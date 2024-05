Ligový semafor: Baníku nevyšla taktika šetření, Teplice bojují o Evropu a Kováč litoval soupeře

FORTUNA:LIGA má za sebou další víkend, který mimo jiné přinesl zajímavé bezbrankové derby pražských "S". K vidění toho bylo ale dost i na ostatních trávnících. Třeba Pavlu Hapalovi se nevyplatila taktika šetření, neboť Baník v důležitém duelu o čtvrté místo doma podlehl Mladé Boleslavi těsně 0:1. Jednoznačně pozitivně se naopak prezentují Teplice, které si stále nechtějí připustit, že bojují o Evropu. Ligový semafor tentokrát neopomněl ani na Radoslava Kováče, který politoval českobudějovické Dynamo.

Červená – Baník Ostrava

Existuje karma? Jak pro koho. Například ostravský trenér Pavel Hapal na ni nevěří. "Věřím ve štěstí," opáčil po prohraném utkání s Mladou Boleslaví. Paradoxně týden po utkání se Slavií, kde Slezané postavili nezvyklou sestavu a šetřili karetně ohrožené utkání.

Baník totiž cílil především na soupeře, kteří s nim bojují o čtvrtou příčku. Mezi ně patří právě Středočeši, kteří díky ubraněnému vítězství poskočili o dva body před Baník.

Ano, na stadionu ve Vítkovicích trenér David Holoubek naordinoval defenzivní taktiku. Výhru 1:0 jim navíc skoro trefil ostravský Jiří Boula, jehož odkop na vlastní branku ještě tečoval Júsuf Hilál.

"Myslím, že statisticky jsme byli jasně lepší. Bohužel máme však jen tři střely na bránu, hodně nám jich soupeř zablokoval nebo jsme byli nepřesní. Koncovka nás teď trápí, navíc znovu inkasujeme, přitom bychom rádi hráli s čistým kontem," lamentoval Hapal.

Ve statistice měl však pravdu. Baník dominoval. Přes 70 procent držení míče, celkem 21 střel, z toho 10 zblokovaných soupeřem a 10 rohových kopů.

Přesto odešel ze hřiště poražený. Nyní navíc nemá boj o čtvrtou příčku ve svých rukou a musí se ohlížet i za sebe. Ve hře je devět bodů a šesté Slovácko ztrácí pouhé čtyři body.

Oranžová – Pardubice

V závěru základní části FORTUNA:LIGY nevypadaly Pardubice dobře. Tři zápasy nevyhrály a poslední dva navíc odešly ze hřiště poražené. Na jaře navíc na novém stadionu ani jednou nevyhrály. Poslední tři body se datovaly k 16. prosinci 2023.

Jenže ve skupině o záchranu je to zcela jiný příběh. Trenér Radoslav Kováč nastartoval mužstvo a dokonale využil domácího prostředí proti týmům pod sebou. Nejdříve výhra nad Zlínem, nyní triumf nad Českými Budějovicemi. Rázem má Tesla sedmibodový polštář.

"Dnes to byl zápas hlavně o Míšovi Hlavatém, který vytasil drápy, když to bylo nejvíc potřeba. Půl roku jsme doma nevyhráli a teď jsme za týden zvládli dva zápasy, konečně nám to naskočilo. Klidný ale budu, až budeme stoprocentně zachránění, pořád není nic hotového," neskrýval Kováč nadšení.

Pardubická výhra však nese podpis obrovského kiksu Jihočechů – brankář Dávid Šípoš vyrazil střelu Michalu Hlavatému a byl připravený odražený balon ještě pohotově chytit do rukavic. V té chvíli ale do něj vrazil vlastní spoluhráč Florent Poulolo a strčil ho do branky.

"Je mi až líto, když se tohle stane. My jsme také dostali spoustu blbých gólů," litoval Kováč soupeře po utkání.

Zelená – Teplice

Před rokem byly ve skupině o záchranu a držely náskok sedmi bodů od barážových pozic. Nyní Teplice bojují o Evropu. Ano, slyšíte správně. Klub, který v posledních letech míval spíš záchranářské záležitosti, má letos úplně jiné starosti. Mnohem příjemnější.

Nejen, že trenér Zdenko Frťala vytáhl Severočechy do prostřední skupiny, ale s přehledem dokázal vyřadit ambiciózní Liberec, který ve dvou zápasech porazil v součtu 4:1. Skláři si tak s Hradcem zahrají o to, kdo vyzve pátý tým skupiny o titul o místo v Konferenční lize.

Na Stínadlech je však o Evropě zákaz mluvit. Myšlenky na poháry Frťala rázně odmítl. "Ne, vůbec ne. Tohle jsem zastavil už během sezony, kdy se nám dařilo a byly tam nějaké indicie, že bychom mohli hrát v první šestce. Dívám se na vše reálně. Postupnými kroky budujeme tým, který bude v každém utkání odvádět takové výkony, aby lidi nelitovali, že přišli na stadion."

Poklonu Teplicím složil i nový majitel Slovanu Ondřej Kania. "Velká gratulace do Teplic. Sympatický klub, který si nepochybně zaslouží pozornost všech potenciálních investorů. Evropa by jim slušela. Budu jim držet palce," napsal na sociální síti X po vyřazení.