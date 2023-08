Rozloučí se Kačaraba se Slavií? O jeho příchod má usilovat Maccabi Tel Aviv

Taras Kacharaba (28) by se po pěti a půl letech mohl stěhovat z českých trávníků. O středního obránce pražské Slavie, kterému se aktuálně v kádru trenéra Jindřicha Trpišovského nedostává herního vytížení, má podle izraelského tisku zájem Maccabi Tel Aviv.

Ukrajinský obránce v dosavadním průběhu ročníku 2023/2024 ještě ani jednou nenaskočil na trávník a to a to už má za sebou slavné "S" pět soutěžních vystoupení.

Izraelský tisk v čele sport5.co.il přinesl informaci, že by se mohl Kačaraba brzy přesunout do nejvyšší izraelské soutěže, kde o něj projevuje zájem Maccabi Tel Aviv.

Pakliže by se transfer uskutečnil, stalo by se tak nejspíše až poté, co bude jasno, zda bude hrát úřadující vicemistr české ligy skupinu Evropské ligy, nebo ne.

Maccabi by se v takovém případě nejspíš rozloučilo s jiným zahraničním stoperem Derrickem Lucassenem, jenž dorazil do klubu před necelým rokem z PSV Eindhoven.

Tým z Tel Avivu, který je doma na stadionu Bloomfield pro necelých 30 tisíc diváků, by za něj mohl poslat do české metropole až 1,3 milionu eur (asi 31 milionů korun).

Kačaraba by navíc mohl pořád zůstat i na evropském poli. Devatenáctinásobný šampion své země, kterého v současné chvíli trénuje bývalý irský útočník Robbie Keane, se totiž přes Petrocub dostal do třetího předkola EKL a ve čtvrtek večer bude chtít před domácím publikem vyřadit AEK Larnaku.

Samotná Ligat Ha'al pak startuje až 26. srpna.