Nové dresy? Slavia se inspiruje v Bilbau. Síly má spojit s firmou, jíž proslavil Andy Murray

Originalita. Tohle slovo se v souvislosti s fotbalovými dresy skloňuje stále častěji. Pryč je doba, kdy si české celky vybíraly z katalogů a firmy šily pouze několik předem vybraných vzorů. Kluby se stále častěji chtějí odlišit a přizpůsobit se proto musí i výrobci sportovního oblečení. Ti, kteří nic zajímavého nenabídnou, musejí "od válu". V létě změna dodavatele čeká i pražskou Slavii, které končí spolupráce se značkou Puma. Kdo německého giganta nahradí? Nápovědou může být čtvrteční duel Evropské ligy v Bilbau.

Dresy už v dnešní době nejsou pouze o funkčnosti, ale hlavně o designu. Fotbal stále hlouběji proniká do popkultury a právě dresy jsou tím nejorganičtějším spojením obou světů. Jen si vzpomeňte, kolikrát jste v poslední době viděli na ulici někoho se znakem fotbalového klubu na hrudi.

Oddíly i proto chtějí zaujmout. Chtějí dresy, které jsou módními kousky. Aby se fanoušci nemuseli stydět nosit jejich barvy i mimo fotbalové stadiony. A Slavia není výjimkou. “Od nové sezony přijde radikální změna vizuálu dresů. Těším se na to,” nalákal fanoušky vršovického klubu ředitel strategické komunikace Jakub Splavec.

Když český mistr před více než pěti lety spojil síly s Pumou, byl to příjemný impuls, který pomyslně ukončil změny pojící se k nástupu nových majitelů. Vztah mezi klubem a německým gigantem se ale vyčerpal. Je přechozený a Slavia netrpělivě vyhlíží blížící se konec kontraktu.

Preview zápasu Athletic Bilbao – Slavia Praha. Livesport

Nový dodavatel? Ten zatím oficiálně potvrzený nebyl, nahlas se ale spekuluje o tom, že od příštího ročníku bude sešívané dresy vyrábět značka Castore. Už ve čtvrtek tak slávisté budou moci prozkoumat kvalitu trikotů zblízka. Firma z Liverpoolu totiž obléká fotbalisty Athleticu Bilbao.

Nenápadný anglický projekt vtrhl na trh v roce 2015 a od té doby ušel velký kus cesty. V roce 2020 se poprvé vydal do fotbalového prostředí a spojil síly se skotskými Rangers, v dalších letech klubové portfolio postupně rozšiřoval.

Kromě Rangers a Bilbaa, kterému dodává dresy od začátku minulé sezony, si značku bratrů Toma a Phila Beahonovi vybrali také Wolves, Everton, Burnley, Sevilla nebo Leverkusen. Dveře do střední Evropy zatím zůstávají zavřené, podle zdrojů z blízkosti klubu by je ale firmě měla otevřít právě dohoda se Slavií.

Co stojí za raketovým vzestupem anglické společnosti? “Jsme jako motorový člun mezi tankery,” prozradil Tom Beahon pro web The Athletic. A jeho přirovnání je víc než trefné. Zatímco velcí hráči jako Nike, Adidas nebo Puma mohou jen těžko dělat pro každý klub originální dresy, menší firmy si individuální přístup dovolit mohou.

“Trhu se sportovním oblečením dlouhodobě dominuje pár velkých značek. Když se na něm pohybujete, tak se časem uspokojíte a přestanete inovovat. Cítili jsme, že bychom to mohli oživit,” vysvětloval Beahon. Zároveň ale upozornil, že první roky byly hlavně o přežití.

Mezi světové giganty značce pomohla náhoda. Přes svého trenéra se k ní dostal Andy Murray a po několika jednáních s bratry Beahonovými se stal prvním ambasadorem, společníkem a poradcem představenstva.

Právě spolupráce s britskou tenisovou ikonou vystřelila malou firmu mezi největší hráče na trhu. “Byli jsme jako dorostenec, který se rychle dostane do A-týmu. Museli jsme se učit za pochodu,” vzpomínal Tom Beahon. “Když jsme podepsali smlouvu s Rangers, vůbec jsme nebyli připraveni na tu smršť objednávek od fanoušků. Věci, co jsme měli připravené na půl roku, se vyprodaly během několika hodin.”

Zdánlivě úsměvná historka mohla být pro začínající značku zničující. Firma se však dokázala poučit a stále roste. Nezastavily ji ani problémy s dresy pro Aston Villu, která kvůli špatnému odvodu potu po dvou sezonách odstoupila od pětiletého kontraktu.

Teď Castore míří do Česka, kde by rádo ukázalo vlídnější tvář než v Birminghamu. Naváže na úspěch firmy Macron, která odvádí výbornou práci v Plzni Baníku a Teplicích? To se ukáže až v létě. Teď se fanoušci Slavie mohou těšit alespoň na drobnou ochutnávku. Ostatně Bilbao také vyznává kombinaci bílé a červené.