Darovali jsme jim gól. Byla to týmová chyba, bránil Ten Hag po dalším nezdaru Eriksena

Erik ten Hag (54) po ztrátě v úvodním zápase Evropské ligy s Twente nešetřil kritikou. Proti čtvrtému celku nizozemské ligy, v němž kouč Manchesteru United působil 23 let, United uhráli kvůli chybě Christiana Eriksena (32) pouze remízu. "Ve druhém poločase jsme snížili úroveň naší hry a darovali jim gól. Nedotáhli jsme to do konce, byli jsme potrestáni vlastní chybou," uvedl kouč Red Devils, kteří pod jeho vedením v Evropě vyhráli pouze jeden zápas z devíti.

Eriksen sice poslal ve 35. minutě United do vedení, ve druhém poločase však daroval soupeři vyrovnávací gól. Dánský záložník pod tlakem chyboval, čehož využil Sam Lammers a v 68. minutě prostřelil Andrého Onanu. Lodivod United Ten Hag ale odmítl svalit vinu pouze na Eriksena, trval na tom, že odpovědnost za neschopnost udržet vedení musí převzít celý tým.

"Gól je týmová chyba, nemůžeme dovolit aby si hráč Twente dribloval po hřišti bez zastavení," okomentoval obdržený gól. "Znovu jsme se přesvědčili, že musíme hrát celý zápas. Jakmile vedeme 1:0, musíme jít dál, snažit se o druhý. Byl to první zápas a bylo velmi důležité vyhrát," dodal.

Ten Hag strávil v Twente dohromady 23 let jako hráč a později asistent trenéra. "Není příjemné uškodit někomu, koho máte rádi," řekl v předvečer zápasu. To však ještě netušil, že jako poslední se budou smát Nizozemci. Rudí ďáblové totiž nekonzistentním výkonem jen navázali na sobotní bezbrankovou remízu z trávníku Crystal Palace.

Eriksen necítil z týmu dostatečný zápal. "Jsme zklamaní hlavně jako tým, snažili jsme se v závěru, což nestačilo. Chtěli to víc a tak to být nemůže. Každý se musí dívat předně na sebe, každý je profesionál a ví, co má dělat. Sice jsme neprohráli, ale cítíme to tak," dodal Dán.

Pro Red Devils je to poté, co v minulé sezoně skončili s jediným vítězstvím na posledním místě základní skupiny Ligy mistrů, další nepovedený výkon na evropské půdě. V neděli se Ten Hagův výběr znovu představí na Old Trafford proti Tottenhamu. V Evropské lize se příště United střetnou s Portem a čeká je i Fenerbahce, které vede jejich bývalý šéf José Mourinho.

Výsledky Evropské ligy