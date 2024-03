Fotbalový víkend ONLINE: Demolice Sparty zamotala boj o titul. Salah nebude reprezentovat

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob českých i zahraničních stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Neděle 10. března

21:53 – Mohamed Salah toho vinou zdravotních problémů poslední dobou moc neodehrál a klid ho čeká i koncem března. Vedení Liverpoolu požádalo egyptský svaz, aby útočníka nezařadil do nominace pro blížící se přátelské zápasy. Egypťanům se přání nezamlouvalo, nakonec ale vyjdou Reds vstříc.

21:21 – Fotbalová Anglie je rozdělila na dvě poloviny. V závěrečných minutách šlágru 28. kola Premier League Jeremy Doku ve vlastním vápně kopačkou zasáhl Alexise Mac Allistera, rozhodčí Michael Oliver ale jeho zákrok nechal bez povšimnutí. Rozhodnutí posvětili i jeho kolegové u VARu a Liverpool se druhé penalty v zápase nedočkal. "Pro každého, kdo někdy hrál fotbal to musí být penalta. Pokud si myslíte, že to faul nebyl, fotbalu nejspíš nerozumíte," čílil se v rozhovoru pro Sky Sports ternér Reds Jürgen Klopp.

21:03 – Plzeň v lize vyhrála popáté za sebou a naznačila, že v boji o titul ještě neřekla poslední slovo. "Je to velké vítězství, máme z toho všichni radost. Je to určité potvrzení naší výkonnosti, která je v poslední době konzistentní. Myslím, že je to beze zbytku zasloužené vítězství. Zlomová byla určitě branka Tomáše Chorého na 1:0. Sparta byla od začátku pod tlakem na základě výsledku z Edenu, my jsme pod tlakem nebyli. Ten gól dostal Spartu pod ještě větší tlak, nás ještě více uvolnil. Vyšel nám taktický plán. Rozhodující bylo, že se vrátil do sestavy Pavel Šulc. Je to rozdílový hráč, hrál famózně. Nemohu opomenout ani výkon Tomáše Chorého, který také podal skvělý výkon."

20:53 – Takový zápas čekal málokdo. Sparta ve Štruncových sadech nestačila na Plzeň a nakonec si ze západu Čech odvezla potupnou prohru 0:4. Zápas se lámal v úvodu druhé půle, kdy Plzeň odskočila do dvoubrankového trháku a Sparta přišla o vykartovaného Ladislava Krejčího. "Na začátku 2. půle jsme dostali nešťastný gól, bylo ale stále ještě mnoho času na to, abychom s výsledkem něco udělali. Po červené kartě se však soupeř dostal na koně a už to bylo těžké," líčil Adam Karabec.

20:46 – Arda Güler naskočil v dresu Realu Madrid do čtvrtého ligového zápasu a během pouhých pěti minut na hřišti zpečitl výhru Bílého Baletu nad Celtou Vigo gólem na 4:0. Güler se v 19 letech a 14 dnech stal nejmladším Turkem, který se prosadil v La Lize.

20:36 – Weston McKennie připravil obě branky Juventusu při remíze 2:2 s Atalantou a se sedmi asistencemi je druhým nejlepším tvůrcem hry napříč evropskou ligovou top 5. Lépe na tom je pouze Kevin De Bruyne, který nahrál na 11 gólů.

20:07 – Šlágr FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Spartou skončil překvapivě vysokou výhrou domácích Viktoriánů. Ti ve Štruncových sadech porazili Spartu 4:0 a na třetím místě snížili svou ztrátu na vedoucí Pražany na devět bodů. Druhá Slavia po výhře 4:0 nad Teplicemi ztrácí na čelo jediný bod.

Známkování hráčů Plzně a Sparty. Livesport

19:18 – Záložník Atalanty Teun Koopmeiners vstřelil vedoucí branku hostů v zápase s Juventusem a již posedmé v sezoně se prosadil na hřišti soupeře. Nizozemský středopolař je v tomto ohledu po Judeu Bellinghamovi druhým nejlepším záložníkem napříč pěti nejlepšími evropskými ligami.

19:05 – Ve šlágru 28. kola anglické Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem City (1:1) se potvrdilo, že úvodní branka při měření dvou anglických těžkých vah většinou nerozhoduje. Z posledních deseti vzájemných zápasů, vyhrál tým, jenž vstřelil první gól, jen dvakrát.

