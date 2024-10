Slavia i s mnoha změnami v sestavě sahala proti Ajaxu po vítězství, bod zařídil žolík Chorý

Fotbalisté pražské Slavie remizovali ve druhém utkání základní části Evropské ligy doma s Ajaxem 1:1. Důležitý moment zápasu nastal už v 18. minutě, kdy jasný faul Ondřeje Zmrzlého uvnitř vápna potrestal proměněným pokutovým kopem Branco van den Boomen. Domácí měli poté řadu příležitostí, avšak spolehlivého 40letého brankáře Remka Pasveera dokázali překonat jen jednou. V 67. minutě se hlavou prosadil Tomáš Chorý.

Všem fanouškům sešívaných se před utkáním vrátily vzpomínky na rok 2007, kdy přes nizozemského giganta dokázala Slavia po dvou výhrách poprvé v historii postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Tenkrát se jednalo o prvotřídní senzaci, současnost však je poněkud rozdílná a domácí šli do zápasu v roli favorita. A to i navzdory tomu, že kouč Jindřich Trpišovský udělal kvůli blížícímu se nedělnímu derby proti Spartě hned pět změn v základní sestavě.

A výrazná rotace byla na výkonu českého zástupce hned od úvodu patrná. V závěru první 10minutovky utekl Brian Brobbey slávistické defenzivě a ocitl se v úhlu před Antonínem Kinským, střela mu však nesedla a šla vedle. O pár chvil později předskočil Christian Rasmussen ve vápně Zmrzlého, který jej fauloval a hosté zahrávali penaltu. Exekuce se ujal Van den Boomen, jenž ranou do protipohybu Kinského otevřel skóre.

Po půlhodině přišla zajímavá šance také na domácí straně, když centr Conrada Wallema z přímého kopu našel Mojmíra Chytila. Vysoký útočník nicméně míč z voleje usměrnil jen těsně vedle levé tyče. V samotném závěru úvodního dějství si našel výkop gólmana Ajaxu nabíhajícího Brobbeyho, který přesprintoval Davida Zimu, jenže tváří v tvář Kinskému zakončil těsně mimo.

Do druhé půle vstoupili červenobílí mnohem lépe. A už krátce po změně stran se míč po centru z levé strany odrazil ve vápně k Simionu Michezovi, jenž pohotovou ranou donutil Pasveera k výbornému zákroku. Jasnou převahu Slavie ještě trenér Trpišovský podpořil hned čtyřnásobným střídáním, které brzy přineslo ovoce.

Matěj Jurásek posadil načechraný míč na rovněž nově příchozího Chorého, proti jehož přesné hlavičce k tyči neměl Pasveer žádnou šanci. Akcie už tak rozjetého domácího celku čtvrthodinu před koncem ještě zvýšil Youri Baas, který nepříjemně dohrál Juráska a svou druhou žlutou kartou v zápase poskytl domácím přesilovku.

Tu se ovšem Slavii nepodařilo ani přes enormní snahu a několik solidních náznaků využít, a ve vyprodaném Edenu se tak zrodila remíza. Dalším evropským soupeřem červenobílých bude 24. října Bilbao. Ajax ve stejný den zavítá na hřiště Karabachu.