Bohemians přivádějí druhou posilu. Tříletou smlouvu podepsal záložník Hrubý

ČTK

Druhou letní posilou fotbalistů pražských Bohemians 1905 je Robert Hrubý (29). Záložník po vypršení kontraktu ve Zlíně podepsal se čtvrtým celkem uplynulé ligové sezony tříletý kontrakt.

"Na konci sezony mě kontaktoval můj manažer a sdělil mi, že Bohemka o mě má zájem. Tehdy jsme se Zlínem do posledního zápasu hráli o záchranu, takže jsem to chtěl řešit až po sezoně. Po posledním utkání se to začalo řešit a musím říct, že jednání byla dost rychlá. Během týdne se všechno uskutečnilo a jsem rád, že to celé dobře dopadlo," řekl Hrubý.

Zájem o něj mělo více týmů. "Bohemka mi ale od začátku dávala největší smysl. Bydlíme kousek od Prahy a narodilo se nám druhé dítě. Poslední dobou jsem se pohyboval hlavně mimo Čechy. V minulé sezoně skončila Bohemka na čtvrtém místě a zajistila si účast v pohárech. Od začátku jsem cítil, že jít do Bohemky je to správné rozhodnutí," uvedl Hrubý.

Někdejší hráč Slavie, Ostravy, Teplic či Jablonce odehrál v první lize 232 zápasů, v nichž vstřelil 23 branek. Před týdnem posílil vršovický celek jako volný hráč po konci smlouvy v Plzni levý obránce nebo stoper Matěj Hybš.

Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého kondičními testy na FTVS zahájili letní přípravu. Nechyběl při ní ani záložník Michal Beran, který od minulého února hostoval v Bohemians ze Slavie. S "Klokany" má povolení trénovat, jeho budoucnost se bude řešit. Naopak záložník Michal Vrána dostal svolení k tréninku s druholigovou brněnskou Zbrojovkou.

Ve středu se Pražané dozvědí soupeře pro 2. předkolo Evropské konferenční ligy. Bohemians se představí v pohárové Evropě po 36 letech.