19:01 – Remízu 1:1 v zápase Liverpoolu s Manchesterem City zařídil v 50. minutě proměněnou penaltou Alexis MacAllister. Argentinský šikula proměnil osmý pokutový kop v řadě a v Premier League má bilanci devíti proměněných z deseti pokusů.

18:36 – Cenný bod dnes vydoloval Zlín. V záchranářském souboji hostoval na půdě Českých Budějovic a remizoval 2:2, vyrovnat se hostům povedlo až v poslední minutě. "S bodem jsme velmi spokojeni, protože jsme vyrovnali až v poslední minutě zápasu. V prvním poločase si oba týmy vytvářely šance a bylo to hodně otevřené, aktivní a ofenzivní. Ve druhé půli už to tempo opadlo, nechci říct, že se hrálo opatrně, ale nebyla tam taková rychlost. Gól na 2:1 jsme dostali, když soupeř perfektně kopl standardní situaci. Ale pořád jsem doufal, že to vyrovnání přijde, chtěli jsme to tam dotlačit centrovanými míči, což se povedlo. Člověk musí věřit v každém zápase, ale bylo to hodně nervózní. Bod bereme všemi deseti," hodnotil utkání trenér Bronislav Červenka.

Statistiky záchranářského souboje. Opta by Stats Perform

18:17 – Manchester City pokračuje v zápase na půdě Liverpoolu bez Edersona, brazilský brankář se v úvodu druhé půle zranil a musel střídat.

17:23 – Kevin de Bruyne se v roce 2024 podílel napříč soutěžemi na 13 gólech. Belgický záložník za 12 zápasů nasbíral dva góly a 11 asistencí, je to nejvíce z hráčů Premier League. Citizens momentálně vedou v souboji o první místo nad Liverpoolem 1:0, na gól Johna Stonese asistoval ve 23. minutě právě De Bruyne.

17:09 – Christian Pulišič se v sezoně 2023/24 podílel již na 14 gólech, vylepšil si tak osobní rekord z prvního roku působení v Chelsea. Američan navíc zařídil svou osmou brankou v aktuálním ročníku vítězství 1:0 nad Empoli, jeho tým tak v neúplné tabulce předskočil Juventus a posunul se na druhé místo.

16:45 – Werder včera nestačil na Dortmund, navíc přišel o jednoho hráče. Mimo hru je Niklas Stark, obránce si poranil vazy v kotníku a čeká ho několikatýdenní klid.

16:20 – Osobní milník v Edenu pokořil Oscar Dorley, liberijský záložník si připsal 100. ligový start v sešívaném. Tím se zároveň stal přesně stým slávistou, který něco takového dokázal.

15:50 – Slavia v domácím utkání 24. kola FORTUNA:LIGY s Teplicemi vede 2:0, když se v první půli dvakrát prosadil Matěj Jurásek. Pokud se sešívaným podaří zápas dotáhnout do vítězného konce, náskok Sparty stáhnou na pouhý bod.

15:31 – Sobotní drtivá výhra 8:1 nad Mohučí je pro Bayern druhou nejvyšší v aktuální sezoně. Bavoři navíc dokázali dát podruhé v bundesligovém ročníku osm gólů, což se v historii německé nejvyšší soutěže dosud podařilo pouze Duisburgu (1966/67).

14:58 – V nominaci Juventusu na souboj s Atalantou je i Weston McKennie, americký záložník se zbavil problémů s ramenem.

13:57 – Sobotní vítězství Interu v Boloni 1:0 má pro lídra Serie A kaňku. Zápas totiž kvůli poranění stehenného svalu nedohrál Marko Arnautovič, rakouského útočníka čeká podrobné vyšetření.

13:50 – Kylian Mbappé začal domácí zápas 25. kola Ligue 1 s Remeší jen na lavičce PSG. Obhájci francouzského titulu dokázali i bez něj dát dva góly, nicméně stejný počet inkasovali, a tak je před druhým poločasem v Parku princů stav 2:2.

