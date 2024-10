Loď La Gabarra, která na řeku Nervión vyplouvá, jen když Athletic Bilbao zvedne nad hlavu evropskou, nebo velkou domácí trofej, čekala na svou chvíli dlouhých 40 let. Letos v dubnu se dočkala a dostala se zpět na vodu. Athletic totiž ovládl Španělský královský pohár.

Během čtyřicetiletého půstu byl sympatický celek z Baskicka několikrát velmi blízko trofeje. Na domácí scéně prohrál šest pohárových finále. V roce 1985 nestačil na Atlético Madrid, v letech 2009, 2012, 2015 a 2021 podlehl Barceloně a v sezoně 2019/2020 padl s konkurenčním Realem Sociedad.

Jedno finále ztratil i na evropské půdě, paradoxně to opět bylo se španělským soupeřem. V roce 2012 tým složený kolem Fernanda Llorenteho a Ikera Muniaina vyřadil Manchester United, Sporting Lisabon nebo Schalke, ve finále ale podlehl Atlétiku Madrid 0:3.

Na osmý pokus už to hrdý baskický celek dokázal. V Seville 6. dubna prolomil finálové prokletí a po výhře nad Mallorcou 2:1 na penalty získal 24. španělský pohár v klubové historii. Vítězná penalta Alexe Berenguera se nesmazatelně zapsala do klubové historie a rozpoutala ve městě několikadenní oslavy.

Srdce mistrů Evropy

Athletic je na koni, což potvrdilo i letošní Euro. Trofej pro mistry Evropy zvedli nad hlavu hned tři hráči Bilbaa. Brankářskou jedničkou byl Unai Simón, který však proti Slavii kvůli rekonvalescenci zraněného zápěstí nenastoupí. V poli se představili Dani Vivian a Nico Williams, který dal tři góly a byl jednou z komet turnaje.

Prosadil se i ve finále, ve kterém dal na začátku druhého poločasu úvodní gól zápasu. I proto se v létě spekulovalo o jeho přestupu do Barcelony, kde by vytvořil útočné trio s Lamine Yamalem a Robertem Lewandowskim. Nakonec se ale rozhodl zůstat v Bilbau, které by rád i spolu s bratrem Iňakim dotlačil do domácího finále Evropské ligy.

Zápas o evropský titul se 21. května uskuteční právě na stadionu San Mamés a Rojiblancos chtějí být u toho. Do hlavní fáze některého z evropských pohárů se probojovali po šesti letech, rozhodně ale neplatí, že by měli dojet na nezkušenost.

Ve druhé nejprestižnější evropské soutěži navíc mají nedodělanou práci. Vedle neúspěšného finále z roku 2012 baskický celek narazil v zápase o titul také v sezoně 1976/1977. Tehdy tým, v jehož středu nastupovali José Ángel Iríbar, Javier Irureta nebo bývalý prezident Španělské fotbalové federace Ángel María Villar, podlehl Juventusu.

Do Evropy se Bilbao vrátilo úspěšně. V úvodním kole remizovalo 1:1 s AS Řím, zatímco v tom druhém před zaplněným stadionem San Mamés porazilo AZ Alkmaar 2:0. Relativně vydařený start má za sebou i v domácí nejvyšší soutěži, kde v úvodních deseti kolech nasbírali 17 bodů.

Posledních 20 zápasů Athletiku Bilbao. Livesport

Jediné tři prohry navíc přišly s týmy hrajícími Ligu mistrů. I proto svěřenci Ernesta Valverdeho drží pátou příčku se ztrátou jediného bodu na Villarreal.