Co potřebuje Sparta, aby mohla slavit titul? K jistotě stačí pět bodů, pomoct může i Slavia

Mistrovská tajenka v české nejvyšší soutěži se blíží rozluštění. Obhájce pražská Sparta tři kola před koncem nadstavby vede skupinu o titul o čtyři body před Slavií a nikdo v letenském táboře si nechce ani náznakem připustit, že by ještě hráči v rudých dresech mohli o korunu pro krále FORTUNA:LIGY ve zbytku soutěže přijít. "Víme, co je naším cílem a půjdeme si za ním hned v úterý," tvrdil už po sobotním derby se Slavií (0:0) útočník Jan Kuchta (27).

Tak jednoduché to ale pro Spartu nebude. Má sice slibný náskok, ale ve hře je ještě devět bodů. I kdyby Letenští v úterý večer vyhráli nad Baníkem, hotovo nebude. Ano, pokud tým Briana Priskeho složí na lopatky velkého rivala z Ostravy, může pomalu dávat do lednice chladit šampaňské. V tu chvíli by totiž Pražané odskočili rivalovi z druhého břehu Vltavy na sedm bodů.

Jenže Slavia bude dohrávat svůj zápas třeího kola nadstavby až ve středu, takže první možný termín, kdy Česko pozná (staro)nového mistra, je středeční večer.

Zbývající program Sparty Livesport

Pro ostravské mužstvo je zápas proti Letenským asi největším zápasem sezony, o rivalitě fanoušků nemluvě. Není třeba pochybovat, že i když není forma Baníku kdoví jaká, na Letné se vyždímá ze všech sil. Stejně jako v závěru základní části FORTUNA:LIGY, kdy Priskeho tým vedl 4:1, nakonec ale bral všemi deseti těsnou výhru 4:3.

K tomu je třeba přičíst sparťanské ztráty. Ze hry jsou vykartovaní Lukáš Haraslín (červená karta v derby), Qazim Laci a Ladislav Krejčí (žluté karty), zdravotní problémy má mít Filip Panák i Kaan Kairinen. I s tím se bude muset obhájce titulu popasovat. Pokud ale i v oslabené sestavě Letenští úkol zvládnou a zaknihují tři body, budou hodně blízko – v závěrečných třech duelech jim totiž stačí vzhledem k vítězství v základní části FORTUNA:LIGY nahrát pět bodů.

Slavia pak ve středu nastoupí proti Plzni a bude vědět, že pokud chce oddálit oslavy na Letné, musí nad Viktorií vyhrát. Jenže to se jí v této sezoně ani jednou nepovedlo. Sešívaní prohráli doma 1:2 a na jaře zvítězili svěřenci Miroslava Koubka 1:0. Vzhledem k tomu, že sešívaní nesložili v této sezoně na lopatky ani Spartu, mají experti jasno, že si Slavia prostě nezaslouží, aby byla novým mistrem.

Je zřejmé, že Slavia do zápasu půjde naplno, ale Plzeň může hrát uvolněně. Třetí místo jí už nikdo nevezme, ve skvělé fazoně hraje nejlepší střelec ligy Pavel Šulc a trenér Miroslav Koubek na Jindřicha Trpišovského prostě umí.

Zbývající program Slavie Livesport

A vzhledem k tomu, že se Sparta s Plzní utká ještě ve finále pohárové soutěže, možná by se Západočechům hodilo, aby měli Letenští nějaké ty oslavy v nohách...

I když zápas v Edenu skončí nerozhodně, bude to Spartě při uvažované výhře nad Baníkem stačit a bude slavit titul. Pokud Sparta zdolá Baník a Slavia zvítězí nad Plzní, rozhodne se ve zbývajících dvou kolech.