12:28 – Olympique Lyon včera vyhrál 2:0 v Lorientu, na čemž se skvělým výkonem podílel Nemanja Matič. Zimní posila ze Stade Rennes úspěšně dokončila všech 83 přihrávek, o které se pokusila, což se od sezony 2006/07, kdy se shromažďují tyto údaje, žádnému hráči (nepočítaje obránce) ve francouzské nejvyšší soutěži nepodařilo.

12:16 – Adrien Rabiot pravděpodobně nepomůže francouzské reprezentaci v březnových přátelských zápasech s Německem a Chile. Záložník Juventusu má od konce února potíže s palcem na levé noze.

11:34 – Sobotní výhrou 2:1 v Brémách potvrdil Dortmund skvělou bilanci na hřištích soupeřů. BVB venku v lize neprohrálo osmkrát za sebou (4-4-0), což je jeho nejdelší série od let 2012 až 2013 pod vedením Jürgena Kloppa (tehdy 10).

11:12 – Wolverhampton Wanderers včera porazil Fulham (2:1), dohrával však bez Pedra Neta. Portugalský reprezentant si zřejmě obnovil zranění podkolenní šlachy, s níž laboroval dva měsíce před koncem loňského roku.

10:09 – Slovanu Liberec nemusí být ve zbytku sezony k dispozici Christián Frýdek, jenž absolvuje drobnější operaci kolena. Pětadvacetiletý ofenzivní záložník do jarní části FORTUNA:LIGY dosud nezasáhl.

09:37 – Arsenal zvládl sobotní podvečerní utkání Premier League a v bitvě o Londýn porazil před vlastními fanoušky Brentford. Kanonýři tak vyhráli i osmé utkání v kalendářním roce, což se dosud povedlo pouze třem klubům (Manchesteru United v roce 2009, Liverpoolu v roce 2020 a Manchesteru City v roce 2021). Všichni tři mimochodem následně vyhráli titul.

Poslední zápasy Arsenalu. Livesport

08:56 – Inter v sobotu vyhrál už desátý zápas Serie A v řadě, to když venku skolil nejtěsnějším možným způsobem Bolognu. Svěřenci trenéra Simoneho Inzaghiho tak v rámci tohoto ročníku nastřádali už 75 bodů. Pouze v sezoně 2006/07 vykázali I Nerazzurri po 28 kolech větší zisk, konkrétně 76 bodů.

08:16 – Vedoucí tým tabulky a obhájce titulu Sparta se dnes ve šlágru 24. kola FORTUNA:LIGY představí od 18:00 na hřišti třetí Plzně. Další osmifinalista evropských pohárů Slavia přivítá Teplice. Program doplní zápas Českých Budějovic se Zlínem.

07:55 – Baník v sobotním utkání české nejvyšší soutěže v rámci 24. kola nestačil před vlastními fanoušky na Olomouc, ostravský kouč Pavel Hapal každopádně své svěřence nehanil. Podle jeho slov mužstvo odvedlo dobrou práci. "Nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Nemám hráčům co vyčíst, co se týká nasazení, bojovnosti i pojetí hry. Samozřejmě až na výsledek a lepší koncovku,” hodnotil. "Hlavně v prvním poločase jsme se do těch situací a zakončení dostávali. Ewerton měl stoprocentní šanci, to musíme proměnit. Soupeř nás pak potrestal z ojedinělé akce a z penalty dal druhý gól. Bohužel naše branka přišla pozdě. Jsme zklamaní, že to v domácím prostředí nemůžeme zlomit."

Sobota 9. března

23:18 – Monza se v utkání 28. kola Serie A v Janově ujala vedení už v 8. minutě. Konkrétně v čase 7:03 se prosadil záložník Matteo Pessina, který se tak postaral o novou nejrychlejší trefu klubu v rámci italské nejvyšší soutěže. Dosavadní rekord Lombarďanů držel Patrick Ciurria, který 14. ledna 2023 skóroval o pět vteřin později proti Cremonese. Monza nad Janovem nakonec zvítězila 3:2.

22:13 – Arsenal je historicky čtvrtým týmem Premier League, který do nového kalendářního roku vstoupil osmi po sobě jdoucími výhrami. Kanonýry může motivovat skutečnost, že všechny celky, kterým se to podařilo před ním, získaly v daném roce titul.

