparta v pátek překvapivě podlehla 2:3 Olomouci a Plzeň dnes rovněž doma remizovala 1:1 s Mladou Boleslaví. "Věděli jsme, jak dopadly ostatní zápasy, a chtěli jsme to tady za každou cenu zvládnout. Byla to pro nás dodatečná motivace. Vyšel nám vstup, dali jsme rychle gól a navázali jsme pohybem a vším, co nás zdobí. Na Bohemce je vždy nejdůležitější dobře začít," řekl Provod novinářům.

Slavia si vytvořila v čele tabulky tříbodový náskok na Spartu díky drtivé první půli. Hosty poslal v Ďolíčku do vedení ve 14. minutě El Hadji Malick Diouf, na kterého záhy navázal Tomáš Chorý. V 34. minutě si dal vlastní gól domácí stoper Ondřej Petrák a skóre uzavřel v 52. minutě Christos Zafeiris.

"Takhle hladký zápas v Ďolíčku asi nepamatuji. Vždy to tady bylo složité, nedařily se nám vstupy do utkání. Dnes jsme to od začátku kontrolovali," podotkl Provod. "Teď se nám daří, jsme v laufu. Věřili jsme, že to dokážeme prodat i tady. Čekali jsme hodně těžký zápas, i svým výkonem jsme si to ulehčili," přidal reprezentační záložník.

Slavia vyhrála osmé kolo za sebou, zatím ztratila pouze za úvodní remízu na Slovácku. Společně se Spartou má v novém ročníku nejlepší ofenzivu, oba rivalové nasázeli soupeřům 20 gólů. "Sešívaní" navíc vytvořili defenzivní rekord, když jako první tým v historii samostatné české ligy inkasovali v úvodních devíti zápasech jedinou branku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Máme pevnou defenzivu, k tomu výborný brankář. Není to jen o obraně, ale o celém mančaftu, snažíme se vytvářet tlak už odshora, takže toho dozadu nepropadne tolik. Obránci ale hrají fantasticky, dnes to třeba skvěle zvládl Zimič (David Zima) proti Júsufovi (Hilálovi), kterého dobře známe ze Slavie," chválil Provod.

Slavii čeká ve čtvrtek druhé kolo Evropské ligy proti Ajaxu Amsterdam a v neděli znovu doma derby proti Spartě. V případě výhry by svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského šli do šestibodového "trháku".

"Nějakou výhodu teď máme a musíme dělat všechno pro to, abychom ji udrželi. Na druhou stranu musíme pořád koukat hlavně na sebe, sezona je ještě dlouhá," dodal Provod.

Tabulka Chance Ligy