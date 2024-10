Zlepšíme se, nesuďte nás, žádá Ten Hag po ztrátě vedení v Portu. Maguire za koučem stojí

Že byl Erik Ten Hag (54) před cestou do Portugalska pod velkým tlakem, není žádným překvapením. Manchester United v prvních šesti zápasech sezony Premier League vyhrál jen dvakrát a náleží mu až 13. místo. A Rudí ďáblové ztrácejí i v pohárech, když remizovali v obou úvodních utkáních Evropské ligy. Naposledy v Portu jim pomohl pozdní vyrovnávací gól Harryho Maguirea (31) a v tabulce 36 týmů jsou na 21. místě. Šéf lavičky nicméně žádá, aby jeho tým nebyl předčasně odsuzován.

"Dostaneme se tam, v tuto chvíli nás neodsuzujte. To udělejte až na konci sezony. Zlepšíme se, máme za sebou dva ročníky, ve kterých jsme hráli finále. Jen počkejte, tenhle tým se bude vyvíjet a postupovat," ujišťoval po čtvrtečním utkání EL nizozemský trenér.

V prvních dvou sezonách na Old Trafford vyhrál s týmem Ligový pohár a FA Cup. Šokující vítězství nad City právě ve finále Anglického poháru bylo všeobecně považováno za důvod, díky němuž si záchranil místo, přestože v lize skončil až osmý. Vedení United by však mohlo být nuceno konat během nadcházející reprezentační přestávky, před níž tým z červené části Manchesteru odcestuje k nedělnímu ligovému utkání s Aston Villou.

Židle se pod Ten Hagem kýve už dlouho. Nahradit by ho mohl podle listu Daily Star trenér Interu Simone Inzaghi, další volbou může být bývalý kouč Brightonu a Chelsea Graham Potter.

Ten Hag si přitom lepší start do střetnutí v Portu přát nemohl, góly Marcuse Rashforda a Rasmuse Höjlunda poslaly jeho výběr do vedení během prvních 20 minut. Konec zápasu už byl ale jiným příběhem, bod za remízu 3:3 musel v závěru zachraňovat Maguire. Red Devils tak nedokázali vyhrát žádný z posledních čtyř evropských zápasů na hřištích soupeřů, ačkoli v každém z nich skórovali.

"Když vedete venku 2:0, musíte být trochu pevnější, bylo tam příliš mnoho mezer. Přicházelo až příliš křížných přihrávek a za to nás v závěru potrestali," okomentoval kouč.

Střelec vyrovnávací branky přišel o své stále místo v sestavě na úkor Matthijse de Ligta. Maguire se nechal slyšet, že tlak, kterému trenér čelí, je zkrátka to, co přichází s privilegiem být centrem pozornosti v jednom z největších světových klubů.

"Jsem v tomto klubu šest let, vím, jak to tady funguje. Když se vám nedaří, hráči i kouč se dostanou pod tlak. Je ale dostatečně zkušený, takže určitě ví, jak se s tím vypořádat. Je to součást výsady, kterou máte, když hrajete za tento klub," řekl anglický stoper.