21:55 – Ve třech z pěti sobotních zápasů Premier League padla branka v nastavení druhého poločasu a po neúplných 28 kolech je jasné, že nejvyšší anglická soutěž zažívá v tomto ohledu rekordní ročník. Nikdy v historii totiž nepadlo více gólů po uplynutí 90 minut, aktuálně jich týmy v Premier League nasázely již 87.

21:30 – Lukáš Juliš dvěma góly rozhodl souboj Sigmy s Baníkem a pomohl Olomouci k první výhře po sedmi zápasech. "Gól jsem potřeboval, jako sůl. Hlavně jsem ale rád, že jsme konečně vyhráli, snad jsme získali sebevědomí do dalších zápasů," řekl po výhře 2:1.

21:17 – Fotbalisté Interu míří za italským titulem. Svěřenci Simoneho Inzaghiho ve 28. kole Serie A porazili čtvrtou Boloňu 1:0 a v neúplné tabulce mají již 18bodový náskok na druhý Juventus. Nerazzurri navíc potřetí v historii natáhli vítěznou sérii na deset zápasů.

20:41 – Dortmund i přesto, že hrál celý druhý poločas v deseti, porazil Werder Brémy 2:1 a protáhl svou bodovou sérii mimo svůj stadion na osm zápasů. Delší šňůru Borussia táhla naposledy v sezoně 2012/2013 pod Jürgenem Kloppem.

20:26 – Výbornou formu z posledních zápasů potvrdil útočník Arsenalu Kai Havertz. Čtyřiadvacetiletý Němec v 86. minutě rozhodl o výhře Gunners 2:1 nad Brentfordem a protáhl svou gólovou sérii na čtyři duely. Gunners se před nedělním šlágrem Manchester City – Liverpool posunuli do čela Premier League.

20:19 – Baník opět nevyrál na vlastním stadionu. Ostravané ve Vítkovicích podlehli Olomouci 1:2 a na výhru před vlastními fanoušky čekají už od konce září. Olomouc vyhrála po sedmi zápasech.

Známkování hráčů Opta by StatsPerform

19:45 – Fotbalisté Atletica Madrid prohráli 0:2 v Cádizu a z úvodních 14 venkovních zápasů jich nezvládli hned sedm. Horší bilanci pod vedením Diega Simeoneho nikdy neměli.

19:22 – Ve třech ze čtyř dohraných zápasů Premier League padla branka v nastavení druhého poločasu a po neúplných 28 kolech je jasné, že nejvyšší anglická soutěž zažívá rekordní ročník. Nikdy v historii nepadlo více branek po uplynutí 90 minut. Aktuálně jich týmy na ostrovech nasázely již 87.

19:03 – Aberdeen po pouhých 33 dnech ve funkci opouští manažer Neil Warnock, jenž zapsal dvě výhry z osmi soutěžních utkání (2-2-4). Skotský klub vede pokročilá jednání s nástupcem pětasedmdesátiletého trenérského rutinéra.

18:16 – Albacete ve 30. kole druhé španělské ligy prohrálo 1:2 s Realem Oviedo, Tomáš Vaclík tak ani při druhém startu v novém působišti nepomohl k bodům. Jeho tým se drží těsně nad sestupovým pásmem La Ligy 2.

18:16 – Kane, který si zaokrouhlil počet gólů v Bundeslize na 30, je teprve druhým hráčem, jenž v první sezoně německé nejvyšší soutěže vstřelil 30 branek. Uwe Seeler dosáhl na stejnou cifru ve svém premiérovém ročníku 1963/64.

Kaneovy statistiky proti Mohuči. Opta by Stats Perform

17:27 – Bayern proměnil domácí duel 25. kola Bundesligy v exhibici a porazil Mohuč 8:1. Třemi góly se podílel na jednoznačném vítězství Harry Kane, jenž se stal prvním hráčem v historii soutěže, který ve své debutové sezoně vsítil čtyři ligové hattricky. Pro Die Nullfünfer není debakl z Allianz Areny ničím novým, na tomto stadionu totiž padli sedmkrát za sebou, z toho pětkrát inkasovali minimálně pět branek.

17:02 – Mainz dohrává v Allianz Areně bez Josuhy Guilavoguie, jenž odstoupil deset minut před přestávkou po srážce s Thomasem Müllerem. Francouzského záložníka nahradil Edimilson Fernandes.

