Plzeň se pokusí udržet pozitivní pohárovou sérii, na PAOKu bude čelit mixu cizinců i atmosféře

Fotbalisté Plzně ve čtvrtek nastoupí v Soluni proti PAOK k třetímu utkání hlavní fáze Evropské ligy s cílem udržet neporazitelnost v soutěži. Západočeši v úvodních dvou kolech remizovali a v pohárech v základní době neprohráli už 22 zápasů po sobě. Úřadující řecký mistr bude usilovat o první body do tabulky. V PAOK od konce září působí český brankář Jiří Pavlenka (32), na soupisce pro Evropskou ligu však nefiguruje.

Plzeň v úvodních kolech získala dva body za remízy 3:3 ve Frankfurtu a 0:0 s Ludogorcem Razgrad. PAOK utrpěl porážky 1:3 v Istanbulu s Galatasarayem a 0:1 doma s FCSB. Po změně formátu pohárů v nové, ligové fázi Evropské ligy vytvořilo všech 36 týmů jednu společnou tabulku. Všechny celky odehrají osm zápasů s různými soupeři. Prvních osm mužstev postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací části.

Západočeši se mohou stát prvním českým týmem, který v pohárech vyhraje na řecké půdě. V předchozích 14 zápasech se to tuzemským zástupcům nepovedlo. "Soluň zatím nemá v soutěži ani bod, takže očekáváme, že budou chtít za každou cenu zvítězit. Ale my věříme ve své síly a týmu, že jsme schopni prodloužit naši sérii v Evropě. Porveme se o co nejlepší výsledek. To by byla výhra, ale jakýkoliv bodový zisk z tohohle zápasu by pro nás byl dobrý," řekl novinářům Jan Trousil, asistent trenéra Viktorie Miroslava Koubka.

Preview utkání PAOK – Viktoria Plzeň. Livesport

Plzeň v pohárech v základní době neprohrála od předloňského listopadu a v minulé sezoně postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhla na své maximum v soutěžích UEFA. Do stejné fáze došel na jaře i PAOK, který následně po pěti letech ovládl řeckou ligu. V létě celek ze Soluně neprošel z kvalifikace do hlavní části Ligy mistrů.

"Je to dobrý tým, nastupuje v rozestavení 4-1-4-1 nebo 4-4-2. Mají velice dobrý mix cizinců – Brazilci, Chorvati, Rakušani, bývalí, současní reprezentanti. Požene je bouřlivá atmosféra. My ale umíme tyhle zápasy odehrát. Věřím, že byť třeba budou lepší na balonu, tak jim díky taktické připravenosti a výborné defenzivě dokážeme konkurovat. Bude to otevřený zápas a věřím, že to zvládneme," uvedl Trousil.

Jeho svěřenci se po reprezentační přestávce naladili víkendovou výhrou 3:1 v Ostravě. Po duelu v Soluni je v neděli čeká v lize šlágr se Spartou, který bude přímým soubojem o druhé místo v tabulce.

"Bavili jsme se o tom, že tenhle týden je pro nás strašně důležitý. S Baníkem jsme to zvládli a věříme, že nám to pomůže do zítřejšího zápasu. Můžeme udělat důležitý krok, abychom se dostali k našemu cíli – zůstat mezi prvními 24 týmy. Pokud to zvládneme, šli bychom do zápasu se Spartou v úplně jiném rozpoložení. Ale to je až neděle, teď nás čeká Soluň," řekl Trousil.

PAOK po porážkách v úvodních dvou kolech potřebuje zabrat a vyhrát i čtvrtý domácí pohárový zápas proti českému soupeři. O víkendu remizoval ve šlágru řecké ligy v Aténách s AEK 1:1 a o skóre se udržel v čele tabulky.

"Samozřejmě je pro nás komplikací, že jsme zatím v Evropské ligy neuhráli ani bod. Je na čase na to zareagovat. Zatím se nic neděje, můžeme to ještě otočit, ale potřebujeme zvítězit," řekl rumunský trenér PAOK Razvan Lucescu.

Poslední zápasy PAOKu. Livesport

Celek ze Soluně hraje domácí zápasy na stadionu pro 29 tisíc diváků s názvem Hrobka. Poslední dobou ale nebývá vyprodáno, duel s FCSB sledovalo zhruba 15 tisíc lidí. "Ve Frankfurtu jsme hráli před téměř 60 tisíci fanoušků a zvládli jsme to fantasticky. Tenhle stadion je o polovinu menší. Samozřejmě jejich temperament je trochu jiný než německý, Řecko je tím pověstné. Ale myslím, že většina našich kluků je zkušená a před takovou atmosférou už hráli. Věřím, že je to vybičuje k tomu nejlepšímu výkonu," řekl Trousil.

Západočeši odletěli už i s halfbekem Cheickem Souarém, který po delším zranění ale ještě nenastoupí. V Plzni zůstali nemocní Tom Slončík a Ricardinho. Hned šestice hráčů PAOK včetně brankáře Pavlenky nefiguruje na soupisce pro Evropskou ligu.

Dvaatřicetiletý český gólman zamířil do Soluně po konci přestupního období jako volný hráč, plní roli dvojky a zatím byl ve dvou zápasech domácí soutěže na lavičce. Zasáhnout nebude moci ani na konci ledna do předposledního duelu hlavní fáze Evropské ligy proti svému bývalému klubu Slavii.