Priske po Betisu: Zasloužili jsme si víc. Vindahl? Měl smůlu na odraz i své rozhodnutí

Trenéra Briana Priskeho (46) mrzelo, že fotbalisté Sparty ve druhém utkání skupiny C Evropské ligy na hřišti Betisu Sevilla prohráli 1:2, jelikož si podle něj hráči za předvedený výkon zasloužili lepší výsledek. Na tiskové konferenci prohlásil, že Pražané domácí celek během první půle v mnoha ohledech deptali. Pochválil i gólmana Petera Vindahla (25), přestože po jeho chybě Zelenobílí srovnali.

"Doufám, že jsme první půli nepřepálili, ale že jsme hráli tak, jak jsme od sebe očekávali. Kluci se maximálně snaží. Někdy je to prostě takový fotbalový zákon, hrajete doma a dopředu vás tlačí diváci. Taky jsme v určitém ohledu byli unavení. Je přirozené, že ve druhé půli chtěli zatlačit, možná jim i trenér o přestávce něco řekl. Jsem zklamaný, že jsme inkasovali. Mrzí mě to i kvůli klukům, protože si zasloužili víc než prohru 1:2," uvedl Priske.

Výkon v úvodním dějství se mu zamlouval. "Odehráli jsme velmi dobrý poločas a dali jsme krásný gól. V první půli jsme dobře drželi míč, v mnoha ohledech jsme je deptali, honili se za míčem a hodně běhali bez něj, což je rozhodně netěšilo. Byly momenty, kdy jsme jim mohli ublížit a vstřelit druhou branku," prohlásil někdejší hráč Genku, Portsmouthu, Brugg či dánské reprezentace.

Hosty na Estadio Benito Villamarín poslal do vedení ve třetí minutě Veljko Birmančevič, aktuálně sedmý celek španělské ligy ale vyrovnal v deváté minutě po Vindahlově hrubce. Dánský gólman vyběhl proti nakopnutému míči, jenže si ho nezpracoval a Assane Diao zakončil do odkryté branky.

"Od našeho brankáře toho vyžadujeme hodně, dnes měl smůlu na odraz a rozhodnutí, které učinil. Nemělo se to stát, ale stalo se. Myslím si, že nakonec odehrál dobré utkání. Je pro nás klíčový při výstavbě hry a poziční hře, vytváříme si tak velké šance. V tom je důležitý. Navzdory své chybě si udržel odvahu a předvedl i dobré zákroky. Určitě ho jeho rozhodnutí mrzí. Je ale mojí zodpovědností, aby i v takových chvílích šli kluci dál," podotkl Priske.

Pochválil i záložníka Matěje Ryneše, jenž se přihrávkou za obranu podepsal pod vedoucí trefu svého mužstva. "Je na dobré cestě. Od letního návratu (z hostování v Hradci Králové) se neustále zlepšuje, přidává i čísla do statistik. Je pro nás důležité, aby wing beci měli čísla, ať už jsou to jsou asistence, nebo góly. Teď se mu to daří. Dnes si připsal krásnou nahrávku. Čelil dobrému soupeři, dělá kroky i v obraně, což je pro nás taky podstatné. Musí v tom pokračovat," řekl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.

Sparta po utkání zůstala v Seville, kde v pátek bude trénovat. Do Prahy se tým vrátí po obědě. Obhájce titulu a vedoucí celek aktuální sezony české ligy už v neděli čeká duel v Hradci Králové. "S realizačním týmem věříme, že je to nejlepší způsob, jak si odpočinout. Dobře se vyspíme, zatrénujeme si a vrátíme se do Prahy za rodinami a užijeme si čas s nimi. V sobotu vyrazíme do hotelu v Hradci. Mohli jsme se rozhodnout i jinak, ale udělali jsme to takhle. Naší prací je, abychom si z Hradce přivezli tři body. Změny v sestavě budou," konstatoval Priske.