16:06 – Na lavičce Getafe strávil celé utkání La Ligy ve Valencii sedmnáctiletý český brankář Djordjije Medenica, který prošel sparťanskou akademií a do Španělska přišel před sezonou z pražské Dukly.

16:05 – Bayern Mnichov dohrává proti Mainzu bez Alphonsa Daviese, jenž byl ve vzdušném souboji se Silvanem Widmerem zasažený do obličeje. Kanadského reprezentanta po úvodní čtvrthodině nahradil Raphaël Guerreiro.

15:32 – Manchester United se po dvou ligových zaváháních vrátil na vítěznou vlnu, ve 28. kole Premier League porazil na Old Trafford Everton 2:0. Výsledek atraktivního duelu se šancemi na obou stranách určily dvě penalty, které v úvodní půli vybojoval Alejandro Garnacho. Mladý Argentinec se stal prvním hráčem Red Devils, jemuž se takový kousek v jednom utkání nejvyšší anglické soutěže podařil.

15:18 – Více než 200 fotbalových fanoušků zadržela německá policie kvůli násilnostem v předvečer bundesligového derbyderby mezi Mönchengladbachem a 1. FC Kolín nad Rýnem. Uvedla to agentura SID.

15:01 – Bayern Mnichov po sezoně jakožto volný hráč opustí Eric Maxim Choupo-Moting, jehož další kroky by mohly směřovat do Španělska. Podle místních zpráv chce 34letého útočníka podepsal Barcelona. Kamerunec by tak do svého životopisu přidal po Bayernu a PSG další velkoklub.

14:02 – Takefusa Kubo nechybí v nominaci Realu Sociedad pro sobotní zápas v Granadě. Japonský křídelník překonal drobné zdravotní potíže.

13:13 – Horsta Hrubesche na lavičce německé ženské reprezentace nahradí Christian Wück, jenž se loni stal s německým reprezentačním týmem mužů do 17 let mistrem Evropy i světa. Ke změně dojde po Olympijských hrách v Paříži.

12:21 – Ani na druhý pokus se Vyškov po zimní přestávce nedočkal tříbodového zisku, tentokrát si zapsal alespoň bod za remízu 2:2 s Vlašimí. Lídr Fotbalové národní ligy nicméně musí být se smírným výsledkem spokojený, protože ještě minutu před koncem řádné hrací doby prohrával 0:2.

Poslední zápasy Vyškova. Livesport

12:19 – S rakovinou se znovu potýká nizozemský záložník Jean-Paul Boëtius, jemuž byl před rokem a půl odstraněn nádor na varlatech. Bývalý hráč Mohuče nebo Herthy, který je nyní bez angažmá, musí kvůli metastáze do lymfatických uzlin podstoupit chemoterapii. "Těším se na den, kdy budu moci znovu hrát na zaplněném stadionu," doufá v návrat k fotbalu.

11:31 – Vítězství Barcelony nad Mallorcou bylo pro kouče Xaviho pátým v šesti ligových zápasech proti tomuto soupeři (5-1-0). Pouze proti Osasuně a Realu Betis zaznamenal ve své trenérské kariéře tolik výher.

10:28 – Barcelona v předehrávce 28. kola La Ligy porazila Mallorcu (1:0), k čemuž přispěl brankář Marc-André ter Stegen, pro kterého se jednalo o jubilejní 400. soutěžní start za katalánský velkoklub. Po Lionelu Messim (778) a Danim Alvesovi (408) je teprve třetím cizincem, jenž za Blaugranas nastoupil alespoň 400krát.

10:16 – Jan Bořil pravděpodobně nepomůže Slavii v nedělním zápase s Teplicemi. Zkušený obránce si v závěru úvodního klání osmifinále Evropské ligy na půdě AC Milán (2:4) přivodil svalové zranění.

09:51 – Stuttgart po výhře 2:0 nad Unionem Berlín míří pod vedením Sebastiana Hoenesse za kvalifikací do Ligy mistrů, na čemž má 41letý kouč zásadní podíl. Ostatně průměrně získal 1,97 bodu na utkání, což je nejlepší hodnota ze všech trenérů VfB v historii 1. Bundesligy.

