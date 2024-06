Dweh a Souaré už patří Plzni, Viktorie proměnila jejich hostování z Vyškova v přestup

Sampson Dweh (22) i Cheick Souré (21) už patří Plzni. Viktoria ve středu změnila jejich hostování z Vyškova v trvalý přestup, oba fotbalisté ve Štruncových sadech podepsali tříleté smlouvy.

Dweh přišel do Plzně před sezonou, a ačkoliv nejvyšší soutěž do té doby nikdy nehrál, okamžitě se zařadil mezi opory. Dvaadvacetiletý liberijský reprezentant nastoupil ck 48 soutěžním utkáním a vstřelil dva góly. Výrazně tak pomohl Viktorii k třetímu místu v lize i k postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a do finále domácího poháru.

"Sampson se velmi rychle adaptoval, dokázal si vybojovat pevné místo v sestavě a své kvality prokazoval jak v ligových zápasech, tak i na evropské scéně. Naše rozhodování tedy bylo zcela jasné, jeho setrvání v našem dresu je důležitou zprávou," uvedl sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

"Ve Viktorce se cítím šťastný, máme tady dobrou partu a odehráli jsme skvělou sezonu. Už teď se těším na novou, která bude pro nás všechny opět plná velkých výzev," řekl Dweh, který v anketě Ligové fotbalové asociace obsadil druhé místo v kategorii objev sezony za zlínským Tomem Slončíkem. Od nového ročníku budou spoluhráči, devatenáctiletý záložník se v pondělí stal první letní posilou Západočechů.

Jednadvacetiletý Francouz Souaré zamířil do Viktorie z druholigového Vyškova až v zimě a nebyl zapsaný na soupisku pro evropské poháry. V lize a poháru se ale postupně propracoval do základní sestavy a z pozice levého halvbeka v 16 soutěžních utkáních zaznamenal tři góly a pět asistencí.

"Chvilku trvalo, než se plně adaptoval, což bylo důsledkem lehčího zranění v průběhu zimní přípravy. Pak ale naplno ukázal své silné stránky a přínos pro tým. Nad jeho setrváním ve Viktorce tedy nebylo pochyb," řekl Kolář na adresu odchovance Marseille.