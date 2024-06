Rada pokračuje v Dukle, dohodl se na prodloužení spolupráce o další sezonu

Trenér fotbalistů pražské Dukly Petr Rada (65) uvedl, že se domluvil s majitelem klubu Petrem Pauknerem na pokračování spolupráce na další sezonu. Pětašedesátiletý kouč se rozmýšlel o svojí budoucnosti poté, co dovedl tým z Julisky po pěti letech z druhé nejvyšší soutěže zpátky do první ligy. Kvůli trestu za rasistickou urážku uvažoval, že skončí, nakonec ale prodloužil smlouvu o další rok.

Bývalý trenér české reprezentace si vzal čas na rozmyšlenou, dnes se sešel s majitelem. Jednání podle něj netrvalo dlouho. "Shodli jsme se, že po postupu se pokusíme Duklu udržet mezi elitou. Známe se dobře, jsme přibližně stejně staří. O ekonomické stránce jsme se vůbec nemuseli dohadovat. Každý z nás přišel se svou představou a na první dobrou jsme se domluvili," řekl Rada, jenž trénuje Duklu od června 2022.

Konec trenérské kariéry zvažoval poté, co po výroku "zoufalče cikánskej" na adresu tehdejšího trenéra Zbrojovky Tomáše Polácha dostal od disciplinární komise trest zákazu výkonu funkce na osm měsíců a pokutu 80 tisíc korun. Odvolací komise mu pak stopku snížila na tři měsíce. "Případ mě hodně zasáhl. Majitel mě ale přesvědčil, že už je to pryč, že by byla škoda, abych z toho teď cuknul. Je to normální chlap, přestože patří k velkým postavám v českém byznysu," popsal pražský rodák průběh klíčového jednání.

S majitelem jsou zajedno, že Dukla potřebuje přes léto posílit,aby se v první lize udržela. "To bude věc nás trenérů a ředitele Pepy Jinocha. Majitel pak dá souhlas, jestli na vybraného hráče budeme mít, nebo ne." Radův dosavadní asistent Jiří Vágner míří za jiným angažmá, v realizačním týmu ho nahradí Pavel Medynský. "Ještě hledáme druhého asistenta, který bude koordinovat spolupráci s béčkem," dodal kouč, který mimo jiné vedl i Slavii, Spartu, Liberec či Jablonec.

Je odchovancem Dukly a postupem do ligy chtěl udělat radost i jejím dlouholetým hráčům, s nimiž je nadále ve styku. Netají, že má také jednu velkou osobní motivaci. "Říkal jsem ve staré gardě Dukly, že mám před sebou Jaroslava Vejvodu. Úspěchům slavného trenéra se samozřejmě nikdy nevyrovnám, ale v první lize za ním zaostávám už jen o dvanáct odkaučovaných zápasů. Tak doufám, že mi dají čas, abych ho mohl aspoň vyrovnat," dodal Rada s úsměvem.