09:37 – Porážkou 1:2 s Montpellierem zahájilo 25. kolo francouzské ligy OGC Nice, které opět nevyhrálo, pokud jako první inkasovalo. Les Aiglons jsou jediným týmem z pěti nejlepších evropských lig, jenž nezískal ani bod, když prohrával.

09:25 – Mallorca včera podlehla Barceloně, kterou nerozhodila ani neproměněná penalta Ilkaye Gündogana. Brankář ostrovního týmu Predrag Rajkovič vychytal již devět pokutových kopů v pěti nejlepších evropských ligách, což je nejvíce mezi gólmany v těchto soutěžích od sezony 2019/20.

09:14 – S pozměněným názvem stadionu vstoupí do příští sezony Heracles Almelo. Erve Asito se přejmenuje na Asito, důvodem je optimalizace mezi nizozemským klubem a úklidovou společností, podle níž je stadion pojmenován.

08:34 – Manchesteru United pravděpodobně ve zbytku sezony nepomůže Tyrell Malacia, jenž od července laboruje se zraněným kolenem. "Myslím, že pro něj bude těžké být připraven hrát ještě v této sezoně," řekl na adresu nizozemského obránce manažer Erik ten Hag.

08:16 – Po remíze 1:1 s Turínem si Neapol připsala další ztrátu, Chviča Kvaracchelija nicméně vstřelil 3600. branku tohoto klubu v historii Serii A (od sezony 1929/30). Partenopei jsou po Juventusu, Interu, Milánu, Římu, Fiorentině a Laziu teprve sedmým týmem, jenž tohoto milníku dosáhl.

Pátek 8. března

23:32 – Montpellier zaznamenal důležitou výhru v boji o záchranu. V předehrávce 25. kola Ligue 1 vyhrál v Nice 2:1 a z barážové 16. příčky vyskočil v neúplné tabulce na 12. místo. Vítězný gól dal z pokutového kopu Teji Savanier, jenž tak potvrdil, že je penaltovým specialistou – v karéře proměnil 34 ze 37.

21:26 – Villarreal utrpěl ve čtvrtek nejvyšší porážku na evropské scéně za posledních 13 let. Žlutá ponorka byla potopena v Marseille, kde v prvním osmifinále Evropské ligy prohrála 0:4. O čtyři branky padla naposledy v semifinále EL ročníku 2010/2011, tehdy si na ní smlslo FC Porto (5:1).

20:57 – Michal Sáček se poprvé po loňském přestupu ze Sparty střelecky prosadil za Jagiellonii. V přímém souboji o první místo Ekstraklasy se Slaskem, v jehož základní sestavě nechyběl Petr Schwarz, zvýšil v 17. minutě vedení domácích na 2:0. Celek z Bialystoku nakonec vyhrál 3:1 a vystřídal vratislavské v čele tabulky.

19:52 – Kees van Wonderen po sezoně skončí jako trenér Heerenveenu a vedení nizozemského klubu už začalo s hledáním náhrady. Číslem jedna na seznamu je Maurice Steijn, který dříve vedl Bredu, Spartu Rotterdam a naposledy Ajax, kluboví představitelé ho už kontaktovali a zahájili jednání.

19:31 – Senegal na letošním africkém šampionátu neobhájil zlaté medaile a skončil už v osmifinále, trenér Aliou Cissé má přesto důvěru. Tamní svaz ji vyjádřil novou smlouvou, služby někdejšího hráče PSG či Birminghamu si zajistil do roku 2026.

18:53 – Nejlepším hráčem prvních osmifinále Evropské ligy byl zvolen Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille doma přejela Villarreal 4:0 a gabonský útočník dal dvě branky.

18:49 – Dinamo Záhřeb si v úvodním osmifinále Evropské konferenční ligy připravilo domácím vítězstvím 2:0 nad PAOK Soluň slibnou pozici do odvety. Obě branky dal Bruno Petkovič, odměnou je chorvatskému útočníkovi cena pro hráče týdne EKL.

17:40 – Lewis Hall hostuje z Chelsea v Newcastlu a druhý jmenovaný klub dolaďuje podmínky trvalého přestupu devatenáctiletého záložníka, transfer vyjde na 30 milionů liber. "Mohu potvrdit, že vše je hodně blízko. Bude zde působit řadu dalších let," sdělil manažer Eddie Howe.

