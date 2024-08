Plzeň zná soupeře pro závěrečné předkolo, o Evropskou ligu by zabojovala se Skoty

Pokud Plzeň vyřadí ve 3. předkole Evropské ligy ukrajinský Kryvbas, čekají ji v závěrečném play off skotští Hearts. Rozhodl o tom pondělní los ve švýcarském Nyonu, který pro stejnou fázi soutěže určil i možného soupeře Spartě. Jestli Letenští nezvládnou dvojutkání s FCSB, o účast v ligové fázi druhé nejprestižnější evropské klubové soutěže se popasují s rakouským LASKem.

Úvodní zápasy 4. předkola Evropské ligy se odehrají 22. srpna, odvety jsou na programu o týden později. Plzeň by dvojutkání začala doma, naopak Sparta by se nejprve představila venku. Pokud by Západočeši ve 3. předkole proti Kryvbasu neuspěli, přešli by do závěrečného předkola Konferenční ligy.

UEFA dopoledne před losem tradičně rozdělila týmy do skupin a také Plzni zúžila výběr potenciálních soupeřů. Západočeši, kteří figurovali mezi nasazenými, měli na výběr ze čtyř variant – tří dvojic a jednoho pevně daného soupeře.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se vyhnuli papírově nejtěžší variantě v podobě vítěze duelu mezi tureckým Trabzonsporem a Rapidem Vídeň. V osudí zůstávali do poslední chvíle a nakonec dostali Hearts. Třetí celek uplynulé sezony skotské ligy vstoupí do kvalifikace až ve 4. předkole, o víkendu v úvodním kole domácí soutěže remizoval se silnými Glasgow Rangers bez branek.

Srdcaři patří k tradičním skotským klubům. V sezoně 2019/20 sestoupili z nejvyšší soutěže, ale hned za rok se do ní vrátili a v poslední době se pohybovali v popředí tabulky. V pohárech se jim ale příliš nedaří, od roku 2004 hráli skupinovou fázi jen jednou předloni v Konferenční lize.

S českým klubem se Hearts v soutěžích UEFA naposledy utkali v září 2006, kdy ve dvojzápase nestačili na Spartu. Plzeň by v případě postupu přes Kryvbas byla i v souboji se skotským soupeřem favoritem.

Třetí celek uplynulé sezony české ligy díky příznivému vývoji v závěru minulého ročníku vstoupí podobně jako Slavia do kvalifikace pohárů až tento týden ve 3. předkole. K zajištění podzimu v soutěžích UEFA potřebují Západočeši zvládnout aspoň jeden dvojzápas.

V posledních dvou sezonách Viktoria nechyběla ve skupinové fázi pohárů, letos na jaře pak došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Od začínajícího ročníku se mění formát a všechny tři klubové soutěže UEFA se nově budou hrát jako jedna liga.