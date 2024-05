Dukla remizovala s Táborskem a stále nemá jistou trofej, Příbram klesla na sestupovou příčku

Pražská Dukla už má sice jistý postup do první ligy, o trofej ale bude muset ještě zabojovat, jelikož v 29. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pouze remizovala s Táborskem 0:0. Předehnat ji může Sigma Olomouc B, která porazila Chrudim 3:1 a před posledním kolem má jen o tři body méně. Ze sestupových příček se díky výhře 3:1 nad Opavou dostal Prostějov, na 15. místě ho vystřídala Příbram. Té uštědřil prohru 0:1 Varnsdorf. Definitivně se ve druhé lize zachránila Zbrojovka Brno, jež porazila Kroměříž 4:3.

Před domácími fanoušky začali modrobílí aktivně. Už ve třetí minutě střílel nebezpečně Pavel Svatek, zkušeného Filipa Radu však nepřekonal. Letošní kometa domácích se dostala do nadějné pozice i těsně před první čtvrthodinou, jenomže tentokrát netrefila ani prostor mezi třemi tyčemi. Souboj nejlepších obran ligy v první půli podle očekávání nenabídl mnoho příležitostí.

V ojedinělé šanci se ocitl Tomáš Vondrášek, dlouho mu ale trvalo zpracování a pod nohy se mu stihl vrhnout Martin Pastornický. Gólman Táborska musel řešit i pokus Lukáše Matějky, jenž mu však práci výrazně usnadnil střelou přímo doprostřed.

Statistiky utkání. Livesport

Ani po změně stran se nezměnil obraz hry a oba celky se soustředily hlavně na dobrou defenzivu. Jako první zahrozili domácí fotbalisté, když se Ondřej Bláha dostal k odraženému míči, jeho přízemní pokus ovšem skončil pouze v rukavicích Rady.

Tým z Tábora útočil stále častěji, patičce Petra Plachého však chyběla větší razance. A tak mohli udeřit na druhé straně hosté, jenomže Filip Lehký v obrovské příležitosti minul odkrytou bránu. V koncovce ztroskotal i střídající Jakub Šašinka, který tváří v tvář trefil pouze Radu.

Hanáci do utkání sice nevstoupili ideálně a v 11. minutě po trefě Jana Závišky prohrávali, jen o chvíli později však přispěchal s odpovědí Štěpán Langer a stav zápasu otočil bleskurychle po návratu ze šaten Yunusa Muritala. Olomoučtí mladíci tak mají po deváté výhře v řadě a zaváhání první Dukly nadále šanci na zisk mistrovské trofeje.

Statistiky utkání. Livesport

Zbrojovka učinila výrazný krok k vítězství během úvodních osmi minut, v nichž se prosadila hned třikrát. Pod dvě trefy se významnou měrou podepsal gólman Hanáků Michael Gergela, který nejdříve chybnou rozehrávkou vybídl ke skórování Denise Alijagiče a vzápětí nechal vyniknout dalekonosnou ranou Adama Fouska. Sestupující Hanácká Slavia ve druhé půli sice zabojovala o lepší výsledek, ale k bodovému zisku jí nepomohly ani dva zásahy Martina Kudely.

Statistiky utkání. Livesport

Pražané po opatrné první půli zvýšili po návratu z kabin obrátky, za což byli v rozmezí dvou minut dvakrát odměněni, když se na střeleckou listinu zapsali Milan Jirásek a David Sixta, jenž skóroval už pošesté v sezoně. Viktorka tak potvrdila skvělou formu v závěru ročníku, díky které se vyhoupla do první poloviny tabulky.

Fotbalisté Prostějova porazili ve svém olomouckém azylu Opavu, a udělali tak důležitý krok k záchraně. Hanáky poslal v úvodu do vedení Tomáš Malec, jenž si připsal již osmý přesný zásah v letošním ročníku. Slezané sice ve druhé půli navzdory vyloučení Jaroslava Málka srovnali, v 80. minutě si však domácí vzali zásluhou Jaroslava Harušťáka vedení zpět. Připsali si tak třetí výhru z posledních pěti kol a posunuli se na nesestupovou 14. příčku.

Statistiky utkání. Livesport

Fanoušky Pražanů, kteří pokračovali v oslavách titulu hlavního týmu, potěšil už ve 12. minutě Radek Šiler, jenž po návratu z Admiry vstřelil už svou 10. branku. Rytíři však ve druhé půli i díky trefě hosta ze Slavie Daniela Šmigy skóre otočili, z tříbodového zisku se nicméně nakonec neradovali. V samém závěru totiž o nerozhodném výsledku rozhodl Daniel Rus.

První půle diváky herně příliš neoslnila, na složitém terénu se navíc zranila hned čtveřice hráčů. Druhé dějství se zase zpozdilo kvůli vydatnému dešti. Delší přestávky využili lépe domácí, neboť je necelou čtvrthodinu před koncem poslal do vedení Matyáš Vojta, jehož trefa znamenala jistotu záchrany Severočechů ve druhé nejvyšší soutěži. Naopak hosté budou muset zvítězit s Vyškovem, jinak je čeká pád do amatérského fotbalu.

Statistiky utkání. Livesport

Domácím sice herně vyšel úvod utkání, nicméně od druhé poloviny prvního dějství převzali otěže hráči z Brna, kteří aspiranta na postup do ligy k ničemu nepustili. Vstřelit branku se nakonec nepodařilo ani jedné straně, a svěřenci Jana Kameníka se tak stále nedostali do vytoužené pohody před baráží o postup do nejvyšší soutěže.

Tabulka FNL