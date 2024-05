Souboj prvoligových rezerv opět ovládli hanáčtí mladíci. Dvěma góly se blýskl Muritala

Rezerva Sigmy Olomouc zvítězili na domácí půdě nad B-týmem pražské Sparty ve 28. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 3:1. Hanáci v utkání, ve kterém byl věkový průměr základních sestav necelých 21 let, těžili z aktivity hned v úvodu, když po chybné rozehrávce brankáře zakončil Jan Fiala. Vítězství dokázala Modrá lavina stvrdit ještě před přestávkou po dvou přesných trefách Nigerijce Yunusy Muritaly. Sigma sice po trefě Lukáše Penxy v závěru neudržela páté čisté konto v řadě, sérii vítězství ale natáhla na osm zápasů.

Diváci na Andrově stadionu byli svědky vyrovnaného úvodu utkání. Po 10 minutách se k zajímavému individuálnímu průniku odhodlal Dele Israel. Jeho dalekonosný projektil ovšem otestoval pouze pevnost brankové konstrukce. Hanáky to však mrzet nemuselo, neboť hned ve 22. minutě potrestali minelu hostujícího brankáře a díky přesné ráně Fialy šli do vedení. Kolabující obrana Sparty dostala další tvrdý direkt o chvíli později, po vynikající přihrávce uklízel do prázdné branky Muritala.

Olomoučtí mladíci ještě do přestávky přidali třetí zásah, opět z kopačky Muritaly. Pražané však nesložili zbraně a po změně stran byli aktivní. Ve velké příležitosti se ocitl Daniel Michl, který tečoval centrovaný balon na olomouckou branku. Jan Koutný si s ním ale poradil. Výrazné zlepšení Rudým nakonec přineslo alespoň gól. Pátá nejlepší defenziva v soutěži mohla oslavit čtvrtý čistý štít za sebou, ale proti byl Penxa, který se v nastavení dostal k odraženému balonu a snížil na konečných 1:3.

