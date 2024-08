Nepředvedli jsme náš nejlepší výkon, řekl Guardiola po zisku trofeje a pochválil Akanjiho

Manchester City přerušil negativní sérii neúspěšných úvodů nové sezony a do ročníku 2024/2025 vstoupil cenným skalpem městského rivala. Citizens oplatili United květnovou porážku z finále FA Cupu a získali svůj sedmý Community Shield. O vítězi derby se přitom rozhodovalo až v penaltovém rozstřelu, po němž trenéra vítězů Pep Guardiola (53) mimo jiné ocenil odvahu střelce rozhodující branky Manuela Akanjiho (29).

Hráči City neuspěli v tradičním úvodu sezony třikrát za sebou. V roce 2021 proti Leicesteru City (0:1), o rok později proti Liverpoolu (1:3) a loni, kdy po výsledku 1:1 neuspěli v rozstřelu proti Arsenalu. Oproti finále FA Cupu, které se konalo před 77 dny, udělal Guardiola v základní sestavě Citizens hned osm změn.

"Samozřejmě jsem viděl spoustu věcí, které se mi líbily, prvních 35 minut jsem byl nadmíru spokojený. Hráči jsou ale stále na dovolené, jak Angličané, tak Rodri, takže jsme ještě zdaleka nepředvedli náš nejlepší výkon, ale to je normální. V této sezoně jsme už získali trofej, což je příjemné," uvedl španělský kouč.

Úřadující ligoví mistři měli v prvním poločase územní převahu, z níž však nevyplynulo žádné ohrožení branky, a stejně tomu bylo i v případě United. Góly tak přišly až ve druhé půli, kdy nejprve v 54. minutě Bruno Fernandes potěšil červenou část Wembley nádhernou střelou zpoza šestnáctky, ale jeho radost vzápětí překazil ofsajdový verdikt.

Jako první se po hodině hry odhodlal ke změnám Erik ten Hag. Nizozemský kouč United poslal na trávník kvarteto čerstvých hráčů a mezi nimi i autora úvodní branky Garnacha. Argentinský mladík v 82. minutě po individuální akci překonal Edersona a už se zdálo, že se stane hrdinou večera. Střídající žolík byl však úspěšný i na druhé straně, Bernardo Silva poslal konfrontaci mezi městskými rivaly trefou z 89. minuty do penaltového rozstřelu.

Ačkoli to byl právě Silva, kdo jako první selhal při kopech z bílého bodu, jeho zaváhání napravil ve čtvrté sérii Ederson, který zneškodnil pokus Jadona Sancha. V osmé sérii selhal zkušený stoper United Jonny Evans, čehož využil Akanji.

"Jsme zklamaní. Když všichni v týmu cítí bolest, je to pro mě dobrý signál. Vidím i pozitiva, dvakrát jsme vedli, v zápase i v penaltách," řekl Ten Hag.

Právě Akanji, který na začátku července na mistrovství Evropy v Německu při penaltovém rozstřelu zaváhal, zahodil negativní vzpomínky za hlavu a zápas ukončil. Devětadvacetiletý obránce tehdy jako jediný neproměnil svůj pokus v první sérii ve čtvrtfinálovém rozstřelu s Anglií.

"Na mistrovství Evropy mu to nevyšlo a líbí se mi, že měl odvahu to teď vzít na sebe," poznamenal Guardiola na adresu svého svěřence, který měl právě nešťastný moment v hlavě: "Nechal jsem ostatní střílet jako první, protože když neproměníte penaltu, tak do té další už nejdete s takovým sebevědomím."

City získali sedmý Community Shield, čímž vyrovnali Tottenham jakožto pátý nejúspěšnější tým. United jsou v čele pomyslné tabulky s 21 trofejemi, přičemž jejich zatím poslední triumf přišel v roce 2016. Rudí ďáblové zároveň prohráli ve finále Superpoháru už desetkrát, což je nejvíce ze všech týmů.