16:43 – Kylian Mbappé zařídil v úterý dvěma góly výhru PSG na půdě Realu Sociedad. Lídr Ligue 1 je ve čtvrtfinále Ligy mistrů a francouzský útočník dostal cenu pro nejlepšího hráče týdne LM.

16:10 – Dirk Proper si bude muset počkat na návrat do sestavy Nijmegenu. Záložník si koncem února poranil stehenní sval a problém je vážnější, vyžádá si ještě několikatýdenní klid.

15:45 – Éder Militão pokračuje v cestě za návratem na trávníky. Obránce Realu Madrid začal sezonu vážným zraněním kolenních vazů a od té doby je mimo hru. Jeho comeback se každopádně blíží, dnes absolvoval část tréninku se spoluhráči.

15:23 – Betisu je znovu k dispozici Isco. Španělský záložník si začátkem února natrhl stehenní sval a místo operace zvolil konzervativní léčbu, která slaví úspěch. Isco trénuje a má šanci zabojovat i o nominaci do španělské reprezentace na evropský šampionát.

15:12 – Nejlepším hráčem italské ligy za měsíc únor se stal Paulo Dybala. Útočník AS Řím nastoupil ke třem zápasům, v nichž nastřílel pět branek.

14:57 – Jesús Navas doléčil zranění kotníku a dnes trénoval se spoluhráči ze Sevilly, zkušený obránce a kapitán by měl být k dispozici na pondělí utkání s Almeríí.

14:40 – Real Sociedad čeká v sobotu utkání v Granadě a nejistý je start jedné z jeho největších hvězd. Drobné zdravotní problémy má Takefusa Kubo, japonský reprezentant vynechal čtvrteční trénink.

14:23 – Na Andrově stadionu v Olomouci letos specializovaná firma zmodernizuje osvětlení hřiště, které díky tomu bude i v příštích letech splňovat kritéria Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Výměna starých výbojkových svítidel za moderní LED zdroje světla s vyšším světelným výkonem a nižší spotřebou elektřiny přijde na 11,5 milionu korun, provedena bude po skončení prvoligové sezony. Díky nové technologii by se svítivost lamp osvětlujících hřiště měla zvýšit zhruba o 15 až 20 procent

13:24 – Antoine Griezmann je v pořádku po zranění kotníku, s nímž marodil přes dva týdny – francouzský útočník se zapojil do tréninku se spoluhráči z Atlética Madrid.

12:45 – Rasmus Hojlund se stal prvním dánským fotbalistou, který v anglické lize získal ocenění pro hráče měsíce. Útočníkovi Manchesteru United se povedl únor, během něhož pět branek dal a na jednu navíc nahrál.

12:16 – Liverpool ve čtvrtek bez větších problémů skolil Spartu a lvím podílem se do statistik utkání zapsal také hostující ofenzivní záložník Harvey Elliott. Ten vykázal na svém kontě hned tři asistence, což se mu v jednom zápase Evropské ligy povedlo jako prvnímu Angličanovi vůbec. Zároveň se stal od prosince roku 2017 dalším hráčem ze své země, který zapsal takový počin v hlavní fázi evropských soutěží. Tehdy zaznamenal tři gólové nahrávky v jednom střetnutí James Milner, též v dresu The Reds, v duelu se Spartakem Moskva v Lize mistrů.

Individuální statistiky Harveyho Elliotta. Opta by Stats Perform / Liverpool FC

11:35 – Stuttgart předává pozitivní vzkaz svým fanouškům. Před pátečním bundesligovým kláním proti Unionu aktuálně třetí celek tabulky oznámil, že prodloužil smlouvu s trenérem Sebastianem Hoenessem, který je nově s klubem spjatý do roku 2027. Původní kontrakt platil do roku 2025. Hoeness je zatím jedním z hlavních strůjců úspěchů celku z Bádenska-Württemberska, který po loňských patáliích se záchranou usiluje o postup do Ligy mistrů. Více informací v článku.

