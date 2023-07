Chci co nejvíce pomoci týmu. Všichni u mě mají dveře otevřené, hlásí navrátilec Ondrášek

Po dlouhých 11 letech. Velezkušený útočník Zdeněk Ondrášek (34) už zase obléká dres Českých Budějovic, kam se vrátil po vypršení smlouvy v polské Wisle Krakow. Nejvýraznější letní posilu tak Jihočeši přivedli hned zkraje přípravy. "Můžu říct, že zájem z Dynama byl jednoznačně největší. Je super jít tam, kde víte, že vás moc chtějí," těší strakonického rodáka.

Co všechno je v Dynamu jiné od chvíle, kdy jste z něj před 11 lety odcházel?

"Samozřejmě hlavně trenéři a hráči. Ale nová je i posilovna, reklamy na stadionu, přibylo tu několik fotek klubových legend. Jinak je vesměs všechno stejné. Jen se to trochu obnovilo."

Jak se po návratu po tak dlouhé době cítíte?

"Je to strašně krásný. Zvlášť když v Dynamu pracují kluci, s nimiž jsem ještě hrál nebo si je z té doby velmi dobře pamatuji. Je tu Jirka Kladrubský, Jirka Lerch, Petr Benát, Zdenda Křížek a další. Mezi nimi i pan trenér Jiří Vlček, na něhož by byla ostuda zapomenout."

Měl jste hned jasno, že chcete zpátky?

"Když jsem se dozvěděl, že skončím ve Wisle Krakow, tak v podstatě ano."

Prozradíte, jaké další nabídky vám přistály na stole?

"Myslím, že není potřeba o nich mluvit. Můžu ale říct, že zájem z Dynama byl jednoznačně největší. Je super jít tam, kde víte, že vás moc chtějí. Neříkám, že jsem se vrátil jen kvůli tomu, ale určitě to sehrálo celkem výraznou roli."

A co trenéři Tomáš Zápotočný s Markem Niklem? Mluvil jste už s nimi o vaší roli v týmu?

"Jasně. Řekli mi, jaké se mnou mají plány, co zhruba by ode mě chtěli. Vždycky potěší, když vidíte, že o vás trenéři fakt stojí."

Přicházíte s jasnou úlohou stát se útočníkem číslo jedna?

"Mou jasnou úlohou je co nejvíce pomoci týmu."

Jak se návrat zamlouvá vaší rodině?

"Mám skvělou ženu, šla by se mnou kamkoliv. Vím, že časté stěhování pro ni není lehké, že kvůli mně musí pořád měnit svou práci. Ale vždycky stála pevně za mnou, v tomhle problém nikdy nebyl."

S jakými cíli se vlastně do Českých Budějovic vracíte?

"Chci být maximálně prospěšný týmu. Hrát tak, aby se na mě mohli kluci vepředu spolehnout. Samozřejmě věřím, že my s tím trochu pomůžou, stejně jako se budu snažit pomoci já jim. A to ať už na hřišti či mimo něj. Pro všechny z nás je teď ale úkolem číslo jedna se sehrát a adekvátně nachystat na novou sezonu."

Jaká bude?

"Doufám, že co nejlepší. To si ale řekneme až za rok (s úsměvem)."

A přišel už za vámi někdo s požadavkem, abyste byl i jakýmsi mentorem mladších spoluhráčů?

"Primárně bude moje role na hřišti. Myslím, že ode mě nikdo ani nečeká, že budu za někým chodit a prosit ho, aby mě poslouchal, to určitě ne (směje se). Samozřejmě se ale budu snažit poradit každému, kdo o to bude mít zájem. Dveře mají u mě všichni otevřené. Pokud některý ze spoluhráčů přijde a bude se chtít dozvědět něco z mé kariéry, moc rád se s ním o to podělím."

Sice je vám už 34 let, ale chtěl byste se prostřílet zpátky do reprezentace? Nebo je tahle cesta už uzavřená?

"Do reprezentace jsem se kdysi dostal, i když jsem si na ni vlastně nikdy nemyslel. Myslím, že právě v tomhle je klíč. Soustředit se jen na tým a své vlastní výkony, snažit se o ty nejlepší výsledky. Když se bude dařit mně i Dynamu, může přijít ještě cokoliv. Třeba znovu i ta reprezentace. Proč ne, já nikdy neříkám nikdy. Všechno se však bude odvíjet od výkonů na hřišti."

Brněnský Jakub Řezníček je ještě o rok starší, ale v minulé ligové sezoně nasázel hned 19 branek. Překonáte ho?

"To teprve uvidíme. Před Řezňou však klobouk dolů, odvedl obrovský kus práce. Je to krásný důkaz toho, že když makáte a dřete, můžete dávat góly skoro v každém věku. Upřímně, je až neuvěřitelný, že Zbrojovka spadla, i když měla v týmu borce s takovou formou. Bohužel i takový je někdy sport."