Takové balony dám klukům vždy, žertoval Ryneš po největším zápase dosavadní kariéry

Za svůj největší zápas v dosavadní kariéře označil záložník fotbalistů Sparty Matěj Ryneš (22) duel druhého kola skupiny C Evropské ligy na hřišti Betisu Sevilla, jemuž Pražané podlehli 1:2. Především v prvním poločase se mu zamlouval výkon jeho týmu, v rozhovoru s novináři ale řekl, že to Letenští trochu "napálili". Myslí si, že španělský celek nakonec po obratu vyhrál zaslouženě.

"Musím říct, že to asi byl můj největší zápas v kariéře. Před tolika lidmi (45 037 diváků) v takovém zápase jsem nikdy nehrál. Jsem strašně rád, že jsem si to mohl zkusit. Doufám, že to takhle bude pokračovat dál," prohlásil 22letý Ryneš, který úvodní vítězný zápas (3:2) v hlavní fázi EL proti Arisu Limassol strávil na lavičce.

Po jeho přihrávce za obranu otevřel Veljko Birmančevič v Seville po dvou a půl minutách hry skóre. V sobotním ligovém utkání s Plzní se zase Ryneš podílel na gólu dokonce po necelých dvou minutách od úvodního výkopu.

Přehled utkání Real Betis – Sparta Praha 2:1

"Pomůže to hodně. Klukům jsem říkal, aby tam chodili, že jim to tam dám. Vždycky jim to tam přijde," prohlásil se smíchem Ryneš. "Takhle jsme si to představovali. Dali jsme brzy gól, což nám hodně pomohlo. Pak jsme dostali zbytečný gól, to se stává," připomněl někdejší mládežnický reprezentant inkasovanou branku z deváté minuty.

Dánský gólman Sparty Peter Vindahl vyběhl proti nakopnutému míči, jenže si ho nezpracoval a Assane Diao zakončil do odkryté branky. "Vždycky, když dáte první gól, jste v euforii. Když takhle inkasujete, musíte to hodit za hlavu a hrát dál. Myslím si, že to se nám podařilo. Měli jsme pár dalších šancí, ale gól jsme bohužel nedali. Celkově jsme je první půli tlačili, skoro nic neměli, naopak my jsme mohli dát další góly," konstatoval Ryneš.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran převzali otěže zápasu Zelenobílí. "V první půli jsme to trochu napálili. Na míči jsou šikovní, dobře to točí a ťukají si to. Tolik šancí neměli, ale převaha tam byla. Zaslouženě vyhráli, ve druhé půli nás trochu přehrávali. Druhý inkasovaný gól jsme asi měli dostat. Pak jsme bohužel my nedali gól po šanci v nastavení. Je to škoda, ale myslím si, že jsme odehráli hodně dobré utkání," řekl Ryneš.

Sparta se v nedělním ligovém utkání představí v Hradci Králové, kde Ryneš strávil minulou sezonu na hostování. "Těším se tam moc. Je tam nový stadion, lidi na něj hodně dlouho čekali. Jsem rád, že ho otevřeli," podotkl Ryneš.