10:55 – Karabach ve čtvrtek v osmifinále Evropské ligy remizoval doma s Leverkusenm, nebyl přitom vůbec daleko od konečné výhry. O tu nakonec přišel až v nastavení druhé půle. "Věřte mi, nejsem zklamaný. Možná vypadám jen unaveně,” uvedl na pozápasové tiskové konferenci Gurban Gurbanov, letitý kouč ázerbájdžánského klubu. "Hlavní pro nás bylo hrát disciplinovaně. Hráči bojovali, co nejvíc to šlo. Proti takovému soupeři nebylo jednoduché udržet nastavené tempo. Se svým týmem jsem každopádně spokojený."

10:23 – Plzeň uhrála na půdě Servette plichtu v rámci osmifinále Konferenční ligy, diváci v Ženevě nakonec neviděli žádnou branku. René Weiler, kouč švýcarského celku, přitom věří, že jeho mužstvo následnou odvetu zvládne. "Chtěli jsme aspoň jednou skórovat, ale i proti Ludogorci jsme začali doma bezgólovou remízou a nakonec to dobře dopadlo,” uvedl. "Zápas byl takový, jaký jsme očekávali, výsledek je nakonec spravedlivý. První poločas od nás nebyl špatný, ale tlak jsme si začali vytvářet až po střídáních ve druhé půli. Příliš gólových šancí jsme ovšem neměli. Viktoria je těžký soupeř, ve skupině vyhrála všechny zápasy,” připomínal.

Statistiky utkání Servette – Viktoria Plzeň. Opta by Stats Perform

10:18 – Villarreal si za rámeček rozhodně nedá své čtvrteční vystoupení v Evropské lize na půdě Marseille. Padl tak o čtyři branky a má velmi špatnou pozici do následné odvety. Dost sebekritický byl po skončení utkání trenér Marcelino. "Neudělal jsem správná rozhodnutí a jsem jediný, kdo je za to zodpovědný," sypal si popel na hlavu. "Hráli jsme proti velmi dobrému soupeři, který byl navíc hodně efektivní. Gratuluji mu, byl lepší.”

10:00 – Namále měl ve čtvrtek Leverkusen v rámci osmifinále Evropské ligy na půdě Karabachu, kde odvracel svou první porážku v sezóně až v samém závěru. Xabi Alonso, kouč Bayeru, si moc dobře uvědomoval, že výkon jeho týmu měl k ideálům daleko. "Vždy chceme hrát dobře, přesně tak, aby se na to i hezky dívalo. Ale někdy to není možné. Udělali pár chyb, málo jsme hru kontrolovali,” uvedl. "Jsme vždy sebekritičtí, i když vyhrajeme. Víme, že ne všechno bylo ideální. Čas v letadle cestou zpátky jsme využili k hodnocení."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

09:31 – Marseille ve čtvrtek zvládla s velkou bravurou první zápas osmifinále Evropské ligy proti Villarrealu, nad nímž zvítězila o čtyři branky, a spokojený mohl být pochopitelně kouč Jean-Louis Gasset. Od jeho nedávného příchodu na lavičku, kdy nahrazoval předchůdce Gennara Gattusa, mužstvo vzkvétá, především pak v ofenzivě. "Rozhodl první poločas. Chtěli jsme hrát s velkou intenzitou, abychom dostali na svou stranu publikum. Zvládli jsme skoro všechno dobře, hlavně po technické stránce,” hodnotil utkání lodivod OM.

09:17 – Francouzský pohár má aktuálně rozehrané čtvrtfinále, zatím přitom nebylo rozhodnuto o dějišti letošního finále, které se uskuteční v květnu. To nakonec nebude tradičně na Stade de France, jako tomu bývalo ve většině případů v minulosti, ale na stadionu Stade Pierre-Mauroy v Lille, jak uvádí francouzský sportovní deník L'Équipe s odkazem na informace agentury AFP. Důvodem jsou přípravy před letními Olympijskými hrami v Paříži, na nichž bude stánek z hlavní francouzské metropole sloužit svým účelům.

08:16 – West Ham ve čtvrtek nestačil venku na Freiburg v rámci Evropské ligy, čisté konto tak neudržel už v 10. zápase po sobě napříč všemi soutěžemi. Pod vedením manažera Davida Moyese měl v minulosti už jen jednou delší sérii bez uchování nuly vzadu, konkrétně v patnácti případech v řadě v té sezóně, kdy řádil covid, a to mezi lednem a červencem roku 2020.