Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (73) si uvědomuje, že případné vítězství nad Ludogorcem Razgrad ve čtvrtečním druhém kole Evropské ligy by mohlo být jedním z klíčů k postupu do vyřazovací části. I když bulharský šampion před týdnem na úvod hlavní fáze doma podlehl pražské Slavii 0:2, kouč Viktorie ukazoval svým svěřencům jiné soupeřovy zápasy. Na tiskové konferenci zároveň uvedl, že rozhodně nečeká hru na jednu branku, na to je podle něj Ludogorec hodně silný.

Západočeši v úvodním kole remizovali ve Frankfurtu 3:3 a proti Ludogorci chtějí nečekaný bod potvrdit. Z 36 týmů v soutěži jich 24 projde do vyřazovací fáze. "Klukům jsem řekl, že v šuplíčku leží několik klíčů (k postupu) a tento může být teoreticky ten největší. Takhle ale uvažuje i Ludogorec. Pro bookmakery asi oba patříme z hlediska soupeřů spíš víc mezi podceňované týmy," řekl Koubek.

"Jsme rádi, že jsme přivezli bod z Frankfurtu, ten je plusový navíc. Když jsme se zamysleli, tak jsme si vytipovali zápasy, ve kterých je šance větší a ve kterých menší. Je pravda, že Ludogorec může být určitý klíč, jestli budeme úspěšní či méně," dodal nejstarší ligový kouč.

Při přípravě na utkání s hráči příliš nerozebíral zápas Ludogorce se Slavií z minulého týdne. "My trenéři jsme to samozřejmě viděli několikrát, ale rozhodli jsme se, že ukážeme hráčům jiný materiál. Souvisí to s tím, že Slavia má jinou typologii hráčů než my, hraje jinak. My musíme vždy hráčům nabídnout to, co je pro ně z našeho stylu nejblíže, z čeho se dá čerpat. To jsou jiné zápasy," poznamenal Koubek.

Z osmi soupeřů v hlavní fázi mají Plzeň a Slavia nečekaně hned pět společných, vedle Ludogorce ještě Frankfurt, PAOK Soluň, Anderlecht Brusel a Bilbao. "Je to nový formát soutěže. Když to takhle navolí počítač, asi to tak má více mužstev. Nedokážu v tom najít nějakou logiku. Takhle to vyšlo, je to realita, ale zajímavá. Můžeme mít ještě více studijního materiálu, který jsme tentokrát úplně nepoužili. Někdy se to hodí více, někdy méně," podotkl Koubek.

Ludogorec má ve svém středu řadu zahraničních hráčů. "Nepochybně mají velkou kvalitu na míči, ofenzivní sílu. Celá ofenzivní špice je brazilská plus Švýcar Duah, který se objevil na mistrovství Evropy. Musíme si dát pozor na jejich individuální techniku, dobře kombinují, mění pozice, rotují. Je to variabilní ofenziva," uvedl Koubek.

Aktuální forma týmu. Livesport

"My musíme být dobří zase v tom základu, který dělá výsledek. To znamená organizovaná, kvalitní, kompaktní defenziva s přechodem do útoku, který bude mít parametry, aby přinesl branky. Určitě to nebude o nějakém dobývání na jednu bránu, na to je Ludogorec hodně silný," doplnil kouč.

Tým Ludogorce po porážce se Slavií převzal nový trenér Chorvat Igor Jovičevič. "Viděli jsme jejich víkendový zápas v lize, měli poměrně slabšího soupeře. Vyhráli 2:0, nějaké zásadní změny tam nebyly. Možná jediná – nasazení více bulharských hráčů. Ale nedokážeme říct, zda jde o zásadní změnu danou příchodem nového kolegy, nebo jen šetřil hráče, které potřebuje zítra," přemítal Koubek.