Ve Frankfurtu to bylo nad plán, s Ludogorcem jsme měli brát tři body, litoval po remíze Kalvach

Plzeňský Lukáš Kalvach (29) považoval domácí bezbrankovou remízu ve druhém kole hlavní fáze Evropské ligy proti Ludogorci Razgrad za ztrátu. Podle jednoho z kapitánů fotbalistů Viktorie podali Západočeši dobrý týmový výkon a měli na to, aby nad bulharským šampionem zvítězili.

"Myslím, že jsou to dnes ztracené dva body. Předvedli jsme dobrý týmový výkon, tlačili jsme se do soupeře víceméně celý zápas a kromě penalty jsme ho do ničeho nepustili. Bohužel jsme do branky nic nedostali. Mrzí nás to," litoval Kalvach.

Jeho tým nedokázal naplno potvrdit nečekanou remízu 3:3 z úvodního kola ve Frankfurtu. "Ve Frankfurtu to byl bod navíc. Dnes jsme měli na to, abychom získali tři body. Je to škoda, že jsme to tam v těch šancích nedotlačili a nezvítězili jsme," uvedl Kalvach.

Sám mohl rozhodnout na začátku nastavení, těsně za vápnem ale vypálil nad. "Myslím, že jsem balon trefil celkem dobře. Jenom to šlo asi o půl metru výš. Bylo to celkem pohotové. Škoda," prohlásil.

Ocenil domácího brankáře Martina Jedličku, který v 52. minutě chytil penaltu Jakubu Piotrowskému. "To bylo super. Hodně nám pomohl, i jemu osobně to pomůže do dalších zápasů," poznamenal Kalvach.

Jeho celek protáhl čekání na vítězství už na čtyři soutěžní zápasy, z toho potřetí za sebou remizoval. V neděli v lize proti Pardubicím už Viktoria nutně potřebuje vyhrát. "Zápasy jdou v rychlém sledu za sebou, hrajeme už v jednu odpoledne. Musíme se na to dobře připravit. Je důležité, abychom utkání před reprezentační pauzou zvládli a měli klid na práci, regeneraci a přípravu na další část," podotkl.

Statistiky utkání. Livesport

Západočechům se v posledních dvou zápasech nedařilo ve finální fázi. "Chybí nám asi trochu větší klid, možná si to ještě víc obehrát. Jak se nám to nepovedlo s Mladou Boleslaví, i dnes nás to ke konci utkání trápilo. Musíme se pokusit situace lépe dohrát," řekl.

Vyzdvihl výkon 16letého Jiřího Panoše, který po poločase střídal ze zdravotních důvodů. "Vletěl do toho stejně jako do minulých zápasů, co nastoupil. Víme, co v něm je. Musíme ho akorát udržovat. Je technicky dobře vybavený a rychlý s balonem. Dnes mu to vycházelo. Je fajn, že se chytil. Bohužel musel brzy střídat, doufám, že bude v pořádku," doplnil Kalvach.