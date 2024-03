Sparta udělala z brankáře hvězdu, Slavii se nesmí stát takové vyloučení, říká expert David Kobylík

Zápasy pražských "S" proti velkoklubům dopadly podle předpokladů. Liverpool vyhrál na Letné suverénně 5:1, AC Milán zase na San Siru přemohl oslabenou Slavii 4:2. Bývalý reprezentační záložník David Kobylík (42) se však snažil hledat pozitiva. "Zvlášť zápasu Sparty by slušel jiný výsledek,“ řekl pro Livesport Zprávy.

Velká očekávání a fotbalový svátek. Letná zažila jednu z největších fotbalových událostí Česka poslední doby, nicméně Sparta už v poločase věděla, že je zle. Výsledek 1:3 však v ten moment nereflektoval dění na hřišti.

"Úvod zápasu byl ze strany Sparty velmi dobrý. Sparťané měli snad tři stoprocentní šance. Bohužel v obraně udělali individuální chyby. Neřekl bych, že to byla chyba systému nebo taktiky, prostě se to stalo," okomentoval první poločas Kobylík.

Ač zněly hlasy, že rozehrávka Sparty od gólmana byla na hranici odvahy a naivity, někdejší ligový hráč viděl problém spíš v chybách jednotlivců. "Určitě to nebylo naivní, byly to spíše technické chyby," dodal, přičemž důraz kladl na první dvě branky: "Ukázalo se to při prvním gólu, kdy chyba Sörensena zavinila ztrátu míče a penaltu. Druhý gól za mě musí gólman chytat."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Spartě se sice na začátku druhé půlky podařilo snížit, ale poté se ukázala kvalita anglického celku, který dominoval. "Oni se pak nikam nehnali, neměli důvod. Naopak když přepnuli, potvrdili svou světovou kvalitu," přitakal Kobylík.

Zápas pak pomohli dohrát i hvězdní Virgil van Dijk a Mohamed Salah. "Bylo to vidět. Najednou se k Van Dijkovi stahovaly všechny míče, bylo to očividné. Po příchodu Salaha se zase Liverpool snažil zakončit všechny útočné akce přes něj,“ všiml si.

Konečný výsledek 1:5 vypadá hrozivě, avšak Sparta se podle Kobylíka statečně držela a zejména v první polovině předvedla dobrý výkon.

"Kdybych zápas neviděl a někdo mi řekl výsledek 1:5, tak řeknu, že to je kruté, ale ne úplně překvapivé. Ale Sparta udělala v první půli z gólmana soupeře hráče zápasu, to o něčem svědčí,“ chválil Kobylík. "Šance, které měla, byly stoprocentní. Utkání by slušel jiný výsledek, ale ukázala se kvalita na posledních třiceti metrech.“

Frázi o tom, že si sparťané mohou odvetu na Anfieldu užít, vlastně lze použít. Liverpool má nahráno, o postupu je de facto rozhodnuto a od Sparty se nic nečeká. Může hrát s lehkostí. "Nepůjde o zápas, ve kterém jde o život, Sparta tam pojede bez jakéhokoliv tlaku. Hráči budou mít lehčí nohy, nemají co ztratit. Pořád ale mohou uhrát dobrý výsledek, bylo by to příjemné zakončení evropské cesty," souhlasil Kobylík.

Slavia? Klobouk dolů

Zato Slavia si San Siru veze nadějný výsledek 2:4. Provázejí je však otázky, co by bývalo mohlo být, kdyby... A to kvůli červené kartě, kterou ve 26. minutě dostal El Hadji Malick Diouf.

"Vyloučení ovlivní zápas, to se v takovém utkání nemůže stát," kroutil hlavou někdejší hráč Olomouce či Bielefeldu. "Můžeme polemizovat, jestli bylo přísné nebo nešťastné, ale stalo se to a hrubě to ovlivnilo dění."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sešívaní sice hráli v deseti, ale domácím dělali problémy. Na góly AC dokázali reagovat, což Kobylíka potěšilo. "Slavia se dokázala udržet ve hře, hodně se mi to líbilo. Hlavně tedy povstání týmu. Dostal gól, ale zvedl se a vyrovnal a pak i snížil. Navíc dát dva góly na San Siru v deseti lidech? Klobouk dolů," smekl expert.

Pří pohledu na statistiky je převaha AC Milán zřejmá, avšak slávisté byli nepříjemným soupeřem – jako už tradičně. "Slavia je kvalitní evropské mužstvo, zaslouží velkou pochvalu. Byla to od ní další skvělá reprezentace našeho fotbalu," dodal Kobylík.

Zatímco odveta Sparty je spíše formalitou, Slavia má stále o co hrát. Manko dvou gólů není nic, co by se nedalo dohnat. Navíc v domácím prostředí. Kobylík ale přece jen dává větší šance Italům.

"Byl bych asi trochu blázen, kdybych řekl, že Slavia postoupí. Ale šance zůstává, to je jasné," řekl a myšlenku rozvedl: "Věřím, že se o to kluci poperou. Chtělo by se říct, že se to povede, když k Slavii bude nakloněno štěstí, ale sešívaní mají kvalitu takovou, že by štěstí ani nemuseli potřebovat. AC Milán není nepřekonatelná hrozba, byť je samozřejmě kvalitní. Rýsuje se zajímavý zápas."