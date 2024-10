Slavia v domácí premiéře v aktuálním ročníku fotbalové Evropské ligy remizovala s Ajaxem 1:1. Sešívaní se dlouho nemohli dostat do hry, nakonec jim pomohla až vlna střídání. Jediný gól domácích dal po centru Matěje Juráska útočník Tomáš Chorý. Co ukázal duel v prochladlém Edenu?

Změny příliš nevyšly

Trenér Jindřich Trpišovský vyměnil oproti zápasu s Bohemians polovinu základní sestavy sešívaných a na výkonu v prvním poločase se to podepsalo. Příliš nefungovala kompletné složená pravá strana, kde naskočili Ondřej Zmrzlý s Conradem Walemem. Drhlo to směrem dopředu, ovšem hlavně v defenzivě. Právě Zmrzlý se nesmyslným faulem ve vápně podepsal pod první inkasovanou branku Slavie. Ve 32. minutě se mohl vykoupit, jenže ve skluzu mu míč podjel pod nohou a odkrytou branku tak netrefil.

Rozhodl už los

Není zvykem, aby Slavia útočila směrem na Tribunu Sever už v prvním poločase. Naopak je to trumf, který sešívaní rádi vytahují v posledních minutách vypjatých koncovek. Proti Ajaxu to bylo znát. V prvním poločase jako by bílá stěna, která se sešikovala za gólmanem Remkem Pasveerem, svazovala domácím fotbalistům nohy. Přechodová fáze vázla, v postupné kombinaci bylo mnoho nepřesností a šance nepřibývaly. Ve druhém poločase po vyloučení Youriho Baase zase hráčům v červenobílých dresech povolený doping z tribun chyběl.

Vydařená střídání

Hned od začátku bylo jasné, že na střídačce mají sešívaní nadstandardní kvalitu. Hned po prvním bloku, ve kterém trenér Trpišovský poslal na hřiště hned čtveřici nových hráčů, se to potvrdilo. Slavia soupeře na šest minut zatlačila do obranného vápna a trpělivě čekala na šanci. Ta nakonec přišla v 67. minutě, kdy Matěj Jurásek posadil míč na hlavu Tomáše Chorého, který srovnal na 1:1. Domácí však nedokázali využít psychické výhody a po vstřelené brance dali nohu z plynu. Nepomohlo ani vyloučení stopera Baase. Závěr si Ajax pohlídal zkušeně, kouskoval hru a v Praze vybojoval cennou remízu.

Zajímavý Michez

K prvnímu startu v základní sestavě Slavie si Simion Michez těžko mohl vybrat těžšího soupeře. Mladý křídelník však proti agresivně hrajícímu Ajaxu obstál. Nebyl bezchybný, nicméně ukázal, proč si ho Slavia v belgickém Beerschotu vybrala. Snažil se o překvapivá řešení, dobře spolupracoval s Ondřejem Lingrem, finále ale chybělo. V 51. minutě měl na noze vyrovnání, jeho nenápadnou střelu z hranice vápna ale skvělým zákrokem vyškrábl gólman Pasveer. Po hodině hry ho nahradil Jurásek.

Neobvykle tvrdý Ajax

Takového soupeře čekal málokdo. Ajax přijel do Prahy výrazně oslabený a přizpůsobil tomu svou taktiku. Čekal na soupeře v kompaktním bloku a vyrážel do rychlých kontrů. To vše podpořil agresivitou v osobních soubojích, ze kterých slávisté hlavně v prvním poločase často odpadávali. Tvrdá hra nakonec nezůstala bez odezvy rozhodčího. V 75. minutě po tvrdém šlapáku poslal do sprch 21letého Baase.