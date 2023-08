Vůbec si nedáváme do hlavy, že máme nějaký náskok, ujišťuje před odvetou Trpišovský

Slávisté před týdnem v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy zvítězili v Edenu nad Dniprem 3:0, podle trenéra Jindřicha Trpišovského ale půjdou do čtvrteční venkovní odvety, jako by žádný náskok neměli. Kouč Pražanů očekává od ukrajinského vicemistra v jeho azylu v Košicích mnohem lepší výkon a na tiskové konferenci odmítl, že by šetřil některou z opor. Tím spíš, že kvůli zranění bude postrádat záložníky Ondřeje Lingra s Conradem Wallemem a trest za vyloučení nepustí do hry stopera Igoha Ogbua.

"Vůbec si nedáváme do hlavy, že máme nějaký náskok. Víme, jak silný soupeř nás čeká, i když první utkání vyznělo výsledkově dost v náš prospěch. Víme, jak náročná cesta k tomu vedla. Navíc nemáme Ogbua, jednoho z nejlepších hráčů prvního utkání Ondru Lingra a střelce jednoho gólu Wallema. Hrajeme o hodně. Zdaleka to nebereme tak, že máme nějakou výhodnou pozici," řekl Trpišovský.

"První zápas nějak dopadl, ale my to jdeme odehrát jako první utkání. Nebudeme vůbec brát při skládání sestavy v potaz, že bychom měli mít nějakou výhodu. Dnipro má skvělý tým, skvělé individuality a v uvozovkách v domácím prostředí to určitě ukáže. Půjdeme do toho s tím nejlepším, co máme k dispozici. Budeme chtít uspět. Postup byl v létě naší prioritou a takhle se dál díváme na zítřejší utkání," doplnil Trpišovský.

Dnipro v prvním duelu v Edenu v ofenzivě prakticky nehrozilo. "Možná jsme je trochu překvapili a některými věcmi zaskočili. Teď měli ale týden na přípravu, určitě si udělali rozbor zápasu. Určitě se budou chtít rehabilitovat. Jsou v prostředí, které znají. Viděl jsem je na Panathinaikosu Atény, kde remizovali 2:2, ale herně byli jasně lepší. Určitě udělají nějaké změny v sestavě, což naznačilo jejich poslední utkání v lize. Do ofenzivy budou určitě mnohem silnější," mínil Trpišovský.

Těší se na atmosféru na stadionu v Košicích pro téměř šest tisíc diváků, kde má Dnipro kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu domácí pohárový azyl. "Víme, že má dorazit hodně našich fanoušků, přes tisíc lidí. Doufáme, že bude vyprodáno. Strašná škoda, že nejsou dostavěné tribuny za brankou, pak to bude fakt úžasný stadion. I podle reakcí na hotelu nebo ve městě víme, že nám místní budou hodně fandit. I kvůli Kubovi (Hromadovi) a Ivanovi (Schranzovi)," připomněl Trpišovský slovenské hráče Slavie.

Košičtí fanoušci zároveň mají přátelské vztahy se slávistickým rivalem Spartou. "Poznali jsme to na našem autobuse, který přijel o den dříve. Objevily se na něm nějaké nálepky. Takže jsme to zaregistrovali. Doufám, že košičtí fanoušci, kteří se hlásí ke Spartě, neseženou tolik lístků," podotkl Trpišovský s úsměvem.

Těší ho, jak zatím vypadá nový trávník v Edenu, na němž jeho svěřenci poprvé nastoupí v neděli v lize proti Ostravě. "Včera jsem si ho procházel, položená byla půlka. Vypadalo to dobře, byl jsem spokojený. Po dlouhé době jsem vzal za trávu a zůstala, kde má být," usmál se Trpišovský.

"Optický pohled shora vypadá dobře, rozměr vláken je takový, jak jsme si představovali. Koberec má přes čtyři centimetry. Intenzivně se na tom bude pracovat až do neděle, už teď je to o 90 procent lepší než předtím. Jestli se to uchytí, jak má, už v neděli bude mnohem lepší hřiště. Pevně věřím, že se brzy přiblížíme stavu hřiště tady v Košicích. O něm mohu mluvit jen v superlativech, je to špička," dodal kouč českého vicemistra.

