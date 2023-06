Livesport Daily #21: Hodí se novinář na roli sportovního ředitele? Hodnotí Zdeněk Folprecht

Ještě než se první ligové týmy začaly připravovat na novou sezonu, upoutaly na sebe pozornost České Budějovice. Do pozice sportovního ředitele totiž angažují Jana Podroužka, který se dosud živil jako novinář deníku Sport. Byť Dynamo informaci oficiálně nepotvrdilo, sám Podroužek tak učinil v podcastu Kudy běží zajíc. Právě nevídaný krok v klubovém vedení byl tématem nového vydání Livesport Daily.

Hostem pondělního dílu je bývalý ligový fotbalista Zdeněk Folprecht. "Zatím tuto cestu nikdo nezkusil, takže těžko říct, jak to bude fungovat,” zamýšlí se. "Ukáže až čas. Jasné je, že spousta fanoušků jiných klubů mu bude přát neúspěch. To je nepochybně jedna z věcí, na kterou se musí připravit. Ale já jeho rozhodnutí chápu, sní o tom spousta lidí, takže proč by to nezkusil," dodává Zdeněk Folprecht.

V rámci nové epizody Livesport Daily jsme se spojili i s Jakubem Otavou, který si také prožil jak roli novináře, tak sportovního ředitele, jíž plnil ve Spartě.

"Je to hrozně složité i pro bývalé hráče, kteří si myslí, že vědí, jak fotbal funguje. A stejně tak složité je to pro člověka, který se zatím na fotbal díval jen zvenčí. Je to mnohem náročnější role, než jsem si myslel. Měl jsem romantické představy, jak to bude fungovat, ale postupně jsem objevoval, kolik v tom je úskalí. To, že člověk často jí v michelinských restauracích, prostě ještě neznamená, že by v nich mohl i vařit," vzpomíná Jakub Otava.

