Postřehy z utkání Bilbao – Slavia: Statistiky pro hosty, Michez spaloval i drama s penaltou

Takový zápas se jim bude kousat velmi složitě. Slavia v Bilbau předvedla dominantní výkon, který však nedokázala potvrdit vstřelenou brankou. I přes velký počet šancí se český vicemistr nedokázal prosadit. Domácímu Athletiku pak stačila jediná trefa španělského reprezentanta Nica Williamse (22). Co dalšího utkání nabídlo?

Dominance bez efektu

Byli herně lepší a statistiky to dosvědčily. Přesto slávisté ze hřiště odešli poraženi výsledkem. Nevěříte? Na střely svěřenci Jindřicha Trpišovského vyhráli 14:6, střely na branku rovněž mluvily pro hosty 6:3, rohové kopy 8:0, zásahy brankářů 2:6 a ač hráli venkovní zápas, měli slávisté i větší držení míče (61 %). Jenže v nejdůležitější kolonce – vstřelené branky – svítila nula. Porážku Bořil a spol. okusili v této sezoně teprve podruhé – poprvé tomu tak bylo v předkole Ligy mistrů na půdě Lille, kde Slavia prohrála 0:2.

Mistr Evropy v ráži

Bylo to téma před zápasem. Poradí si Slavia s hvězdou červnového Eura, která v létě zatrhla přestup do Barcelony? Odpověď ano, ale… Nico Williams sice neměl tolik nebezpečných situací, slávisté ho dokázali částečně eliminovat, ale přesto udeřil. V prvním poločas využil pasáže, kdy byl v laufu. Jednou se šikovně sám uvolnil a byl na něj faul v pokutovém území, po kterém se zrušila penalta. Nakonec jeho střelu zpoza vápna srazil do branky David Zima a to celé utkání rozhodlo.

Zrušená penalta

Slávistům v 27. minutě pořádně zatrnulo. V pokutovém území fauloval Nica Williamse obránce Jan Bořil a sudí ukázal na značku pokutového kopu. Boři se sice snažil gestikulovat, že jeho faulu předcházel zákrok na Oscara Dorleyho, ale dánský rozhodčí byl neoblomný. Williams už si šteloval míč na exekuci, ale nakonec videorozhodčí sudího zavolal, aby si celou situaci prohlédl u monitoru. Verdikt? Penalta se nekopala, domácí skutečně faulovali.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Michez pálil šance

Jeden z nejaktivnějších slávistů na San Mamés. V mezihře a soubojích má Simion Michez ještě nedostatky, ale co se týká střelby, v ní rozhodně nezahálí. Hned čtyřikrát se dostal do zajímavého zakončení a třikrát šel jeho pokus přímo na domácí branku. Jenže kamerunský křídelník pokaždé mířil jen do brankáře Julena Agirrezabaly, který si s jeho pokusy poradil. Slávistický křídelník však ukázal, že v něm Pražané mají velký potenciál podobně jako v Malicku Dioufovi.

45 zápasů ve Španělsku a jen dvě výhry

Ani na osmý pokus se Slavii v evropských pohárech nepodařilo ve Španělsku vyhrát. Neblahá série se tak znovu protáhla. Bilance sešívaných na Pyrenejském poloostrově je pět remíz a tři porážky. Poslední uhraný bod se datuje k pět let starému utkání na Barceloně v Lize mistrů (0:0). Pozitivní však není ani celková česká bilance – z dosavadních 45 pohárových duelů tuzemské kluby vyhrály jen dva.