Masopust odehrál 55. utkání v Evropě. Je to pro mě velká čest, řekl slávistický rekordman

Masopust odehrál 55. utkání v Evropě. Je to pro mě velká čest, řekl slávistický rekordman

Fotbalista Lukáš Masopust (31) si vážil toho, že v úvodním osmifinále Evropské ligy v Miláně proti AC vyrovnal slávistický rekord v počtu odehraných zápasů v pohárech. Defenzivní univerzál podle klubového webu naskočil za Pražany do 55. utkání v soutěžích UEFA a dotáhl tím někdejšího nigerijského křídelníka červenobílých Petera Olayinku (28). Překonat rekord může Masopust za týden v domácí odvetě. Věří, že navzdory venkovní porážce 2:4 slávisté v Edenu ještě zabojují o postup.

"Kdyby mi to kluci neřekli, vůbec jsem nevěděl, že jsem Olieho (Olayinku) vyrovnal. Vůbec tyhle statistiky nesleduji. Ale je pro to mě velká čest. Velký dík patří trenérům, že mě do těchto zápasů nasazují," řekl klubové televizi Masopust, který si v pohárech předtím zahrál i za Jablonec.

Litoval, že slávisté v Miláně museli hrát už od 26. minuty v deseti bez vyloučeného El Hadjiho Malicka Dioufa. "Bylo to nepříjemné. Měli jsme něco nachystané, chtěli jsme nějak hrát a museli jsme to celé překopat. Takže nám to trochu ztížilo naše práci. Nemohli jsme útočit tolik, jak jsme chtěli, nedokázali jsme se tolik udržet na balonu. Museli jsme změnit taktiku a doufat," uvedl Masopust.

Individuální statistiky Lukáše Masopusta. Opta by Stats Perform / SK Slavia Praha

Jeho tým i v oslabení dokázal vstřelit dvě branky a podle Masopusta má stále naději na postup. "Furt je to hratelné. Už jsme párkrát předvedli, že výsledek 0:2 se dá dotáhnout. Máme hroznou výhodu v tom, že odvetu hrajeme doma. Fanoušci nás vyhecují k ještě lepšímu výkonu," věřil Masopust.

Do Milána dorazilo mezi čtyřmi a pěti tisíci slávistických příznivců. Utkání celkem sledovalo na slavném stadionu San Siro téměř 65 tisíc diváků. "To, co naši fanoušci předvedli, bylo neskutečné, něco úžasného. Přišlo mi, že domácí jen bučeli. Naši fanoušci skvěle fandili a byli i slyšet. Věřím, že doma předvedou ještě víc," dodal Masopust, který v posledních zápasech nastoupil nezvykle na pozici ve středu zálohy.